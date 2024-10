Aleph acquiert une participation majoritaire dans Localpayment et vise un marché des paiements numériques de 1,4 billion de dollars

Cet accord transformateur associe des capacités élargies de traitement des paiements internationaux aux 20 ans d'expertise d'Aleph en matière de marketing numérique. Il permet de traiter 3 milliards de dollars de volume total de paiements par an et de proposer une offre inégalée aux clients des marchés émergents et à forte croissance.

MIAMI, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aleph, un écosystème de premier plan composé d'experts numériques mondiaux et de solutions axées sur la technologie qui permet la croissance du marketing numérique mondial, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Localpayment, un fournisseur de services de paiement (PSP) à croissance rapide en Amérique latine, qui transforme le paysage numérique en combinant des solutions de publicité numérique de premier ordre avec des capacités de paiement local transparentes, créant ainsi un effet de réseau naturel. Aleph pourra tirer parti de ses relations exclusives avec des plateformes numériques de premier plan telles que, notamment, Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber et X, ainsi qu'avec plus de 26 000 annonceurs, entreprises natives du monde numérique et détaillants en ligne, pour développer rapidement sa solution de paiement.

Aleph and Localpayment Combined Impact

Grâce à cette acquisition, Aleph est en mesure d'améliorer encore son offre et ses capacités. Aleph, qui génère déjà des revenus importants pour les principales plateformes de publicité numérique dans plus de 130 marchés émergents et à forte croissance, sera désormais en mesure, grâce à Localpayment, de traiter des milliards de dollars de paiements pour ses clients. Aleph est aujourd'hui le seul acteur des écosystèmes de la publicité numérique et de la technologie financière, cette dernière devant atteindre 1,4 billion de dollars dans la région LATAM d'ici à 20281.

Localpayment, désormais rebaptisé Localpayment by Aleph, a été fondé en 2018 et offre une intégration via une API unique dans 17 pays d'Amérique latine prenant en charge le pay-in et le pay-out dans plus de 640 méthodes de paiement locales, y compris les cartes de crédit et de débit, les virements bancaires, les paiements instantanés et par code QR, les portefeuilles numériques et les méthodes de paiement alternatives locales (APM) telles que PIX au Brésil et Oxxo au Mexique. En s'associant à des leaders du secteur comme PayPal (NASDAQ : PYPL) et Payoneer (NASDAQ : PAYO), Localpayment by Aleph adhère aux normes les plus strictes des protocoles KYC (Know Your Customer) et de conformité.

La prise de participation majoritaire d'Aleph dans Localpayment associe la publicité numérique à des solutions de paiement rationalisées

Cette acquisition renforce le leadership d'Aleph dans la connexion de la publicité numérique avec des solutions de paiement rationalisées dans divers secteurs, y compris le streaming, les médias numériques, les économies à la demande, le commerce de détail en ligne, les SaaS, l'hôtellerie, les voyages, les services financiers et les divertissements. Les chiffres clés soulignent l'impact combiné d'Aleph et de Localpayment : plus de 3 milliards de dollars de volume total de paiement, plus de 60 plateformes de premier plan et plus de 26 000 annonceurs, une API unique avec plus de 640 méthodes de paiement, la prise en charge de plus de 70 devises et une présence dans plus de 130 pays.

Un avantage inégalé : paiements + intégration des médias

L'acquisition de Localpayment par Aleph accélère la redéfinition du mode de fonctionnement des entreprises dans des secteurs tels que le streaming, le commerce électronique et les médias numériques, en offrant une approche intégrée des paiements et des médias. En permettant aux clients de gérer leurs flux de paiement tout en tirant parti des médias numériques, cet accord permet de réaliser d'importantes économies de coûts et de fonctionnement. Les entreprises peuvent désormais optimiser leur traitement des paiements et leur publicité numérique ou leur inventaire en un seul processus rationalisé.

Gaston Taratuta, PDG d'Aleph, a déclaré: « Depuis près de vingt ans, nous nous efforçons de combler le fossé entre les principales plateformes de technologie publicitaire et les annonceurs dans les économies émergentes, en créant un écosystème où les annonceurs rencontrent les consommateurs. Aujourd'hui, nous passons naturellement à l'étape suivante en intégrant des capacités de traitement des paiements. Il s'agit d'une évolution significative pour Aleph, qui reflète notre conviction que le PIB hors ligne est en train de passer au PIB numérique, et qui permet une création de valeur encore plus importante pour nos partenaires et nos clients. Nous commençons par l'Amérique latine et prévoyons d'étendre nos activités, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, où nous avons déjà une forte présence locale. »

Ezequiel Israel, PDG de Localpayment a ajouté : « Nous sommes ravis de participer à l'évolution et à la mission d'Aleph. Cet accord accélère notre croissance et nous donne un accès direct aux plateformes numériques mondiales, aux marques et aux détaillants en ligne avec lesquels Aleph est associé depuis longtemps et leur fournit une offre combinée attrayante. »

Localpayment by Aleph sera présent au salon de la fintech Money 20/20 à Las Vegas du 27 au 30 octobre 2024.

À propos d'Aleph

Aleph est un réseau mondial d'experts numériques et de solutions technologiques qui favorise la croissance de l'écosystème numérique en opérant dans plus 130 pays et plus de 70 bureaux, connectant plus de 26 000 annonceurs avec plus de 3 milliards de consommateurs.

Grâce à des partenariats commerciaux avec plus de 60 plateformes de médias numériques de premier plan (notamment Amazon, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X et EA), Aleph renforce les entreprises et les communautés sur les marchés à fort potentiel en construisant et en fournissant des technologies propriétaires avec des solutions localisées, en offrant des équipes locales d'experts de l'industrie et des plates-formes.

Notre objectif est de favoriser la croissance économique et les opportunités pour tous en rendant le monde numérique plus accessible.

www.alephholding.com

À propos de Localpayment by Aleph

Localpayment by Aleph révolutionne le paysage financier en fournissant une technologie de pointe pour simplifier les services de paiement pour les clients, les médias numériques et les plateformes de contenu. Libéré des systèmes existants, Localpayment prend en charge le paiement et le retrait avec plus de 640 méthodes de paiement dans plus de 50 devises et plus de 17 pays. En évoluant avec les besoins des clients et les tendances du marché à l'échelle mondiale, Localpayment by Aleph transforme le paysage numérique en combinant des solutions de publicité numérique de premier ordre avec des capacités de paiement local transparentes afin de rationaliser leurs opérations avec un partenaire unique.

Localpayment by Aleph favorise l'inclusion financière et élargit l'accès aux populations mal desservies, accélérant ainsi le passage du PIB hors ligne au PIB en ligne à l'échelle mondiale.

www.localpayment.com

1\ L'opportunité de marché représente le volume total estimé des paiements numériques dans la région LATAM. Le calcul de l'opportunité de marché est basé sur un rapport préparé par Americas Market Intelligence, LLC.

