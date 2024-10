-Aleph adquiere una participación mayoritaria en Localpayment y se dirige a un mercado de pagos digitales de 1,4 billones de dólares

Este acuerdo transformador combina la ampliación de las capacidades de procesamiento de pagos internacionales con los 20 años de experiencia de Aleph en marketing digital, que le permiten procesar 3.000 millones de dólares en volumen total de pagos (TPV) anuales y ofrecer una oferta inigualable a los clientes de los mercados emergentes y de alto crecimiento.

MIAMI, 10 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Aleph, un ecosistema líder de expertos digitales globales y soluciones impulsadas por la tecnología que permite el crecimiento del marketing digital global, anunció hoy la adquisición de una participación accionaria mayoritaria en Localpayment, un proveedor de servicios de pago (PSP) de rápido crecimiento en América Latina, transformando el panorama digital al combinar soluciones de publicidad digital de primera clase con capacidades de pago locales fluidas, creando un efecto de red natural. Aleph podrá aprovechar sus relaciones exclusivas con plataformas digitales de primer nivel como Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber y X, entre otras, junto con más de 26.000 anunciantes, empresas nativas digitales y minoristas en línea para hacer crecer rápidamente su solución de pagos.

Aleph and Localpayment Combined Impact

Con esta adquisición, Aleph se prepara para mejorar aún más su oferta y sus capacidades. Aleph, que ya genera ingresos significativos para las principales plataformas de publicidad digital en más de 130 mercados emergentes y de alto crecimiento, ahora podrá procesar miles de millones de dólares en pagos para sus clientes a través de Localpayment. Aleph es ahora el único actor en los ecosistemas de publicidad digital y tecnología financiera, y se proyecta que este último crezca a 1,4 billones de dólares en LATAM para 20281.

Localpayment, ahora rebautizada como Localpayment by Aleph, fue fundada en 2018 y ofrece integración a través de una única API en 17 países de América Latina que admite el ingreso y el retiro de fondos en más de 640 métodos de pago locales, incluidas tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, pagos instantáneos y con código QR, billeteras digitales y métodos de pago alternativos (APM) locales como PIX en Brasil y Oxxo en México. Al asociarse con líderes de la industria como PayPal (NASDAQ: PYPL) y Payoneer (NASDAQ: PAYO), Localpayment by Aleph se adhiere a los estándares más altos de KYC (Conozca a su cliente) y protocolos de cumplimiento.

La participación accionaria mayoritaria de Aleph en Localpayment une la publicidad digital con soluciones de pago optimizadas

Esta adquisición fortalece el liderazgo de Aleph en la conexión de la publicidad digital con soluciones de pago optimizadas en diversas industrias, como el streaming, los medios digitales, las economías colaborativas, el comercio minorista en línea, el SaaS, la hospitalidad, los viajes, los servicios financieros y el entretenimiento. Las cifras clave destacan el impacto combinado de Aleph y Localpayment: más de 3.000 millones de dólares en volumen total de pagos (TPV), más de 60 plataformas de primer nivel y más de 26.000 anunciantes, una única API con más de 640 métodos de pago, compatibilidad con más de 70 monedas y presencia en más de 130 países.

Ventaja inigualable: integración de pagos y medios

La adquisición de Localpayment por parte de Aleph acelera la redefinición de cómo pueden operar las empresas en sectores como el streaming, el comercio electrónico y los medios digitales, al ofrecer un enfoque integrado de pagos y medios. Al permitir que los clientes gestionen sus flujos de pago mientras aprovechan los medios digitales, este acuerdo genera importantes eficiencias de costes y ahorros operativos. Las empresas ahora pueden optimizar su procesamiento de pagos y publicidad digital o inventario en un solo proceso simplificado.

Gaston Taratuta, consejero delegado de Aleph, comentó: "Durante casi dos décadas, nos hemos centrado en cerrar la brecha entre las principales plataformas de tecnología publicitaria y los anunciantes en las economías emergentes, creando un ecosistema donde los anunciantes se encuentran con los consumidores. Ahora, estamos dando un siguiente paso natural al integrar capacidades de procesamiento de pagos. Esto marca una evolución significativa para Aleph, que refleja nuestra creencia en el cambio continuo del PIB offline al PIB digital y genera una creación de valor aún mayor para nuestros socios y clientes. Estamos comenzando en América Latina y planeamos implementar operaciones tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones en África, Oriente Medio y Asia, donde ya tenemos una fuerte presencia local".

Ezequiel Israel, consejero delegado de Localpayment declaró: "Estamos encantados de formar parte del viaje y la misión de Aleph. Este acuerdo acelera nuestro crecimiento y nos da acceso directo a las plataformas digitales globales, las marcas y los minoristas en línea con los que Aleph ha estado asociada durante mucho tiempo y les brinda una oferta combinada atractiva".

Localpayment by Aleph estará presente en la feria líder de tecnología financiera Money 20/20 en Las Vegas del 27 al 30 de octubre de 2024.

1\La oportunidad de mercado representa el volumen total estimado de pagos digitales en LATAM. El cálculo de la oportunidad de mercado se basa en un informe elaborado por Americas Market Intelligence, LLC.

