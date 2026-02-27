- Impulsado por IA física: Envision zarpa con el primer cargamento comercial de amoníaco ecológico del mundo hacia Corea del Sur

CHIFENG, China, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, empresa líder mundial en tecnología verde, lanzó el primer envío global de amoníaco verde desde Chifeng, Mongolia Interior, a LOTTE Fine Chemical, una empresa química líder en Corea del Sur. Este envío marca la primera entrega comercial integral de amoníaco verde del mundo, abarcando toda la cadena de valor, desde la síntesis de hidrógeno renovable hasta la logística marítima internacional.

La carga proviene de las instalaciones de Envision en Chifeng, reconocidas como la mayor base de producción de hidrógeno y amoníaco ecológico del mundo. El parque opera con el sistema de energía 100% renovable más avanzado del mundo, aprovechando la inteligencia artificial física para orquestar inteligentemente la energía eólica y solar y lograr un suministro estable para la síntesis de hidrógeno y amoníaco.

"Este buque transporta más que solo amoníaco; refleja nuestro compromiso con un futuro sostenible", afirmó Yimin Lou, vicepresidente sénior y director de producto de Envision Energy. "Con el exitoso lanzamiento de este primer buque, Envision ha demostrado que la cadena de valor del amoníaco verde ya no es solo un plan, sino una realidad. Gracias a la IA física para aprovechar los vastos recursos renovables del desierto de Gobi, ahora podemos suministrar combustible sin emisiones de carbono al mundo, empezando por nuestros socios en Corea del Sur".

Seung Won Chung, consejero delegado de LOTTE Fine Chemical, declaró: "La primera introducción comercial de amoníaco verde en el mundo está atrayendo la atención mundial, más allá del ámbito empresarial y nacional. Este hito tiene una importancia histórica, ya que marca el inicio del establecimiento de la cadena de valor del hidrógeno verde y el amoníaco, considerada una solución líder para la transición a la energía libre de carbono en respuesta a la crisis climática". Añadió: "Seguiremos cooperando con los líderes mundiales de la industria para sentar las bases y convertirnos en el principal centro de amoníaco limpio de Asia".

Envision, que actualmente suministra 320.000 toneladas de amoníaco verde al año y cuyas exportaciones comenzarán en el cuarto trimestre de 2025, ofrece un paquete tecnológico integral y propio para la producción de hidrógeno y amoníaco verdes. Para 2028, se proyecta que el parque industrial produzca 1,5 millones de toneladas de amoníaco verde al año, sirviendo como modelo replicable para centros industriales limpios en todo el mundo.

El amoníaco verde de Envision ha obtenido prestigiosas certificaciones y cumple con los estándares más estrictos de la industria, incluyendo las normas ISCC EU, ISCC PLUS y RFNBO. Además, Envision aprovecha la tecnología patentada de IA en su sistema de conversión de energía eólica a hidrógeno para maximizar la eficiencia y la fiabilidad de todo el proceso de conversión de energía eólica a moléculas verdes.

Durante el Foro Económico Mundial (FEM) 2026 en Davos, el proyecto fue presentado como un estudio de caso emblemático en el libro blanco del FEM, "Del plan a la realidad: cómo ofrecer un caso de negocios más sólido para la infraestructura energética", destacando su papel como referente mundial para la transición industrial sin carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921929/image_805157_9456568.jpg