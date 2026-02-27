Activé par l'IA physique : Envision largue les amarres avec la première cargaison commerciale d'ammoniac vert au monde à destination de la Corée du Sud

CHIFENG, Chine, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Envision, une entreprise de technologie verte de premier plan, a lancé la première expédition mondiale d'ammoniac vert de Chifeng, en Mongolie intérieure, à LOTTE Fine Chemical, une entreprise chimique de premier plan en Corée du Sud. Cette cargaison est la première livraison commerciale de bout en bout d'ammoniac vert au monde, englobant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la synthèse de l'hydrogène renouvelable à la logistique maritime internationale.

La cargaison provient de l'usine Envision de Chifeng, reconnue comme la plus grande base de production d'hydrogène-ammoniac vert au monde. Le site fonctionne grâce au système d'énergie 100 % renouvelable le plus avancé au monde, qui exploite l'IA physique pour orchestrer intelligemment l'énergie éolienne et solaire en un approvisionnement stable pour la synthèse de l'hydrogène et de l'ammoniac.

« Ce navire transporte plus que de l'ammoniac ; il représente notre engagement pour un avenir durable », a déclaré Yimin Lou, premier vice-président et directeur des produits d'Envision Energy. « En réussissant le lancement de ce premier navire, Envision a prouvé que la chaîne de valeur de l'ammoniac vert n'est plus un simple projet, mais une réalité. En utilisant l'IA physique pour exploiter les vastes ressources renouvelables du désert de Gobi, nous sommes désormais en mesure de fournir un carburant sans carbone au monde entier, à commencer par nos partenaires en Corée du Sud. »

Seung Won Chung, PDG de LOTTE Fine Chemical, a ajouté de son côté : « La première introduction commerciale au monde de l'ammoniac vert attire l'attention du monde entier, au-delà de l'entreprise et du contexte national. Cette étape revêt une importance historique en tant que point de départ de la mise en place de la chaîne de valeur de l'hydrogène et de l'ammoniac verts, considérée comme une solution de premier plan pour la transition vers une énergie sans carbone en réponse à la crise climatique. » Il a poursuivi : « Nous continuerons à coopérer avec les leaders mondiaux de l'industrie afin de jeter les bases qui nous permettront de devenir le premier centre d'ammoniac propre d'Asie. »

Fournissant actuellement 320 000 tonnes d'ammoniac vert par an avec des exportations ayant commencé au quatrième trimestre 2025, Envision propose un ensemble de technologies brevetées pour la production d'hydrogène et d'ammoniac verts. D'ici 2028, le parc industriel devrait produire 1,5 million de tonnes d'ammoniac vert par an, servant ainsi de modèle à reproduire pour les centres industriels propres du monde entier.

L'ammoniac vert d'Envision a obtenu des certifications prestigieuses et est conforme aux normes industrielles les plus strictes, y compris ISCC EU, ISCC PLUS et RFNBO. En outre, Envision utilise une technologie d'intelligence artificielle brevetée dans son système de conversion de l'énergie éolienne en hydrogène afin d'optimiser l'efficacité et la fiabilité de l'ensemble du processus de conversion de l'énergie éolienne en molécules vertes.

Lors du Forum économique mondial (WEF) 2026 à Davos, le projet a été présenté comme une étude de cas phare dans le livre blanc du WEF, « From Blueprint to Reality: Delivering a Stronger Business Case for Energy Infrastructure », (De la théorie à la pratique : développer un argumentaire commercial plus fort pour l'infrastructure de l'énergie) en soulignant son rôle de référence mondiale pour la transition industrielle sans carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921929/image_805157_9456568.jpg