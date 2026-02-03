Aliança para o amanhã: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit e Hyundai Mobis se unem para revolucionar a tecnologia de visores de para-brisas

Nova solução completa: visores holográficos de para-brisas prontos para produção por OEMs

NORDERSTEDT, Alemanha, 3 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A tesa, fabricante internacional de fitas adesivas inovadoras e soluções de produtos autoadesivos, a ZEISS, a Saint-Gobain Sekurit e a Hyundai Mobis anunciam a formação de uma "QuadAlliance" visionária. Juntas, elas estão moldando toda a cadeia de valor dos visores holográficos para pára-brisas de automóveis (HWD), oferecendo uma solução rápida e completa: desde o design conceitual, masterização e replicação de elementos ópticos holográficos (HOE) até a laminação do para-brisa, tecnologia PGU (unidade de geração de imagens) e integração IHM (interface homem-máquina). Dentro dessa aliança, os parceiros estão impulsionando o desenvolvimento e atendendo à crescente demanda do setor por novos formatos de exibição e infoentretenimento que definirão a mobilidade do futuro.

Transformando para-brisas em interfaces inteligentes e transparentes

Os veículos inteligentes de hoje enfrentam vários desafios no cockpit: as informações críticas de direção geralmente estão fora da linha de visão direta do motorista e as telas internas competem por espaço. O hardware adicional pode aumentar o consumo de energia e o peso, ao mesmo tempo em que cria confusão visual. Enquanto isso, os motoristas esperam experiências intuitivas e distintas no carro, mas as telas convencionais limitam o tamanho da imagem e a flexibilidade do design. Os visores holográficos de para-brisa resolvem esses desafios e transformam o para-brisa em uma interface de informações transparente e interativa. Com sua experiência combinada, a tesa, a ZEISS, a Saint-Gobain Sekurit e a Hyundai Mobis trarão esta solução para a produção em série.

Isso permite:

Visor ultragrande e de alta transparência: >92% de transmitância HOE; tamanhos mais flexíveis em comparação com PHUD Liberdade de design inigualável: pacote compacto <1,5L; colocação flexível de PGU; adaptável a superfícies curvas Brilho e clareza superiores: > 10.000 nit de luminância (visível sob luz solar direta); exibição RGB Desempenho à prova de obsolescência: suporte à resolução 4K e até mesmo superior, à medida que a tecnologia PGU evolui Segurança, conforto e privacidade aprimorados: exibição na linha de visão; design flexível da caixa ocular para controle de distração e visibilidade; capacidade de caixa ocular dupla para conteúdo compartilhado Eficiência redefinida: eficiência de uso de luz aprimorada e grande redução de peso; emissões de CO₂ reduzidas

Uma cadeia de suprimentos abrangente para a industrialização de HWD

A ambição comum dos parceiros é iniciar a produção de visores holográficos de para-brisas até 2029. Para isso, os parceiros estão alinhando seus roteiros, recursos de desenvolvimento e processos de qualificação para garantir que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) possam acessar uma plataforma de tecnologia validada e comprovada industrialmente.

Ao coordenar de perto seus respectivos pontos fortes, desde o domínio e replicação de HOE até soluções de adesivo e laminação de alto desempenho e integração de sistemas de grau automotivo, as quatro empresas estão simplificando as interfaces ao longo da cadeia de valor. Isso reduz a complexidade do desenvolvimento pelos OEMs, reduz os prazos de entrega do projeto e oferece suporte a um caminho previsível e sem riscos para a produção em série.

"O vidro automotivo está evoluindo de uma superfície passiva para uma porta de entrada dinâmica para experiências imersivas. Ao aproveitar os pontos fortes de nossa aliança global e integrar a extensa experiência em processos e materiais da tesa, oferecemos aos clientes uma solução única que se integra perfeitamente aos seus processos. Os para-brisas estão sendo transformados em interfaces holográficas transparentes, redefinindo a conexão entre motoristas, seus veículos e o mundo ao seu redor. Estou empolgado com as possibilidades que essa parceria abre, pois juntos estabeleceremos novos padrões no design de visores e dimensionaremos essas inovações globalmente." Dra. Ingrid Sebald, diretora de tecnologia, tesa SE.

Referência em termos de robustez e flexibilidade de qualidade

A "QuadAlliance" estabelecerá novos padrões de qualidade e confiabilidade em visores holográficos de para-brisa. Todos os parceiros são fornecedores confiáveis com experiência automotiva comprovada. As cadeias de suprimentos integradas garantem segurança e escalabilidade, enquanto os OEMs mantêm a flexibilidade para escolher e integrar parceiros. Os parceiros combinam tecnologia avançada, preparo industrial e resiliência da cadeia de suprimentos para uma transformação rápida e confiável dos para-brisas em superfícies de exibição inteligentes.

Apêndice:

Alocação de funções dentro da cooperação:

ZEISS : Com seus 40 anos de experiência em holografia e profundo conhecimento em litografia, a ZEISS fornece design óptico e desenvolvimento de filmes holográficos.

: Com seus 40 anos de experiência em holografia e profundo conhecimento em litografia, a ZEISS fornece design óptico e desenvolvimento de filmes holográficos. tesa : Reconhecida pela inovação de processos e materiais, a tesa garante uma replicação em massa confiável e precisa de filmes holográficos.

: Reconhecida pela inovação de processos e materiais, a tesa garante uma replicação em massa confiável e precisa de filmes holográficos. Saint-Gobain Sekurit : Líder em sistemas inovadores de envidraçamento, integrando perfeitamente filmes holográficos ao vidro do para-brisa.

: Líder em sistemas inovadores de envidraçamento, integrando perfeitamente filmes holográficos ao vidro do para-brisa. Hyundai Mobis: Especialista em IHM avançada e integração de sistemas, oferecendo um desempenho de exibição excepcional com tecnologia PGU de ponta.

Sobre a tesa SE

Como uma empresa multinacional, a tesa desenvolve fitas adesivas inovadoras e soluções de produtos autoadesivos para vários setores, clientes comerciais e consumidores finais. Já existem mais de 7.000 soluções adesivas tesa que ajudam a melhorar o trabalho, os produtos ou a vida dos nossos clientes. Atualmente, o foco está na sustentabilidade e nos processos de economia de energia. A tesa investe no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos e processos de fabricação sem solventes, bem como no uso de fontes de energia renováveis em suas instalações.

A tesa está ativa em 100 países e opera fábricas na Alemanha, Itália, China, EUA e Vietnã. Cerca de três quartos das vendas do tesa Group (2024: 1,7 bilhão de euros) são geradas por aplicações para setores. Juntamente com seus clientes internacionais, a tesa desenvolve inovações personalizadas de produtos e processos. A tesa está entre os principais fabricantes mundiais de soluções adesivas. Desde 2001, a tesa SE é uma afiliada 100% independente da Beiersdorf AG (ou seja, NIVEA, Eucerin, la prairie) com aproximadamente 5.400 funcionários hoje.

