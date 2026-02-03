Alliance pour demain : tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit et Hyundai Mobis s'unissent pour révolutionner la technologie d'affichage du pare-brise

Nouvelle solution tout-en-un : Écrans de pare-brise holographiques prêts à la production pour les équipementiers

NORDERSTEDT, Allemagne, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- tesa, fabricant international de rubans adhésifs innovants et de solutions de produits auto-adhésifs, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit, et Hyundai Mobis annoncent la formation d'une « QuadAlliance » visionnaire. Ensemble, ils façonnent l'ensemble de la chaîne de valeur des écrans holographiques pour pare-brise (HWD - Holographic Windshield Displays) dans l'industrie automobile, offrant ainsi une solution rapide centralisée : de la conception, du mastering et de la réplication des éléments optiques holographiques à la stratification du pare-brise, la technologie d'unité de génération d'images (PGU) et l'intégration de l'interface homme-machine (IHM).

Au sein de cette alliance, les partenaires stimulent le développement et répondent à la demande croissante de l'industrie pour de nouveaux formats d'affichage et d'infodivertissement qui définiront la mobilité de demain.

Une solution tout-en-un – des écrans holographiques pour pare-brise prêts à la production pour les équipementiers. Les pare-brise deviennent des interfaces d'information transparentes et interactives.

Transformer les pare-brise en interfaces intelligentes et transparentes

Les véhicules intelligents d'aujourd'hui sont confrontés à plusieurs défis au niveau de l'habitacle : les informations essentielles à la conduite se trouvent souvent hors du champ de vision direct du conducteur, et les écrans intérieurs se disputent l'espace ; le matériel supplémentaire peut augmenter la consommation d'énergie et le poids, tout en créant un encombrement visuel. Dans le même temps, les conducteurs attendent des expériences intuitives et distinctives à bord des véhicules, mais les écrans conventionnels limitent la taille de l'image et conditionnent la flexibilité de la conception. Les écrans holographiques pour pare-brise relèvent ces défis et transforment le pare-brise en une interface d'information transparente et interactive. Grâce à leur expertise combinée, tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit et Hyundai Mobis vont lancer cette solution en production en série.

Elle permet :

Affichage ultra-large et très transparent : >92 % de transmittance HOE ; dimensionnement plus flexible par rapport à PHUD Liberté de conception inégalée : boîtier compact de <1,5 L ; placement flexible de la PGU ; adaptable aux surfaces incurvées. Luminosité et clarté supérieures : luminance >10 000 nit (visible à la lumière directe du soleil) ; affichage RVB Des performances à l'épreuve du temps : Prise en charge de la résolution 4K et même au-delà, au fur et à mesure de l'évolution de la technologie PGU Sécurité, confort et intimité accrus : Affichage dans la ligne de mire ; conception flexible de l'eyebox pour le contrôle des distractions et la visibilité ; capacité de double eyebox pour le contenu partagé Une efficacité redéfinie : Efficacité accrue de l'utilisation de la lumière et réduction importante du poids ; réduction des émissions de CO₂.

Une chaîne d'approvisionnement complète pour l'industrialisation de HWD

L'ambition commune des partenaires est de lancer la production d'écrans holographiques pour pare-brise d'ici 2029. À cette fin, les partenaires alignent leurs feuilles de route, leurs ressources de développement et leurs processus de qualification afin de garantir que les équipementiers puissent accéder à une plateforme technologique validée et éprouvée sur le plan industriel.

En coordonnant étroitement leurs forces respectives (de la maîtrise et de la réplication des HOE aux solutions de collage et de laminage de haute performance et à l'intégration de systèmes de qualité automobile), les quatre entreprises rationalisent les interfaces tout au long de la chaîne de valeur. Cela permet de réduire la complexité du développement pour les équipementiers, de raccourcir les délais d'exécution des projets et de favoriser un passage prévisible et sans risque à la production en série.

« Le verre automobile évolue d'une surface passive à une passerelle dynamique pour des expériences immersives. En tirant parti des forces de notre alliance mondiale et en intégrant la vaste expertise de tesa en matière de processus et de matériaux, nous offrons à nos clients une solution centralisée qui s'intègre parfaitement à leurs processus. Les pare-brise se transforment en interfaces transparentes et holographiques, redéfinissant le lien entre les conducteurs, leurs véhicules et le monde qui les entoure. Je me réjouis des possibilités offertes par ce partenariat, car ensemble nous établirons de nouvelles normes en matière de conception d'écrans et déploierons ces innovations à l'échelle mondiale ». Ingrid Sebald, directrice de la technologie, tesa SE.

Référentiel de qualité, robustesse et flexibilité

La « QuadAlliance » établira de nouvelles normes de qualité et de fiabilité en matière d'affichage holographique sur le pare-brise. Tous les partenaires sont des fournisseurs de confiance à l'expertise éprouvée dans le domaine de l'automobile. Les chaînes d'approvisionnement intégrées garantissent la sécurité et l'évolutivité, tandis que les équipementiers conservent la possibilité de choisir et d'intégrer des partenaires. Les partenaires associent une technologie de pointe, une préparation industrielle et une résilience de la chaîne d'approvisionnement pour une transformation rapide et fiable des pare-brise en surfaces d'affichage intelligentes.

Annexe :

Répartition des rôles au sein de la coopération :

ZEISS : Grâce à ses 40 ans d'expertise en holographie et à son savoir-faire approfondi en matière de lithographie, ZEISS assure la conception optique et le développement de films holographiques.

: Grâce à ses 40 ans d'expertise en holographie et à son savoir-faire approfondi en matière de lithographie, ZEISS assure la conception optique et le développement de films holographiques. tesa : réputée pour ses innovations en matière de processus et de matériaux, tesa garantit une réplication de masse fiable et précise des films holographiques.

: réputée pour ses innovations en matière de processus et de matériaux, tesa garantit une réplication de masse fiable et précise des films holographiques. Saint-Gobain Sekurit : leader dans le domaine des systèmes de vitrage innovants, intégrant de manière transparente des films holographiques dans le verre du pare-brise.

: leader dans le domaine des systèmes de vitrage innovants, intégrant de manière transparente des films holographiques dans le verre du pare-brise. Hyundai Mobis : expert en IHM avancées et en intégration de systèmes, offrant des performances d'affichage exceptionnelles avec une technologie PGU de pointe.

À propos de tesa SE

En tant qu'entreprise multinationale, tesa développe des rubans adhésifs innovants et des solutions de produits auto-adhésifs pour diverses industries, clients commerciaux et consommateurs finaux. Il existe déjà plus de 7 000 solutions adhésives tesa qui contribuent à améliorer le travail, les produits ou la vie de nos clients. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la durabilité et les processus d'économie d'énergie. tesa investit dans le développement de produits respectueux de l'environnement et de processus de fabrication sans solvant, ainsi que dans l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sur ses sites.

tesa est présent dans 100 pays et exploite des usines en Allemagne, en Italie, en Chine, aux États-Unis et au Vietnam. Environ trois quarts des ventes du groupe tesa (2024 : 1,7 milliard d'euros) sont générées par les applications destinées aux industries. En collaboration avec ses clients internationaux, tesa développe des innovations qui sont personnalisées au niveau du produit et du processus. tesa compte parmi les principaux fabricants mondiaux de solutions adhésives. Depuis 2001, tesa SE est une filiale indépendante à 100 % de Beiersdorf AG (c'est-à-dire NIVEA, Eucerin, la prairie) qui compte aujourd'hui environ 5 400 employés.

