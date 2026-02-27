Angetrieben durch physische KI: Envision setzt Segel mit der weltweit ersten kommerziellen Ladung grünen Ammoniaks nach Südkorea

CHIFENG, China, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Envision, ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Technologien, hat die weltweit erste Lieferung von grünem Ammoniak von Chifeng in der Inneren Mongolei an LOTTE Fine Chemical, ein führendes Chemieunternehmen in Südkorea, auf den Weg gebracht. Diese Lieferung markiert die weltweit erste durchgängig kommerzielle Auslieferung von grünem Ammoniak und umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Synthese erneuerbaren Wasserstoffs bis zur internationalen maritimen Logistik.

Die Ladung stammt aus Envisions Anlage in Chifeng, die als weltweit größte Produktionsbasis für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak gilt. Der Industriepark arbeitet mit dem weltweit fortschrittlichsten Stromsystem, das zu 100 % auf erneuerbaren Energien basiert, und nutzt physische KI, um Wind- sowie Solarenergie intelligent zu einem stabilen Versorgungsstrom für die Synthese von Wasserstoff und Ammoniak zu bündeln.

„Dieses Schiff transportiert mehr als nur Ammoniak; es trägt unser Bekenntnis zu einer nachhaltigen Zukunft", sagte Yimin Lou, Bereichsleiter auf Senior-Ebene und Produktleiter bei Envision Energy. „Mit dem erfolgreichen Start dieses ersten Schiffs hat Envision bewiesen, dass die Wertschöpfungskette für grünen Ammoniak nicht länger nur ein Konzept ist – sie ist Realität. Indem wir physische KI nutzen, um die enormen erneuerbaren Ressourcen der Wüste Gobi zu erschließen, sind wir nun in der Lage, die Welt mit CO2-freiem Kraftstoff zu versorgen, beginnend mit unseren Partnern in Südkorea."

Seung Won Chung, Geschäftsführer von LOTTE Fine Chemical, erklärte: „Die weltweit erste kommerzielle Einführung von grünem Ammoniak zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich, weit über Unternehmens- sowie Landesgrenzen hinaus. Dieser Meilenstein ist von historischer Bedeutung, denn er bildet den Ausgangspunkt für den Aufbau der Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff und Ammoniak, die als führende Lösung für den Übergang zu kohlenstofffreier Energie als Reaktion auf die Klimakrise gilt." Er fügte hinzu: „Wir werden die Zusammenarbeit mit globalen Branchenführern fortsetzen, um die Grundlage dafür zu schaffen, zum führenden Hub für sauberen Ammoniak in Asien zu werden."

Envision liefert derzeit 320 000 Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr, wobei die Exporte seit dem vierten Quartal 2025 laufen. Das Unternehmen bietet ein firmeneigenes, umfassendes Technologiepaket für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak. Bis zum Jahr 2028 soll der Industriepark 1,5 Millionen Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr produzieren und damit als Modell für saubere Industriezentren weltweit dienen.

Das grüne Ammoniak von Envision hat renommierte Zertifizierungen erhalten und erfüllt die strengsten Industriestandards, einschließlich ISCC EU, ISCC PLUS sowie RFNBO-Konformität. Darüber hinaus setzt Envision in seinem System zur Umwandlung von Windenergie in Wasserstoff firmeneigene KI-Technologie ein, um die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Umwandlungsprozesses von Windenergie zu grünen Molekülen zu maximieren.

Während des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2026 in Davos wurde das Projekt als Vorzeigefallstudie im WEF-Whitepaper „From Blueprint to Reality: Delivering a Stronger Business Case for Energy Infrastructure" (übersetzt: Von der Blaupause zur Realität: Ein tragfähigeres Geschäftsmodell für Energieinfrastruktur schaffen) vorgestellt und unterstreicht damit seine Rolle als globaler Maßstab für den kohlenstofffreien industriellen Übergang.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2921929/image_805157_9456568.jpg