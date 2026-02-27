Alimentado por IA física: os conjuntos Envision navegam com a primeira carga comercial de amônia verde do mundo para a Coreia do Sul

CHIFENG, China, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, uma empresa de tecnologia verde líder mundial, lançou a primeira remessa global de amônia verde de Chifeng, Mongólia Interior, para a LOTTE Fine Chemical, uma importante empresa química da Coreia do Sul. Esta remessa marca a primeira entrega comercial de amônia verde de ponta a ponta do mundo, abrangendo toda a cadeia de valor, desde a síntese de hidrogênio renovável até a logística marítima internacional.

A carga é originária da instalação de Chifeng da Envision, reconhecida como a maior base de produção de hidrogênio-amônia verde do mundo. O parque opera no sistema de energia 100% renovável mais avançado do mundo, aproveitando a IA física para orquestrar de forma inteligente a energia eólica e solar em um suprimento estável para a síntese de hidrogênio e amônia.

"Esta embarcação carrega mais do que apenas amônia; ela carrega nosso compromisso com um futuro sustentável", disse Yimin Lou, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Envision Energy. "Ao lançar com sucesso este primeiro navio, a Envision provou que a cadeia de valor da amônia verde não é mais apenas um projeto - é uma realidade. Aproveitando a IA física para aproveitar os vastos recursos renováveis do deserto de Gobi, agora somos capazes de fornecer combustível com zero carbono para o mundo, começando com nossos parceiros na Coreia do Sul."

Seung Won Chung, CEO da LOTTE Fine Chemical, declarou: "A primeira introdução comercial de amônia verde do mundo está atraindo a atenção global além da empresa e do nível nacional. Este marco tem um significado histórico como ponto de partida para o estabelecimento da cadeia de valor do hidrogênio verde e da amônia - considerada uma solução líder para a transição para uma energia livre de carbono em resposta à crise climática." Ele acrescentou: "Continuaremos a cooperar com os líderes globais da indústria para estabelecer as bases para se tornar o centro de amônia limpa número 1 da Ásia."

Agora entregando 320.000 toneladas de amônia verde anualmente com as exportações começando no quarto trimestre de 2025, a Envision oferece um pacote de tecnologia proprietária e de pilha completa para a produção de hidrogênio verde e amônia. Até 2028, o parque industrial está projetado para produzir 1,5 milhão de toneladas de amônia verde por ano, servindo como um modelo replicável para centros industriais limpos em todo o mundo.

A amônia verde da Envision obteve certificações de prestígio e atende aos mais rigorosos padrões do setor, incluindo a conformidade com o ISCC EU, ISCC PLUS e RFNBO. Além disso, a Envision aproveita a tecnologia proprietária de IA em seu sistema de vento para hidrogênio para maximizar a eficiência e a confiabilidade de todo o processo de conversão de energia eólica para moléculas verdes.

Durante o Fórum Econômico Mundial (FEM) de 2026 em Davos, o projeto foi apresentado como um estudo de caso emblemático no white paper do FEM, "Do Projeto à Realidade: Entregando um Caso de Negócios Mais Forte para a Infraestrutura Energética", destacando seu papel como uma referência global para a transição industrial de carbono zero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921929/image_805157_9456568.jpg

FONTE Envision Energy