Lei Zhang se torna o primeiro líder do setor privado a receber o prêmio de presidente do Instituto de Energia

LONDRES, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, fundador e diretor executivo da Envision, recebeu o prêmio presidencial de 2026 do Energy Institute. Ao conceder a Zhang sua maior honra, o Instituto destacou o papel da Envision na formação da transição energética global para impulsionar o crescimento econômico e a prosperidade a longo prazo, ao mesmo tempo em que acelera a descarbonização.

Ao reconhecer Zhang, o Instituto de Energia apontou sua posição como um líder de pensamento que consistentemente enquadrou a transição energética como um desafio de sistemas — e uma oportunidade econômica — em vez de uma restrição. Seu trabalho foi citado por promover os padrões do setor, apoiar habilidades e educação e promover o pensamento de longo prazo sobre como os sistemas de energia podem servir melhor às sociedades e economias.

A premiação também marca um momento marcante para a iniciativa privada. Zhang é o primeiro empreendedor e líder empresarial a receber o Prêmio do Presidente, seguindo os destinatários anteriores, em grande parte provenientes de organizações governamentais, diplomáticas e internacionais.

O presidente do Instituto de Energia, Andy Brown, comentou:

"O President's Award é a maior honraria do Energy Institute, concedida a pessoas cujas realizações tiveram um impacto transformador na energia global. A visão e a liderança de Lei o tornaram um dos principais líderes globais em energia. Por meio do Envision, ele está moldando o sistema de energia da IA, fornecendo uma base infinita, inteligente e acessível para todos."

O Instituto disse que o prêmio reflete um reconhecimento crescente de que alcançar o zero líquido dependerá não apenas da política, mas de empresas capazes de construir e operar a infraestrutura e os sistemas digitais que tornam a transição investível e durável, apesar dos desafios existentes.

Ao aceitar o prêmio, Zhang disse que o mundo está em um momento crucial, já que a tecnologia reduziu os custos de energia renovável a um ponto em que pode ser acessível e abundante. Embora o ceticismo permaneça, ele traçou um paralelo histórico com o século XIII, quando o papel foi descartado como uma alternativa inferior ao pergaminho - até que sua acessibilidade quebrou o monopólio do conhecimento e abriu o acesso às massas.

Zhang expressou otimismo para o futuro da humanidade, afirmando que "a era dos combustíveis fósseis passará. O que vem a seguir não é apenas um novo sistema de energia – mas um novo horizonte para a humanidade. Quando a energia se tornar abundante e acessível, como o papel já foi para o conhecimento, ela desbloqueará a inteligência, restaurará a dignidade, remodelará a cooperação. É assim que criaremos uma nova prosperidade para a civilização."

Zhang é uma voz influente nas esferas internacionais de energia e clima. Ele co-fundou a Escola Global de Sustentabilidade com a London School of Economics e foi nomeado um dos "100 Líderes Climáticos Mais Influentes de 2025" da TIME.

O professor Nicholas Stern, presidente da Escola Global de Sustentabilidade, disse:

"O desenvolvimento sustentável é o único caminho para um crescimento forte e seguro. A sustentabilidade é a nova prosperidade. O compromisso de Lei em aproveitar a tecnologia para os desafios energéticos compartilhados da humanidade, juntamente com sua extraordinária criatividade e motivação, fornecem um exemplo poderoso do tipo de liderança de que precisamos à medida que aceleramos o ritmo da mudança em todo o mundo."

Fundada em 2007, a Envision construiu sua estratégia em torno da ideia de que a energia limpa não é apenas um imperativo ambiental, mas uma base para novas oportunidades econômicas. Recentemente, anunciou o lançamento global do Dubhe, um modelo inovador de fundação de energia que permitirá que os sistemas de energia escalem em sintonia com a IA, moldando o sistema de energia da IA.

O Energy Institute (EI) é o órgão de associação profissional fretado para pessoas que trabalham em todo o mundo da energia. Seu objetivo é criar um futuro energético melhor, acelerando uma transição global justa para o zero líquido. A Semana Internacional da Energia, organizada pela EI, reúne anualmente formuladores de políticas, líderes do setor e especialistas em Londres.

Segue abaixo o texto completo da palestra:

Criando uma Nova Prosperidade para a Civilização

Estou profundamente honrado em receber este prêmio. Não é apenas um reconhecimento da minha equipe e de mim mesmo, mas também uma afirmação de nossa visão compartilhada — a visão de criar uma nova prosperidade para a civilização.

Estamos em um momento crucial no desenvolvimento da civilização. A inteligência artificial está levando a humanidade a uma nova era de demanda de energia. Nos próximos 50 anos, a demanda global de energia pode aumentar dez vezes. Assim como ninguém poderia prever um aumento de energia de cem vezes antes da invenção da máquina a vapor.

Ao mesmo tempo, a crise climática se intensifica. Com reservas finitas de combustíveis fósseis, devemos enfrentar uma questão fundamental:

Como podemos sustentar a prosperidade a longo prazo da civilização?

Essa urgência está nos levando a construir uma nova base energética - um sistema com três pilares principais: Infinito, Inteligente e Barato.

De forma encorajadora, essa visão está se tornando realidade. Uma vez que a energia renovável é cara, agora superou os combustíveis fósseis na competição de custos. Através da inovação em larga escala, a China ajudou a reduzir os custos globais de energia eólica, solar e armazenamento de energia em cerca de 90%, tornando a energia renovável acessível.

No entanto, ao lado do progresso vêm as dúvidas. Alguns confundem "abundância" com "excesso de capacidade". Outros veem a "acessibilidade" com desconfiança.

Isso me lembra de um mal-entendido de mil anos atrás. No século XIII, quando a tecnologia de fabricação de papel da China chegou à Europa, o papel foi descartado como um substituto "barato e frágil" do pergaminho. O imperador Frederico II até declarou documentos escritos em papel inválidos. Para as elites da época, o papel barato não tinha a dignidade de um pergaminho caro.

E, no entanto, foi precisamente essa acessibilidade — esse próprio "barateamento" — que quebrou o monopólio do conhecimento. Isso permitiu que pessoas comuns acessassem o conhecimento e, por fim, ajudou a inflamar o Renascimento.

A história nos ensina que a civilização avança através da abundância e da acessibilidade. Hoje, essa abundância está lançando as bases para um novo sistema de energia.

Ele possibilitará todo o potencial da IA, expandindo os limites superiores da civilização. Um aumento de dez vezes na demanda de energia não é um fardo — é o alimento para a evolução computacional. Sem energia abundante e inteligente, a flor da IA não pode florescer completamente.

Também defenderá a dignidade da humanidade e protegerá os alicerces da civilização. Em África, os sistemas fora da rede estão a iluminar aldeias remotas pela primeira vez. No Paquistão, os painéis solares tornaram-se um dos presentes de casamento mais preciosos. No Oriente Médio, a eletricidade acessível permite a dessalinização que transforma o deserto em terras agrícolas. Na montanha remota do Sudeste Asiático, as estações base movidas a energia eólica conectam as crianças ao conhecimento global.

A humanidade passará da competição por recursos limitados para o desenvolvimento conjunto dos fluxos infinitos da natureza — construindo uma nova civilização enraizada na cooperação.

A era dos combustíveis fósseis passará. O que vem a seguir não é apenas um novo sistema de energia - mas um novo horizonte para a humanidade. Quando a energia se torna abundante e acessível — como o papel uma vez foi para o conhecimento

Isso desbloqueará a inteligência.

Isso restaurará a dignidade.

Isso remodelará a cooperação.

É assim que criaremos uma nova prosperidade para a civilização.

