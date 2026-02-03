-Alianza para el mañana: tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit e Hyundai Mobis se unen para revolucionar la tecnología de visualización del parabrisas

Nueva solución integral: pantallas holográficas de parabrisas listas para producción para fabricantes de equipos originales (OEM)

pantallas holográficas de parabrisas listas para producción para fabricantes de equipos originales (OEM) Parabrisas inteligentes: la holografía convierte el vidrio en interfaces transparentes de información y entretenimiento

la holografía convierte el vidrio en interfaces transparentes de información y entretenimiento Industrialización hasta 2029: la alianza garantiza una producción en serie fiable y rentable

NORDERSTEDT, Alemania, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- tesa, fabricante internacional de cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit y Hyundai Mobis anuncian la formación de una visionaria "QuadAlliance". Juntos, están dando forma a toda la cadena de valor de las pantallas holográficas de parabrisas (HWD) para automóviles, ofreciendo una solución rápida e integral: desde el diseño conceptual, la masterización y la replicación de elementos ópticos holográficos (HOE) hasta la laminación de parabrisas, la tecnología PGU (unidad de generación de imágenes) y la integración HMI (interfaz hombre-máquina).

One-stop solution – production-ready holographic windshield displays for OEMs. Windshields become transparent, interactive information interfaces.

Dentro de esta alianza, los socios están impulsando el desarrollo y satisfaciendo la creciente demanda de la industria de nuevos formatos de visualización e información y entretenimiento que definirán la movilidad del mañana.

Convertir los parabrisas en interfaces inteligentes y transparentes

Los vehículos inteligentes de hoy se enfrentan a varios desafíos en la cabina: la información de conducción crítica a menudo está fuera de la línea de visión directa del conductor y las pantallas interiores compiten por el espacio. El hardware adicional puede aumentar el consumo de energía y el peso, al mismo tiempo que crea desorden visual. Mientras tanto, los conductores esperan experiencias en el automóvil intuitivas y distintivas, pero las pantallas convencionales limitan el tamaño de la imagen y la flexibilidad del diseño. Las pantallas holográficas del parabrisas resuelven estos desafíos y transforman el parabrisas en una interfaz de información transparente e interactiva. Con su experiencia combinada, tesa, ZEISS, Saint-Gobain Sekurit y Hyundai Mobis llevarán esta solución a la producción en serie.

Permite:

Pantalla ultragrande y de alta transparencia: >92 % de transmitancia HOE; tamaño más flexible frente a PHUD Libertad de diseño inigualable: paquete compacto <1,5 L; colocación flexible de PGU; adaptable a superficies curvas Brillo y claridad superiores: luminancia >10 000 nits (visible bajo la luz solar directa); pantalla RGB Rendimiento preparado para el futuro: admite resolución 4K e incluso más allá, a medida que evoluciona la tecnología PGU Seguridad, comodidad y privacidad mejoradas: pantalla en línea de visión; diseño de caja ocular flexible para control de distracciones y visibilidad; capacidad de doble ventana para contenido compartido Eficiencia redefinida: eficiencia de uso de luz mejorada y gran reducción de peso; reducción de emisiones de CO₂

Una cadena de suministro integral para la industrialización de HWD

La ambición compartida de los socios es iniciar la producción de pantallas holográficas para parabrisas para 2029. Con este fin, los socios están alineando sus hojas de ruta, recursos de desarrollo y procesos de calificación para garantizar que los fabricantes de equipos originales (OEM) puedan acceder a una plataforma tecnológica validada y probada industrialmente.

Al coordinar estrechamente sus respectivas fortalezas (desde la masterización y replicación de HOE hasta soluciones de laminación y adhesivos de alto rendimiento y la integración de sistemas de grado automotriz), las cuatro empresas están optimizando las interfaces a lo largo de la cadena de valor. Esto reduce la complejidad del desarrollo para los OEM, acorta los plazos de entrega de los proyectos y respalda un camino predecible y sin riesgos hacia la producción en serie.

"El cristal para automóviles está pasando de ser una superficie pasiva a convertirse en una puerta dinámica hacia experiencias inmersivas. Aprovechando las fortalezas de nuestra alianza global e integrando la amplia experiencia de tesa en procesos y materiales, ofrecemos a los clientes una solución completa que se integra a la perfección en sus procesos. Los parabrisas se están transformando en interfaces holográficas transparentes, redefiniendo la conexión entre los conductores, sus vehículos y el mundo que les rodea. Me entusiasman las posibilidades que abre esta asociación, ya que juntos estableceremos nuevos estándares en el diseño de pantallas y ampliaremos estas innovaciones a nivel mundial". Dra. Ingrid Sebald, directora de tecnología de tesa SE.

Referente en cuanto a calidad, solidez y flexibilidad

La 'QuadAlliance' establecerá nuevos estándares de calidad y fiabilidad en las pantallas holográficas para parabrisas. Todos los socios son proveedores de confianza con una experiencia demostrada en el sector de la automoción. Las cadenas de suministro integradas garantizan la seguridad y la escalabilidad, mientras que los fabricantes de equipos originales conservan la flexibilidad para elegir e integrar socios. Los socios combinan tecnología avanzada, preparación industrial y resiliencia de la cadena de suministro para una transformación rápida y fiable de los parabrisas en superficies de pantalla inteligentes.

Apéndice:

Asignación de funciones dentro de la cooperación:

• ZEISS: Con sus 40 años de experiencia en holografía y su profundo conocimiento de la litografía, ZEISS ofrece diseño óptico y desarrollo maestro de películas holográficas.

tesa : Reconocida por su innovación en procesos y materiales, tesa garantiza una replicación masiva confiable y precisa de películas holográficas.

: Reconocida por su innovación en procesos y materiales, tesa garantiza una replicación masiva confiable y precisa de películas holográficas. Saint-Gobain Sekurit : Líder en sistemas de acristalamiento innovadores, que integran perfectamente películas holográficas en el vidrio del parabrisas.

: Líder en sistemas de acristalamiento innovadores, que integran perfectamente películas holográficas en el vidrio del parabrisas. Hyundai Mobis: Experto en HMI avanzada e integración de sistemas, que ofrece un rendimiento de visualización excepcional con tecnología PGU de vanguardia

Acerca de tesa SE

Como empresa multinacional, tesa desarrolla cintas adhesivas innovadoras y soluciones de productos autoadhesivos para diversas industrias, clientes comerciales y consumidores finales. Ya existen más de 7.000 soluciones adhesivas tesa que ayudan a mejorar el trabajo, los productos o la vida de nuestros clientes. Hoy en día, la atención se centra en la sostenibilidad y los procesos de ahorro de energía. tesa invierte en el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente y procesos de fabricación sin disolventes, así como en el uso de fuentes de energía renovables en sus instalaciones.

tesa está presente en 100 países y opera plantas en Alemania, Italia, China, Estados Unidos y Vietnam. Alrededor de las tres cuartas partes de las ventas del Grupo tesa (2024: 1.700 millones de euros) se generan a través de aplicaciones industriales. Junto con sus clientes internacionales, tesa desarrolla innovaciones personalizadas a nivel de producto y proceso. tesa se cuenta entre los principales fabricantes de soluciones adhesivas del mundo. Desde 2001, tesa SE es una filial 100% independiente de Beiersdorf AG (es decir, NIVEA, Eucerin, la prairie) con aproximadamente 5.400 empleados hoy.

CONTACTO:

tesa SE Corporate Communications

Hugo-Kirchberg-Str. 1 22848 Norderstedt

Teléfono de Alemania:

+49 40 88899 0

Email: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2873344/tesa_SE.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2873345/tesa_SE_Windshields.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2873343/Quad_Alliance_partner_Logo.jpg