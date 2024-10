Aleph Akuisisi Kepemilikan Saham Pengendali di Localpayment dan Targetkan Pasar Pembayaran Digital Senilai $1,4 Triliun

Kesepakatan transformatif ini menggabungkan kemampuan pemrosesan pembayaran internasional yang lebih luas dan keahlian pemasaran digital Aleph yang terdepan selama 20 tahun, untuk memroses Total Volume Pembayaran (TPV) tahunan sebesar $3 Miliar dan memberikan penawaran tak tertandingi bagi pelanggan di pasar yang sedang berkembang dan pasar dengan pertumbuhan tinggi.

MIAMI, 10 Oktober 2024 /PRNewswire/ - Aleph adalah ekosistem terkemuka yang terdiri dari ahli digital global dan solusi berbasis teknologi yang memungkinkan pertumbuhan pemasaran digital di seluruh dunia. Hari ini Aleph mengumumkan akuisisi kepemilikan saham pengendali di Localpayment, sebuah Payment Service Provider (PSP) yang berkembang pesat di Amerika Latin dan mengubah lanskap digital dengan cara menggabungkan solusi periklanan digital kelas satu dengan kemampuan pembayaran lokal tanpa kendala, sehingga menciptakan efek jaringan yang alami. Aleph akan dapat memanfaatkan hubungan eksklusif dengan platform digital papan atas seperti Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber, X, dan lain-lain bersama lebih dari 26.000 pengiklan, perusahaan digital, dan peritel online untuk mengembangkan solusi pembayarannya dengan cepat.

Dengan akuisisi ini, Aleph siap meningkatkan penawaran dan kemampuannya lebih lanjut. Aleph telah mendorong pendapatan signifikan untuk berbagai platform periklanan digital besar di lebih dari 130 pasar yang sedang berkembang dan pasar dengan pertumbuhan tinggi. Melalui Localpayment, sekarang Aleph dapat memroses pembayaran miliaran dolar untuk kliennya. Aleph kini menjadi pemain tunggal dalam ekosistem periklanan digital dan teknologi keuangan. Bidang teknologi keuangannya diperkirakan bertumbuh menjadi $1,4 Triliun di Amerika Latin pada tahun 2028.1.

Localpayment, kini berganti nama menjadi Localpayment by Aleph, didirikan pada tahun 2018 dan menawarkan integrasi melalui API tunggal di 17 negara di seluruh Amerika Latin yang mendukung pay-in dan payout dalam lebih dari 640 metode pembayaran lokal, termasuk kartu kredit dan kartu debit, transfer bank, pembayaran instan dan kode QR, dompet digital, dan berbagai Metode Pembayaran Alternatif (APM) lokal seperti PIX di Brasil dan Oxxo di Meksiko. Bermitra dengan para pemimpin industri seperti PayPal (NASDAQ: PYPL) dan Payoneer (NASDAQ: PAYO), Localpayment by Aleph mematuhi standar tertinggi KYC (Know Your Customer) dan protokol kepatuhan.

Kepemilikan saham pengendali Localpayment oleh Aleph menyatukan Periklanan Digital dengan Solusi Pembayaran yang Efisien

Akuisisi ini memperkuat kepemimpinan Aleph dalam menghubungkan periklanan digital dengan solusi pembayaran yang efisien di berbagai industri, termasuk streaming, media digital, ekonomi gig, ritel online, SaaS, perhotelan, pariwisata, layanan keuangan, dan hiburan. Angka-angka penting yang menegaskan dampak gabungan Aleph dan Localpayment: Total Volume Pembayaran (TPV) sebesar lebih dari $3 miliar, lebih dari 60 platform papan atas dan lebih dari 26.000 pengiklan, satu API dengan lebih dari 640 metode pembayaran, mendukung lebih dari 70 mata uang, dan hadir di lebih dari 130 negara.

Keuntungan Tak Tertandingi: Integrasi Pembayaran + Media

Akuisisi Aleph atas Localpayment mempercepat perubahan cara pengoperasian bisnis di industri seperti streaming, e-commerce, dan media digital dengan menawarkan cara terintegrasi untuk pembayaran dan media. Dengan memungkinkan klien mengelola arus pembayaran mereka sekaligus memanfaatkan media digital, kesepakatan ini menghasilkan penghematan operasional dan biaya yang signifikan. Kini bisnis dapat mengoptimalkan pemrosesan pembayaran dan iklan digital atau inventaris mereka dalam satu proses yang efisien.

Kata Gaston Taratuta, CEO Aleph: "Selama hampir dua puluh tahun, kami berfokus untuk menjembatani kesenjangan antara platform teknologi iklan terkemuka dan pengiklan di negara yang sedang berkembang, untuk menciptakan ekosistem yang mempertemukan pengiklan dan konsumen. Sekarang kami mengambil langkah alami berikutnya dengan mengintegrasikan kemampuan pemrosesan pembayaran. Hal ini merupakan perubahan signifikan bagi Aleph, yang mencerminkan keyakinan kami terhadap peralihan yang sedang terjadi dari PDB offline ke PDB digital, dan mendorong penciptaan nilai yang jauh lebih besar bagi mitra dan klien kami. Kami memulai di Amerika Latin dan berencana meluncurkan pengoperasian secara organik maupun melalui akuisisi di Afrika, Timur Tengah dan Asia, di mana kami telah memiliki kehadiran lokal yang kuat."

Ezequiel Israel, CEO Localpayment berkata: "Kami sangat antusias menjadi bagian dari perjalanan dan misi Aleph. Kesepakatan ini mempercepat pertumbuhan kami dan memberi kami akses langsung ke platform digital global, merek, dan peritel online yang telah lama menjadi rekanan Aleph, dan memberikan penawaran gabungan yang menarik kepada mereka."

Localpayment by Aleph akan dipamerkan di pameran teknologi keuangan terkemuka di Las Vegas, Money 20/20, pada tanggal 27-30 Oktober 2024.

Tentang Aleph

Aleph adalah jaringan global yang terdiri dari ahli digital dan solusi berbasis teknologi yang memungkinkan pertumbuhan ekosistem digital dengan beroperasi di lebih dari 130 negara dan lebih dari 70 kantor, menghubungkan lebih dari 26.000 pengiklan ke lebih dari 3 miliar konsumen.

Melalui kemitraan penjualan dengan lebih dari 60 platform media digital terkemuka (termasuk Amazon, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X, EA, dan lain-lain), Aleph memampukan berbagai bisnis dan komunitas di pasar yang sangat potensial melalui penciptaan dan penyediaan teknologi eksklusif dengan solusi lokal, yang menawarkan tim lokal yang terdiri dari ahli industri dan ahli platform.

Tujuan kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi semua orang dengan menjadikan dunia digital lebih mudah dijangkau.

Tentang Localpayment by Aleph

Localpayment by Aleph merombak bidang keuangan dengan menyediakan teknologi canggih untuk menyederhanakan layanan pembayaran bagi pelanggan, media digital, dan platform konten. Tanpa dibebani oleh sistem lama, Localpayment mendukung pay-in dan pay-out dengan lebih dari 640 metode pembayaran dalam lebih dari 50 mata uang di lebih dari 17 negara. Localpayment by Aleph berkembang bersama kebutuhan pelanggan dan tren pasar dalam skala global, dan mengubah lanskap digital dengan menggabungkan solusi periklanan digital terbaik dengan kemampuan pembayaran lokal tanpa kendala untuk menyederhanakan pengoperasian mereka dengan satu mitra yang unik.

Localpayment by Aleph mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses ke penduduk yang kurang terlayani, sehingga mempercepat peralihan dari PDB offline menjadi PDB online di seluruh dunia.

1\Peluang pasar merupakan perkiraan total volume pembayaran digital di Amerika Latin. Perhitungan peluang pasar berdasarkan pada laporan yang disusun oleh Americas Market Intelligence, LLC.

