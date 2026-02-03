미래를 위한 얼라이언스: 테사, 자이스, 생고뱅 세큐리트, 현대모비스, 전면유리 디스플레이 기술 혁신을 위해 협력

새로운 원스톱 솔루션 : OEM을 위한 양산 준비 완료형 홀로그래픽 전면유리 디스플레이

노르더슈테트, 독일, 2026년 2월 3일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 접착 테이프 및 자가접착 제품 솔루션의 국제 제조업체인 테사(tesa)와 자이스(ZEISS), 생고뱅 세큐리트(Saint-Gobain Sekurit), 현대모비스(Hyundai Mobis)가 비전 있는 '쿼드 얼라이언스(QuadAlliance)'의 결성을 발표했다. 이들은 자동차용 홀로그래픽 전면유리 디스플레이(holographic windshield displays, HWD)를 위한 전체 밸류체인을 함께 구축하며, 콘셉트 디자인, 홀로그래픽 광학 소자(HOE)의 마스터링 및 복제, 전면유리 적층, 영상 생성 장치(Picture Generation Unit, PGU) 기술, 인간-기계 인터페이스 (Human-Machine Interface, HMI) 통합에 이르는 신속한 원스톱 솔루션을 제공한다.

이번 연합 내에서 파트너들은 개발을 주도하고 미래 모빌리티를 정의할 새로운 디스플레이 및 인포테인먼트 형식에 대한 업계의 증가하는 수요에 대응하고 있다.

전면유리를 스마트하고 투명한 인터페이스로 전환

오늘날의 지능형 자동차는 운전석과 관련한 여러 가지 과제에 직면해 있다. 핵심 주행 정보는 운전자의 직접 가시선 밖에 있는 경우가 많으며, 실내 디스플레이는 공간을 두고 경쟁한다. 추가 하드웨어는 에너지 소비와 중량을 증가시키고 시각적 혼란을 야기할 수 있다. 한편 운전자는 직관적이고 차별화된 차량 내 경험을 기대하지만, 기존 디스플레이는 이미지 크기와 디자인 유연성을 제한한다. 홀로그래픽 전면유리 디스플레이는 이러한 과제를 해결하고 전면유리를 투명한 인터랙티브 정보 인터페이스로 전환한다. 테사, 자이스, 생고뱅 세큐리트, 현대모비스는 결합된 전문성을 바탕으로 이 솔루션을 양산 단계로 끌어올릴 예정이다.

해당 솔루션은 다음을 가능하게 한다.

초대형, 고투명 디스플레이: HOE 투과율 92% 초과; 파노라믹 헤드업 디스플레이(PHUD) 대비 더 유연한 크기 독보적인 디자인 자유도: 1.5L 미만의 컴팩트 패키지; 유연한 PGU 배치; 곡면 적용 가능 탁월한 밝기 및 선명도: 1만 니트 초과 휘도(직사광선에서도 가시성 확보); RGB 디스플레이 미래 지향적 성능: PGU 기술 발전에 따라 4K 해상도 및 그 이상 지원 안전성, 편의성 및 프라이버시 강화: 전방 시야(In-line-of-sight) 디스플레이; 주의 분산 제어 및 가시성을 위한 유연한 아이박스(eyebox) 설계; 콘텐츠 공유를 위한 듀얼 아이박스 기능 효율성 재정의: 향상된 광원 사용 효율과 대폭적인 중량 감소; CO₂ 배출 감소

HWD 산업화를 위한 종합 공급망

파트너들의 공동 목표는 2029년까지 홀로그래픽 전면유리 디스플레이 생산을 개시하는 것이다. 이를 위해 각 파트너사는 OEM이 검증되고 산업적으로 입증된 기술 플랫폼에 접근할 수 있도록 로드맵, 개발 자원, 인증 프로세스를 조정하고 있다.

네 파트너사는 HOE 마스터링 및 복제부터 고성능 접착 및 적층 솔루션, 자동차 등급 시스템 통합에 이르기까지 각자의 강점을 긴밀히 조율함으로써 밸류체인 전반에 걸친 인터페이스를 간소화하고 있다. 이는 OEM의 개발 복잡성을 줄이고 프로젝트 리드타임을 단축하며 예측 가능하고 리스크가 제거된 양산 전환 경로를 지원한다.

테사의 최고기술책임자(CTO)인 잉그리드 세발트(Ingrid Sebald) 박사는 "자동차 유리는 수동적인 표면에서 몰입형 경험을 위한 역동적인 관문으로 진화하고 있다. 우리는 글로벌 연합의 강점을 활용하고 테사의 폭넓은 공정 및 소재 전문성을 통합해 고객의 프로세스에 원활히 통합되는 원스톱 솔루션을 제공한다. 전면유리는 투명한 홀로그래픽 인터페이스로 전환되어 운전자와 차량, 그리고 주변 세계 간 연결을 재정의하고 있다. 이 파트너십이 열어주는 가능성에 큰 기대를 가지고 있으며, 함께 디스플레이 디자인의 새로운 기준을 설정하고 이러한 혁신을 글로벌 규모로 확산시킬 것이다"라고 전했다.

품질 내구성과 유연성의 기준

'쿼드 얼라이언스'는 홀로그래픽 전면유리 디스플레이의 품질과 신뢰성에 대한 새로운 표준을 제시할 예정이다. 모든 파트너는 자동차 분야에서 입증된 전문성을 보유한 신뢰받는 공급업체다. 통합된 공급망은 안정성과 확장성을 보장하며, OEM은 파트너 선택 및 통합에 대한 유연성을 유지한다. 파트너들은 첨단 기술, 산업화 준비 태세, 공급망 회복력을 결합해 전면유리를 스마트 디스플레이 표면으로 신속하고 안정적으로 전환한다.

부록:

협력 내 역할 분담

자이스 : 40년의 홀로그래피 전문성과 리소그래피(lithography) 분야의 심층 노하우를 바탕으로 홀로그래픽 필름의 광학 설계 및 마스터 개발 담당

: 40년의 홀로그래피 전문성과 리소그래피(lithography) 분야의 심층 노하우를 바탕으로 홀로그래픽 필름의 광학 설계 및 마스터 개발 담당 테사 : 공정 및 소재 혁신으로 홀로그래픽 필름의 신뢰성 있고 정밀한 대량 복제 보장

: 공정 및 소재 혁신으로 홀로그래픽 필름의 신뢰성 있고 정밀한 대량 복제 보장 생고뱅 세큐리트 : 혁신적인 글레이징 시스템 분야의 선도 기업으로, 홀로그래픽 필름을 전면유리 유리에 통합

: 혁신적인 글레이징 시스템 분야의 선도 기업으로, 홀로그래픽 필름을 전면유리 유리에 통합 현대모비스: 첨단 HMI 및 시스템 통합 전문 기업으로, 최첨단 PGU 기술을 통해 탁월한 디스플레이 성능 제공

테사 소개

다국적 기업인 테사는 다양한 산업, 상업 고객 및 최종 소비자를 위한 혁신적인 접착 테이프 및 자가접착 제품 솔루션을 개발한다. 현재 7000개 이상의 테사 접착 솔루션이 고객의 업무, 제품 또는 삶의 질 향상에 기여하고 있다. 오늘날 테사는 지속 가능성과 에너지 절감 공정에 중점을 두고 있다. 테사는 친환경 제품 개발, 솔벤트 프리 제조 공정, 사업장 내 재생에너지 사용에 투자하고 있다.

테사는 100개국에서 사업을 영위하며 독일, 이탈리아, 중국, 미국, 베트남에 공장을 운영하고 있다. 테사 그룹 매출의 약 4분의 3(2024년: 17억 유로)은 산업용 애플리케이션에서 발생한다. 테사는 국제 고객과 함께 제품 및 공정 수준에서 맞춤형 혁신을 개발한다. 테사는 세계적인 접착 솔루션 제조업체 중 하나로 꼽힌다. 테사는 2001년부터 바이어스도르프(Beiersdorf AG, NIVEA, Eucerin, la prairie)의 100% 자회사로 독립 운영되고 있으며, 현재 약 5400명의 직원을 두고 있다.

