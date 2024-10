Aleph verwerft meerderheidsbelang in Localpayment en richt zich op digitale betaalmarkt van $ 1,4 biljoen

Transformatieve deal combineert uitgebreide internationale betalingsverwerkingsmogelijkheden met Aleph's 20 jaar toonaangevende expertise op het gebied van digitale marketing, samen met de verwerking van $ 3 miljard aan jaarlijks totaal betalingsvolume (TPV) en het leveren van een ongeëvenaard aanbod voor klanten in opkomende en snelgroeiende markten.

MIAMI, 9 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aleph, een toonaangevend ecosysteem van wereldwijde digitale experts en technologiegedreven oplossingen die de groei van wereldwijde digitale marketing mogelijk maakt, kondigde vandaag aan dat het een meerderheidsbelang in Localpayment heeft genomen. Localpayment is een snelgroeiende Payment Service Provider (PSP) in Latijns-Amerika, die het digitale landschap transformeert door eersteklas digitale advertentieoplossingen te combineren met naadloze lokale betalingsmogelijkheden, waardoor een natuurlijk netwerkeffect ontstaat. Aleph kan daarmee gebruikmaken van haar exclusieve relaties met top-tier digitale platformen, zoals Amazon, Google, Snapchat, Spotify, TikTok, Uber, en X, samen met meer dan 26,000 adverteerders, digital native bedrijven en online retailers voor een snelle groei van haar betalingsoplossing.

Aleph and Localpayment Combined Impact

Met deze overname is Aleph klaar om haar aanbod en mogelijkheden verder te verbeteren. Aleph, die al aanzienlijke inkomsten genereert voor grote digitale advertentieplatforms in meer dan 130 opkomende en snelgroeiende markten, zal nu via Localpayment miljarden dollars aan betalingen kunnen verwerken voor haar klanten. Aleph is nu de enige speler in zowel de digitale reclame- als de fintech-ecosystemen, waarbij voor de laatste een groei van tot 1,4 biljoen dollar in LATAM tegen 2028 wordt verwacht1.

Localpayment, nu omgedoopt tot Localpayment by Aleph, is opgericht in 2018 en biedt integratie via een enkele API in 17 landen in Latijns-Amerika met ondersteuning voor in- en uitbetaling in meer dan 640 lokale betaalmethoden, waaronder credit- en debitcards, bankoverschrijvingen, instant- en QR-codebetalingen, digitale portemonnees en lokale alternatieve betaalmethoden (APM's) zoals PIX in Brazilië en Oxxo in Mexico. Door de samenwerking met marktleiders zoals PayPal (NASDAQ: PYPL) en Payoneer (NASDAQ: PAYO), houdt Localpayment by Aleph zich aan de hoogste normen van KYC (Know Your Customer) en compliance-protocollen.

Aleph's meerderheidsbelang in Localpayment verenigt digitale reclame met gestroomlijnde betaaloplossingen

De overname versterkt Aleph's leiderschap in het verbinden van digitale reclame met gestroomlijnde betaaloplossingen in verschillende sectoren, waaronder streaming, digitale media, kluseconomieën, online retail, SaaS, horeca, reizen, financiële diensten en entertainment. De gecombineerde impact van Aleph en Localpayment wordt benadrukt in de cijfers: meer dan $ 3 miljard aan Totaal Betalingsvolume (TPV), ruim 60 top-tier platforms en meer dan 26.000 adverteerders, een enkele API met meer dan 640 betalingsmethoden, ondersteuning voor meer dan 70 valuta en aanwezigheid in meer dan 130 landen.

Ongeëvenaard voordeel: betalingen + media-integratie

Aleph's overname van Localpayment versnelt de herdefiniëring van hoe bedrijven in sectoren zoals streaming, e-commerce en digitale media, kunnen werken door een geïntegreerde aanpak van betalingen en media aan te bieden. Door klanten in staat te stellen hun betalingsstromen te beheren en tegelijkertijd gebruik te maken van digitale media, zorgt deze deal voor enorme kostenbesparingen en operationele efficiëntie. Bedrijven kunnen nu hun betalingsverwerking en digitale advertenties of inventaris optimaliseren in één gestroomlijnd proces.

Gaston Taratuta, CEO van Aleph, zei: "Al bijna twintig jaar willen wij de kloof tussen toonaangevende ad-tech platforms en adverteerders in opkomende economieën overbruggen en een ecosysteem creëren waar adverteerders consumenten ontmoeten. Nu nemen we een logische volgende stap door de mogelijkheden voor betalingsverwerking te integreren. Dit markeert een belangrijke evolutie voor Aleph, die ons geloof in de voortdurende verschuiving van offline BBP naar digitaal BBP weerspiegelt en die nog meer waarde creëert voor onze partners en klanten. We beginnen in Latijns-Amerika en zijn van plan om zowel organisch als via acquisities activiteiten uit te rollen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, waar we al een sterke lokale aanwezigheid hebben."

Ezequiel Israel, CEO van Localpayment, verklaarde: "We vinden het geweldig om deel uit te maken van Aleph's reis en missie. Deze deal versnelt onze groei en geeft ons directe toegang tot de wereldwijde digitale platforms, merken en online retailers waar Aleph al lang mee geassocieerd is. Het vormt een aantrekkelijk gecombineerd aanbod."

Localpayment by Aleph zal aanwezig zijn op de toonaangevende fintech beurs Money 20/20 in Las Vegas van 27-30 oktober 2024.

Over Aleph

Aleph is een wereldwijd netwerk van digitale experts en technologiegedreven oplossingen dat de groei van het digitale ecosysteem mogelijk maakt door actief te zijn in ruim 130 landen en meer dan 70 kantoren, en dat meer dan 26.000 adverteerders verbindt met meer dan 3 miljard consumenten.

Via verkooppartnerschappen met meer dan 60 toonaangevende digitale mediaplatforms (waaronder Amazon, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X en EA), geeft Aleph bedrijven en gemeenschappen in markten met een hoog potentieel meer mogelijkheden door eigen technologieën te bouwen en te leveren met gelokaliseerde oplossingen, waarbij het lokale teams van industrie- en platformexperts aanbiedt.

Ons doel is om economische groei en kansen voor iedereen te stimuleren door de digitale wereld toegankelijker te maken.

www.alephholding.com

Over Localpayment by Aleph

Localpayment by Aleph zorgt voor een revolutie in het financiële landschap door geavanceerde technologie te bieden om betalingsdiensten voor klanten, digitale media en contentplatforms te vereenvoudigen. Localpayment heeft geen last van oude systemen en ondersteunt in- en uitbetalingen met meer dan 640 betalingsmethoden in meer dan 50 valuta in ruim 17 landen. Localpayment by Aleph evolueert mee met de behoeften van klanten en markttrends op wereldwijde schaal en transformeert het digitale landschap door eersteklas digitale advertentieoplossingen te combineren met naadloze lokale betalingsmogelijkheden om haar activiteiten te stroomlijnen met één unieke partner.

Localpayment by Aleph stimuleert financiële inclusie en breidt de toegang uit naar minderbedeelde bevolkingsgroepen, waardoor de verschuiving van offline naar online BBP wereldwijd wordt versneld.

www.localpayment.com

1\De marktkans vertegenwoordigt het geschatte totale volume aan digitale betalingen in LATAM. De berekening van de marktkans is gebaseerd op een rapport van Americas Market Intelligence, LLC.

