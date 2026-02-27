Impulsado por la IA física: Envision zarpa con la primera carga comercial de amoníaco verde del mundo hacia Corea del Sur

CHIFENG, China, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, una empresa de tecnología ecológica líder en el mundo, lanzó el primer envío global de amoníaco verde desde Chifeng, Mongolia Interior, a LOTTE Fine Chemical, una empresa química de primer nivel en Corea del Sur. Este envío marca la primera entrega comercial de amoníaco verde de extremo a extremo del mundo, que abarca toda la cadena de valor, desde la síntesis de hidrógeno renovable hasta la logística marítima internacional.

La carga se origina en las instalaciones de Envision en Chifeng, reconocidas como la base de producción de hidrógeno-amoníaco verde más grande del mundo. El parque opera con el sistema de energía 100 % renovable más avanzado del mundo, aprovechando la IA física para orquestar de manera inteligente la energía eólica y solar en un suministro estable para la síntesis de hidrógeno y amoníaco.

"Este recipiente transporta más que amoníaco; lleva nuestro compromiso con un futuro sostenible", dijo Yimin Lou, vicepresidente sénior y director de productos de Envision Energy. "Al lanzar con éxito este primer buque, Envision ha demostrado que la cadena de valor del amoníaco verde ya no es solo un plan, es una realidad. Aprovechando la IA física para aprovechar los vastos recursos renovables del desierto de Gobi, ahora somos capaces de entregar combustible sin carbono al mundo, comenzando con nuestros socios en Corea del Sur ".

Seung Won Chung, director ejecutivo de LOTTE Fine Chemical, declaró: "La primera introducción comercial de amoníaco verde en el mundo está atrayendo la atención mundial más allá de la empresa y a nivel nacional. Este hito tiene un significado histórico como punto de partida para establecer la cadena de valor del hidrógeno verde y el amoníaco, considerada una solución líder para la transición a la energía libre de carbono en respuesta a la crisis climática ". Añadió: "Continuaremos cooperando con los líderes mundiales de la industria para sentar las bases para convertirnos en el principal centro de amoníaco limpio de Asia".

Ahora que entrega 320 000 toneladas de amoniaco ecológico al año y las exportaciones comienzan en el cuarto trimestre de 2025, Envision ofrece un paquete de tecnología patentado y completo para la producción de hidrógeno y amoniaco ecológicos. Para 2028, se prevé que el parque industrial produzca 1,5 millones de toneladas de amoníaco verde por año, lo que servirá como modelo replicable para centros industriales limpios en todo el mundo.

El amoníaco verde de Envision ha obtenido prestigiosas certificaciones y cumple con los estándares más estrictos de la industria, incluido el cumplimiento de ISCC EU, ISCC PLUS y RFNBO. Además, Envision aprovecha la tecnología patentada de IA dentro de su sistema de viento a hidrógeno para maximizar la eficiencia y confiabilidad de todo el proceso de conversión de energía eólica a moléculas ecológicas.

Durante el Foro Económico Mundial (FEM) 2026 en Davos, el proyecto se presentó como un estudio de caso emblemático en el libro blanco del FEM, "From Blueprint to Reality: Delivering a Stronger Business Case for Energy Infrastructure", que destaca su papel como punto de referencia mundial para la transición industrial sin emisiones de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921929/image_805157_9456568.jpg

FUENTE Envision Energy