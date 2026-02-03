聯手共創未來：tesa、ZEISS、Saint-Gobain Sekurit 與 Hyundai Mobis 攜手革新擋風玻璃顯示技術
03 2月, 2026, 16:00 CST
- 全新一站式解決方案：為原廠製造商提供可投產的全息擋風玻璃顯示屏
- 智能擋風玻璃：全息技術將玻璃變成透明資訊及娛樂互動介面
- 2029 年實現產業化：合作聯盟確保可靠且具成本效益的批量生產
德國諾德斯特特2026年2月3日 /美通社/ -- 國際創新膠帶及自黏產品製造商 tesa、ZEISS、Saint-Gobain Sekurit 與 Hyundai Mobis 宣布成立前瞻性「四方聯盟」(QuadAlliance)。 這些公司聯手合作，構建汽車全息擋風玻璃顯示屏(HWD)的完整價值鏈，提供快速的一站式解決方案 ── 從概念設計、全息光學元件 (HOE) 的母版製作與複製，到擋風玻璃層壓技術、影像生成單元 (PGU) 技術，以及人機介面 (HMI) 整合。
在這個聯盟中，各合作夥伴正積極推動研發，滿足業界對全新顯示屏及資訊娛樂格式日益增長的需求，這些技術將塑造未來的出行方式。
將擋風玻璃變成智能透明介面
現時的智能汽車在駕駛艙設計上面臨幾個挑戰：重要的駕駛資訊往往不在駕駛者的直接視線範圍內，而車廂內的顯示屏又爭奪有限的空間。 額外的硬件會增加能源消耗和車身重量，同時亦會造成視覺上的混亂。 同時，駕駛者期望直觀且具特色的車內體驗，但傳統顯示屏限制了影像大小及設計靈活性。 全息擋風玻璃顯示屏可以解決這些問題，並將擋風玻璃轉化為透明且可互動的資訊介面。 憑藉各方專業知識，tesa、ZEISS、Saint-Gobain Sekurit 以及 Hyundai Mobis 將把這項解決方案推向量產階段。
可實現以下功能：
- 超大高透明度顯示屏： > 92% 全息光學元件 (HOE) 透光率；相比全景抬頭顯示器 (PHUD) 尺寸更靈活
- 無可比擬的設計自由：體積小於 1.5L；影像生成單元 (PGU) 擺放靈活；可適應曲面設計
- 卓越亮度與清晰度： 亮度超過 10,000 nit (直射陽光下仍清晰可見)；RGB 顯示屏
- 前瞻性能：支援 4K 解析度，隨影像生成單元 (PGU) 技術進步可達更高規格
- 提升安全、舒適度與私隱：直線視野顯示；靈活眼點設計以降低分心風險並保障可視性；雙眼點支援內容共享
- 重新定義效能：提升光效利用率並大幅減輕重量；減少二氧化碳排放
全方位汽車全息擋風玻璃 (HWD) 的產業化供應鏈
各合作夥伴的共同目標，是在2029年開始全息擋風玻璃顯示屏的批量生產。 為此，各合作夥伴正協調各自的發展藍圖、研發資源及認證流程，確保原廠製造商能使用經驗證、具產業可行性的技術平台。
透過緊密協調各自的優勢——從全息光學元件 (HOE) 的母版製作與複製，到高性能的黏合劑與層壓技術解決方案，以及汽車級系統整合技術——這四間公司正精簡整個價值鏈上的各個接合環節。 這可降低原廠製造商的開發複雜度，縮短項目週期，並支援可預測、可降低風險的批量生產路徑。
Tesa SE 首席技術總監 Ingrid Sebald 博士表示：「汽車玻璃正由一個被動面，演變為提供沉浸式體驗的動態入口。 藉著利用我們全球聯盟的優勢，並整合 tesa 在工藝生產及材料上的豐富專長，我們為客戶提供一站式方案，能無縫整合到其現有的生產流程。 擋風玻璃正被轉化為透明全息介面，重新定義駕駛者與車輛，以及周遭世界的連繫方式。 我對這次的合作帶來的各種可能性感到非常振奮，因為我們將共同在顯示屏設計上樹立新標準 ，並將這些創新技術推向全球。」
質量穩健性與靈活性的基準
「四方聯盟」將為全息擋風玻璃顯示屏樹立質量與可靠性的新標準。 所有合作夥伴均為可信賴的供應商，具備公認的汽車專業實力。 整合的供應鏈確保安全性與可擴展性，同時原廠製造商仍可靈活自由選擇及整合合作夥伴。 各合作夥伴結合先進技術、產業成熟度及供應鏈韌性，快速且可靠地將擋風玻璃轉化為智能顯示介面。
附錄：
合作夥伴職責分配：
- ZEISS：憑藉 40 年全息技術經驗及深厚的光刻專業知識，ZEISS 提供全息薄膜的光學設計及母版開發。
- tesa：以製造工藝與材料創新著稱，tesa 確保全息薄膜能以可靠且精準的方式進行量產複製。
- Saint-Gobain Sekurit：作為創新車用玻璃系統的領導者，能將全息薄膜無縫整合至擋風玻璃。
- Hyundai Mobis：精於先進人機介面 (HMI) 與系統整合，透過尖端的影像生成單元 (PGU) 技術，帶來卓越的顯示效能。
關於 tesa SE
作為跨國企業，tesa 為各行業、商業客戶及終端消費者開發創新膠帶及自黏產品解決方案。 tesa 已擁有逾 7,000 種黏合解決方案，幫助客戶提升工作效率、產品質量及生活體驗。 現時該公司專注於可持續發展及節能的製造工藝。 tesa 投資於環保產品及無溶劑製造工藝的研發，並在各生產地區推行使用可再生能源。
tesa 業務活躍於全球 100 個國家，並在德國、意大利、中國、美國及越南設有生產廠房。 tesa 集團約四分之三的銷售額 (2024年：17億歐元) 來自工業應用。 tesa 與其國際客戶攜手合作，開發可在產品及工藝層面量身定制的創新方案。 tesa 是全球領先的黏合劑製造商之一。 自 2001 年起，tesa SE 成為 Beiersdorf AG (旗下品牌包括 NIVEA、Eucerin 及 la prairie) 的全資獨立子公司，至今擁有約有 5,400 名員工。
聯絡方式：
tesa SE 企業傳訊部，
Hugo-Kirchberg-Str. 1 22848 Norderstedt
德國電話：
+49 40 88899 0
電郵：[email protected]
