Alianza para el futuro: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit y Hyundai Mobis se unen para revolucionar la tecnología de visualización de los parabrisas

NORDERSTEDT, Alemania, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- tesa, fabricante internacional de cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit y Hyundai Mobis anuncian la formación de una alianza visionaria, llamada "QuadAlliance". Juntos, están transformando toda la cadena de valor de las pantallas holográficas para parabrisas (HWD, por sus siglas en inglés) del sector automotor, ya que ofrecen una rápida solución integral: desde diseño conceptual, dominio y replicación de elementos ópticos holográficos (HOE, por sus siglas en inglés) hasta la laminación de parabrisas, la integración de tecnologías de unidad de generación de imágenes e interfaz hombre-máquina, (PGU y HMI, por sus siglas en inglés, respectivamente).

En esta alianza, los socios impulsan el desarrollo y satisfacen la creciente demanda de la industria de nuevos formatos de visualización e infoentretenimiento que definirán la movilidad del futuro.

Conversión de los parabrisas en interfaces inteligentes y transparentes

En la actualidad, los vehículos inteligentes afrontan varios desafíos en la cabina: la información crítica de conducción a menudo está fuera de la línea de visión directa del conductor y las pantallas interiores compiten por el espacio. El hardware adicional puede aumentar el consumo de energía y peso, a la vez que genera un desorden visual. Mientras tanto, los conductores esperan experiencias intuitivas y distintivas en el automóvil, pero las pantallas convencionales limitan el tamaño de la imagen y la flexibilidad del diseño. Las pantallas holográficas para parabrisas resuelven estos desafíos y lo transforman en una interfaz de información transparente e interactiva. Con la experiencia combinada, tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit y Hyundai Mobis llevarán esta solución a la producción en serie.

Esta solución permite:

Pantalla de gran formato y alta transparencia: transmitancia HOE superior al 92 %; dimensiones más flexibles en comparación con las pantallas de visualización frontal de placa (PHUD, por sus siglas en inglés) Libertad de diseño inigualable: paquete compacto de <1,5 L; colocación flexible de PGU; adaptable a superficies curvas Brillo y nitidez superiores: >10.000 nit de luminosidad (visible bajo luz solar directa); pantalla RGB Rendimiento a prueba de futuro: admite la resolución 4K e incluso más, a medida que evoluciona la tecnología PGU Mayor seguridad, comodidad y privacidad: pantalla en línea de visión; diseño flexible del recuadro de los ojos para control de distracciones y visibilidad; capacidad de doble recuadro de ojos para contenido compartido Eficiencia redefinida: mayor eficiencia en el uso de la luz y gran reducción de peso; reducción de las emisiones de CO₂

Cadena de suministro integral para la industrialización de HWD

La ambición compartida de los socios es iniciar la producción de pantallas holográficas para parabrisas para 2029. Con este fin, los socios están alineando sus planes, recursos de desarrollo y procesos de calificación para garantizar que los fabricantes de equipos originales puedan acceder a una plataforma tecnológica validada y comprobada a nivel industrial.

Al coordinar de forma estrecha sus respectivas fortalezas, desde el dominio y la replicación de HOE hasta las soluciones de laminación y adhesivos de alto rendimiento y la integración de sistemas de grado automotriz, las cuatro empresas están optimizando las interfaces a lo largo de la cadena de valor. Esta optimización reduce la complejidad del desarrollo para los fabricantes de equipos originales, acorta los plazos de entrega de los proyectos y respalda un camino predecible y sin riesgos hacia la producción en serie.

"El vidrio para automóviles evoluciona de una superficie pasiva a una puerta de entrada dinámica para experiencias inmersivas. Gracias a las fortalezas de nuestra alianza mundial y a integrar la amplia experiencia en procesos y materiales de tesa, ofrecemos a los clientes soluciones integrales que se incorporan a la perfección en sus procesos. Los parabrisas se están transformando en interfaces transparentes y holográficas y redefinen la conexión entre los conductores, sus vehículos y el mundo que los rodea. Me complacen las posibilidades que abre esta alianza, ya que juntos estableceremos nuevos estándares en diseño de pantallas y escalaremos estas innovaciones a nivel mundial". Dra. Ingrid Sebald, directora de Tecnología de tesa SE.

Punto de referencia para la robustez y flexibilidad de la calidad

La "QuadAlliance" establecerá nuevos estándares de calidad y confiabilidad en pantallas holográficas para parabrisas. Todos los socios son proveedores de confianza con experiencia comprobada en el sector automotriz. Las cadenas de suministro integradas garantizan seguridad y escalabilidad, mientras que los fabricantes de equipos originales conservan la flexibilidad para elegir e integrar socios. Los socios combinan tecnología avanzada, preparación industrial y resiliencia de la cadena de suministro para una transformación rápida y confiable de los parabrisas en superficies de visualización inteligentes.

Anexo:

Asignación de roles dentro de la cooperación:

ZEISS : con sus 40 años de experiencia en holografía y su profundo conocimiento de litografía, ZEISS brinda diseño óptico y desarrollo maestro de películas holográficas.

: con sus 40 años de experiencia en holografía y su profundo conocimiento de litografía, ZEISS brinda diseño óptico y desarrollo maestro de películas holográficas. tesa : reconocida por la innovación de procesos y materiales, tesa garantiza una replicación masiva confiable y precisa de películas holográficas.

: reconocida por la innovación de procesos y materiales, tesa garantiza una replicación masiva confiable y precisa de películas holográficas. Saint-Gobain Sekurit : líder en sistemas de acristalamiento innovadores, que integran a la perfección películas holográficas en vidrios de parabrisas.

: líder en sistemas de acristalamiento innovadores, que integran a la perfección películas holográficas en vidrios de parabrisas. Hyundai Mobis: experto en HMI avanzado e integración de sistemas, que ofrece un rendimiento de visualización excepcional con tecnología PGU de vanguardia.

Acerca de tesa SE

Como empresa multinacional, tesa desarrolla cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos para diversos sectores, clientes comerciales y consumidores finales. Ya existen más de 7.000 soluciones adhesivas de tesa que ayudan a mejorar el trabajo, los productos o la vida de nuestros clientes. Hoy, la atención se centra en la sostenibilidad y los procesos de ahorro de energía. tesa invierte en desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y en procesos de fabricación sin disolventes, así como en usar fuentes de energía renovables en sus instalaciones.

tesa está activa en 100 países y opera plantas en Alemania, Italia, China, EE. UU. y Vietnam. Alrededor de las tres cuartas partes de las ventas de tesa Group (2024: 1.700 millones de euros) son generadas por su uso en los diferentes sectores. Junto con sus clientes internacionales, tesa desarrolla innovaciones personalizadas a nivel de producto y proceso. tesa se encuentra entre los principales fabricantes mundiales de soluciones adhesivas. Desde 2001, tesa SE es una filial 100 % independiente de Beiersdorf AG (p. ej., NIVEA, Eucerin, la prairie) con aproximadamente 5.400 empleados en la actualidad.

