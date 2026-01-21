AM Group assina Memorando de Entendimento histórico com o governo de Uttar Pradesh para estabelecer um Hub de Computação em escala GW, possibilitando a democratização da IA de agentes eletrônicos a tokens inteligentes

DAVOS, Suíça, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O AM Group, principal plataforma de transição energética apoiada pelos fundadores do Greenko Group, anunciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a Invest UP, governo de Uttar Pradesh, para estabelecer um Hub de Computação de Alto Desempenho de 1 GW (Gigawatt) para atender às cargas de trabalho globais de IA.





A AMG estabelecerá um centro de infraestrutura de IA na região da Grande Noida, em Uttar Pradesh, com um investimento total de quase US$ 25 bilhões. Este projeto de grande escala será desenvolvido de forma faseada, com a primeira capacidade prevista para 2028 e a capacidade total de 1 GW prevista para 2030. Essa parceria ressalta o compromisso do AM Group em construir soluções de economia inteligente sustentáveis e neutras em carbono e se alinha à visão de Uttar Pradesh de se tornar o principal centro de IA da Índia.

Este projeto será um investimento multibilionário para a instalação de infraestrutura em escala GW com quase 500.000 chipsets de alto desempenho mais recentes e será um dos maiores investimentos no país até o momento, alinhado com a visão Viksit Bharat 2047 do governo indiano para acelerar a expansão de serviços orientados por IA.

Potencializando o futuro da IA e da computação de alto desempenho

À medida que a demanda da Índia por cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA) aumenta, essa instalação será projetada para atender aos requisitos de hiperescaladores globais, laboratórios de fronteira, empresas e iniciativas soberanas de IA da Índia em escala e de maneira rápida usando energia livre de carbono.

Os laboratórios de IA da AMG, com sua visão de Democratizar a IA, estão desenvolvendo uma cadeia de valor de ponta a ponta, desde elétrons eficientes sob demanda até tokens inteligentes. Esses tokens inteligentes formam entradas importantes para modelos e aplicações personalizados em todos os setores, incluindo energia, saúde, nuvens soberanas, fabricação, automotivo, mídia e jogos, entre outros.

Esse recurso de computação de HPC também permitirá o acesso do chipset à comunidade de desenvolvedores indiana mais ampla para acelerar e desenvolver pilhas de soluções de IA para uso global e doméstico.

O hub de IA contará com:

Infraestrutura escalável: Implantação em fases com a primeira capacidade operacional até 2028, aumentando para 1 GW completo até 2030.

Aproveitando os robustos corredores industriais de Uttar Pradesh e a favorável Política de Data Center para oferecer conectividade de baixa latência e alta confiabilidade aos mercados digitais em crescimento. Integração de Energia Sustentável: Aproveitando a liderança da AMG em energia renovável, a instalação será alimentada por soluções de energia livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo eólica, solar e armazenamento bombeado.

Um catalisador para o crescimento econômico

O MoU foi trocado na presença de altos funcionários do governo e da equipe de liderança da AMG no Fórum Econômico Mundial em Davos. Espera-se que o projeto atraia investimento direto estrangeiro (IED) significativo e gere milhares de empregos altamente qualificados na região, promovendo um ecossistema local para fabricação de hardware, desenvolvimento de software e tecnologias de resfriamento especializadas.

"A evolução do ecossistema global de IA com intencionalidade, inteligência e adaptabilidade será uma ferramenta fundamental para as gerações atuais e futuras. Os laboratórios de IA da AMG se concentram na valorização de agentes de elétrons em tokens inteligentes, uma extensão natural de nossa abordagem de tecnologia em primeiro lugar para nossos negócios, à medida que o ecossistema global de IA corre em direção a soluções físicas de IA", disse Anil Chalamalasetty, presidente do AM Group.

"Ao combinar 1 GW de capacidade de computação com nossas soluções de energia sustentável 24 horas por dia, 7 dias por semana, não estamos apenas construindo um data center; estamos criando um modelo sustentável para o futuro da infraestrutura global de IA com o apoio do Estado de Uttar Pradesh", acrescentou Mahesh Kolli, presidente do AM Group.

Sobre o AM Group

A AMG foi criada pelos fundadores do Greenko Group, um dos principais conglomerados de energia renovável da Índia. A AMG está construindo plataformas globalmente diferenciadas entre moléculas, materiais e tecnologias de IA para permitir a descarbonização industrial e a tokenização competitiva em escala.

A Greenko será uma plataforma de infraestrutura de energia de 50 GW com presença em mais de 20 estados em projetos de energia solar, eólica, hidrelétrica e de armazenamento de energia. A Greenko está construindo a primeira solução de armazenamento de energia interconectada do mundo com capacidade de armazenamento de 100 GWh em todo o país.

A AMG está desenvolvendo projetos de amônia de baixo carbono em vários locais na Índia com o objetivo de atingir 5 Mtpa de capacidade de amônia verde. Atualmente em construção, uma usina de amônia verde de 1 Mtpa será uma das maiores instalações do mundo em conformidade com o RFNBO, apoiando os esforços para alcançar metas de neutralidade de carbono na Índia e nos mercados globais.

A AMG também está desenvolvendo recursos de produção para outras moléculas e produtos químicos de emissão líquida zero, incluindo soda cáustica verde, e-metanol, olefinas e biocombustíveis, como o combustível sustentável de aviação, para apoiar a descarbonização em setores de difícil mitigação.

A AMG Metals & Materials está estabelecendo uma planta de produção de Alumínio Verde de 1 MTPA, como parte de uma oferta mais ampla de materiais sustentáveis.

