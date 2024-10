Aleph acquisisce una quota di controllo del capitale azionario di Localpayment e punta a un mercato dei pagamenti digitali da 1,4 trilioni di dollari

Un accordo rivoluzionario che unisce le capacità espanse di elaborazione dei pagamenti internazionali con i 20 anni di know-how ineguagliato di Aleph nel marketing digitale, elaborando 3 miliardi di dollari in volume totale di pagamenti (TPV) annuo e offrendo un'offerta senza pari per i clienti nei mercati emergenti e in forte crescita.

MIAMI, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Aleph, un ecosistema leader di esperti digitali globali e soluzioni basate sulla tecnologia che consente la crescita del marketing digitale globale, ha annunciato oggi l'acquisizione di una quota di controllo del capitale azionario di Localpayment, un fornitore di servizi di pagamento (PSP) in rapida crescita in America Latina, che sta trasformando il panorama digitale combinando soluzioni pubblicitarie digitali di prima classe con funzionalità di pagamento locali integrate, creando un effetto di rete naturale. Aleph potrà sfruttare i suoi rapporti esclusivi con piattaforme digitali di primo livello come Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber e X, tra le altre, insieme a oltre 26.000 inserzionisti, aziende native digitali e retailer online per far crescere rapidamente la sua soluzione di pagamento.

Aleph and Localpayment Combined Impact

Grazie a questa acquisizione Aleph potenzierà ulteriormente la propria offerta e le proprie capacità. Aleph, che già genera ingenti ricavi per le principali piattaforme pubblicitarie digitali in oltre 130 mercati emergenti e in forte crescita, sarà ora in grado, tramite Localpayment, di elaborare miliardi di dollari in pagamenti per i propri clienti. Aleph è ora l'unico player sia nell'ecosistema della pubblicità digitale che in quello fintech, con quest'ultimo destinato a crescere a 1,4 trilioni di dollari in America Latina entro il 20281.

Localpayment, ora rinominato Localpayment da Aleph, è stato fondato nel 2018 e offre l'integrazione tramite un'unica API in 17 paesi dell'America Latina, supportando pagamenti in entrata e in uscita in oltre 640 metodi di pagamento locali, tra cui carte di credito e di debito, bonifici, pagamenti istantanei e tramite codice QR, portafogli digitali e metodi di pagamento alternativi (APM) locali come PIX in Brasile e Oxxo in Messico. Collaborando con leader del settore come PayPal (NASDAQ: PYPL) e Payoneer (NASDAQ: PAYO), Aleph Localpayment aderisce ai più elevati standard KYC (Know Your Customer) e ai protocolli di conformità.

La quota di controllo del capitale azionario di Aleph in Localpayment unisce la pubblicità digitale con soluzioni di pagamento semplificate

Questa acquisizione rafforza la leadership di Aleph nell'integrazione della pubblicità digitale con soluzioni di pagamento semplificate in vari settori – streaming, media digitali, gig economy, vendita al dettaglio online, SaaS, ospitalità, viaggi, servizi finanziari e intrattenimento. I numeri chiave evidenziano l'impatto combinato di Aleph e Localpayment: volume totale dei pagamenti (TPV) di oltre 3 miliardi di dollari, più di 60 piattaforme di alto livello e oltre 26.000 inserzionisti, un'unica API con più di 640 metodi di pagamento, supporto per oltre 70 valute e presenza in oltre 130 paesi.

Vantaggio ineguagliato: pagamenti + integrazione dei media

L'acquisizione di Localpayment da parte di Aleph accelera la ridefinizione del modo in cui le aziende in settori quali lo streaming, l'e-commerce e i media digitali possono operare offrendo un approccio integrato ai pagamenti e ai media. Consentendo ai clienti di gestire i flussi di pagamento mentre sfruttano i media digitali, questo accordo crea notevoli efficienze sui costi e risparmi operativi. Le aziende possono ora ottimizzare l'elaborazione dei pagamenti e la pubblicità digitale o l'inventario in un unico processo semplificato.

Spiega Gaston Taratuta, Ceo Aleph: "Per quasi due decenni ci siamo concentrati sul colmare il divario tra le principali piattaforme ad-tech e gli inserzionisti nelle economie emergenti, creando un ecosistema in cui gli inserzionisti incontrano i consumatori. Ora stiamo compiendo un passo naturale integrando le funzionalità di elaborazione dei pagamenti. Ciò segna un'evoluzione significativa per Aleph, che riflette la nostra convinzione nel passaggio in corso dal PIL offline al PIL digitale e stimola una creazione di valore ancora maggiore per i nostri partner e clienti. Stiamo iniziando dall'America Latina e contiamo di espandere le nostre attività sia in modo organico che tramite acquisizioni in Africa, Medio Oriente e Asia, dove abbiamo già una forte presenza locale".

Aggiunge Ezequiel Israel, Ceo Localpayment: "Guardiamo con fiducia all'opportunità di far parte del viaggio e della missione di Aleph. Questo accordo accelera la nostra crescita e ci garantisce un accesso diretto alle piattaforme digitali globali, ai marchi e ai retailer online con cui Aleph è da tempo associata, offrendo loro un'offerta combinata molto interessante".

Localpayment by Aleph sarà presente alla principale esposizione fintech Money 20/20 di Las Vegas dal 27 al 30 ottobre 2024.

Contatti stampa

[email protected]

Adam Bezeczky, Responsabile comunicazioni globali

Tramite Hudson Sandler

[email protected] Andrew Leach, Adam Joste-Smith, Hudson Sandler

Informazioni su Aleph

Aleph è una rete globale di esperti digitali e soluzioni basate sulla tecnologia che consente la crescita dell'ecosistema digitale operando in più di 130 paesi e oltre 70 sedi, collegando più di 26.000 inserzionisti con oltre 3 miliardi di consumatori.

Attraverso partnership di vendita con oltre 60 importanti piattaforme di media digitali (tra cui Amazon, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X e EA) Aleph supporta aziende e comunità in mercati ad alto potenziale sviluppando e fornendo tecnologie proprietarie con soluzioni localizzate, mettendo a disposizione team locali di esperti del settore e della piattaforma.

Il nostro scopo è promuovere la crescita economica e opportunità per tutti rendendo il mondo digitale più accessibile.

www.alephholding.com

Informazioni su Localpayment by Aleph

Localpayment by Aleph sta rivoluzionando il panorama finanziario offrendo una tecnologia all'avanguardia per semplificare i servizi di pagamento per clienti, media digitali e piattaforme di contenuti. Senza l'onere dei sistemi legacy, Localpayment supporta pagamenti in entrata e in uscita con oltre 640 metodi di pagamento in più di 50 valute in oltre 17 paesi. In continua evoluzione con le esigenze dei clienti e le tendenze del mercato su scala globale, Localpayment by Aleph sta trasformando il panorama digitale combinando soluzioni pubblicitarie digitali di alto livello con funzionalità di pagamento locale integrate per semplificare le operazioni con un unico partner.

Localpayment by Aleph promuove l'inclusione finanziaria e amplia l'accesso alle popolazioni meno assistite, accelerando il passaggio dal PIL offline a quello online su scala globale.

www.localpayment.com

1\L'opportunità di mercato rappresenta il volume totale stimato dei pagamenti digitali in America Latina. Il calcolo dell'opportunità di mercato si basa su un rapporto preparato da Americas Market Intelligence, LLC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526049/Aleph_Group_Inc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526048/Aleph_Group_Inc_Logo.jpg