Aleph 收購 Localpayment 的控制股權，瞄準 1.4 萬億美元的電子支付市場

這項變革性交易將擴大的國際支付處理能力與 Aleph 20 年領先的數碼營銷專業知識結合,每年可處理 30 億美元的總支付額 (TPV),並為新興和高增長市場的客戶提供無與倫比的優惠。

邁阿密 2024年10月10日 /美通社/ -- Aleph 是一個由全球數碼專家和技術驅動解決方案組成的領先生態系統,促進了全球數位行銷成長。該公司今天宣布收購 Localpayment 的控制股權。Localpayment 是拉丁美洲快速成長的支付服務供應商 (PSP) ,藉著結合一流的數碼廣告解決方案與無縫本地支付功能,創造自然的網絡效應,改變數碼市場的格局。Aleph 將能夠利用其與 Amazon、Google、Snapchat、Spotify、TikTok,Uber 和 X 等頂尖數碼平台的獨家關係,連同超過 26,000 個廣告商、數碼原生公司和網上零售商,快速發展其支付解決方案。

藉著此次收購,Aleph 將進一步增強其產品和能力。Aleph 已為 130 多個新興和高增長市場的主要數碼廣告平台帶來大量收入,現在透過 Localpayment,Aleph 將能夠為客戶處理數十億美元的付款。Aleph 現時是數碼廣告和金融科技生態系統的唯一參與者,預計到 2028 年,拉丁美洲地區的金融科技生態系統將成長至 1.4 萬億美元1。

Aleph 與 Localpayment 合併的影響

Localpayment 現已改名為 Localpayment by Aleph,該公司成立於 2018 年,透過單一 API 在拉丁美洲 17 個國家提供整合服務,支援以超過 640 種本地支付方式進行付款和支付,包括信用卡和扣賬卡、銀行轉帳、即時支付和二維碼支付,電子錢包,以及本地替代支付方式 (APM),例如巴西的 PIX 和墨西哥的 Oxxo。Localpayment by Aleph 與行業領導者如 PayPal(納斯達克股票代碼:PYPL)和 Payoneer(納斯達克股票代碼:PAYO)合作,遵循最高標準的 KYC(認識您的客戶)和合規協定。

Aleph 在 Localpayment 的控制股權會將數碼廣告和簡化的支付解決方案結合

此次收購加強了 Aleph 在串流媒體、數碼媒體、零工經濟、線上零售、SaaS、服務業、旅遊、金融服務和娛樂等各產業中,將數碼廣告與簡化的支付解決方案結合的領導地位。關鍵數據突顯了 Aleph 和 Localpayment 的綜合影響:超過 30 億美元的總支付額 (TPV),60 多個頂尖平台和超過 26,000 個廣告商,支援超過 640 種支付方式的單一 API、支援逾 70 種貨幣,並在超過 130 多個國家/地區開展業務。

無與倫比的優勢:支付 + 媒體整合

Aleph 收購 Localpayment 透過提供支付與媒體的整合方法,加速重新定義串流媒體、電子商務和數碼媒體等行業中的企業之運作方式。通過讓客戶在利用數碼媒體的同時管理其支付流程,這項交易可以實現顯著的成本效率和節省營運成本。企業現在可以透過單一簡化流程,最佳化支付處理以及數碼廣告或庫存。

Aleph 行政總裁 Gaston Taratuta 表示:「近二十年來,我們一直致力在新興經濟體中領先的廣告技術平台和廣告商之間架起橋樑,創造一個讓廣告商與消費者相遇的生態系統。現在,我們自然而然地邁出下一步,整合支付處理功能。這標誌著 Aleph 的重大發展,反映了我們對從離線 GDP 向數碼 GDP 持續轉變的信念,並為我們的合作夥伴和客戶創造更大的價值。我們會以拉丁美洲為起點,並計劃在非洲、中東和亞洲這幾個我們已在當地擁有強大業務的地區,透過有機增長或收來展開業務。」

Localpayment 行政總裁 Ezequiel Israel 表示:「我們很高興能成為 Aleph 的旅程和使命的一部分。這項交易加速了我們的成長,並我們直接接觸到 Aleph 長久以來合作的全球數碼平台、品牌和網上零售商,並為他們提供引人注目的綜合優惠。」

Localpayment by Aleph 將於 2024 年 10 月 27 日至 30 日在拉斯維加斯舉行的領先金融科技展覽 Money 20/20 參展。

關於 Aleph

Aleph 是一個由數碼專家和技術驅動解決方案組成的全球網絡,透過在超過 130 個國家/地區和逾 70 個辦事處運營,將超過 26,000 個廣告商與 30 億消費者聯繫起來,實現數碼生態系統的成長。

藉著與超過 60 個領先的數碼媒體平台(包括 Amazon、Google、Microsoft、Pinterest、Reddit、Snap、Spotify、TikTok、Twitch、Uber、X 和 . EA 等)建立銷售合作,Aleph 透過建立和提供具有本地化解決方案的專有技術,提供由產業和平台專家組成的本地團隊,支持高潛力市場的企業和社群。

我們的目標是透過讓數碼世界更加可及,從而促進經濟成長並為所有人帶來機會。

www.alephholding.com

關於 Localpayment by Aleph

Localpayment by Aleph 透過提供尖端技術來為客戶、數碼媒體和內容平台簡化支付服務,徹底改變金融格局。Localpayment 不受傳統系統的束縛,支援在超過 17 個國家/地區配合逾 50 種貨幣使用 640 多種付款方式。隨著全球客戶需求和市場趨勢不斷演變,Localpayment by Aleph 藉著結合頂尖數碼廣告解決方案和無縫本地支付功能,與單一獨特的合作夥伴合作簡化營運,進而改變數碼環境。

Aleph Local Payment 推動普及金融,並擴大對服務不足的人群的可及性,在全球加速 GDP 從線下到線上的轉變。

www.localpayment.com

1\ 市場機會代表拉丁美洲預估的總數碼支付額。市場機會的計算基於 Americas Market Intelligence, LLC 提供的報告。

