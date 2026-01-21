Le groupe AM signe un protocole d'accord historique avec le gouvernement de l'Uttar Pradesh pour mettre en place un centre de calcul IA à l'échelle du GW qui permettra la démocratisation de l'IA, des agents électroniques aux jetons intelligents

DAVOS, Suisse, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe AM, la principale plateforme de transition énergétique soutenue par les fondateurs du groupe Greenko, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec l'agence Invest UP du gouvernement de l'Uttar Pradesh en vue d'établir un centre de calcul à haute performance de 1 GW (gigawatt) capable de répondre aux charges de travail mondiales d'IA.

Le groupe AM (AMG) installera un centre d'infrastructure d'IA représentant un investissement total d'environ 25 milliards de dollars américains dans la région de Greater Noida, dans l'État indien de l'Uttar Pradesh. Ce projet d'envergure sera déployé par étapes, avec une mise en service de la première capacité prévue pour 2028 et de la capacité totale de 1 GW d'ici à 2030. Ce partenariat, qui souligne l'engagement du groupe AM en faveur de la construction de solutions intelligentes, durables et neutres en carbone pour l'économie, s'inscrit dans l'ambition de l'Uttar Pradesh : devenir le premier centre d'IA en Inde.

Nécessitant plusieurs milliards de dollars pour la mise en place d'une infrastructure à l'échelle du GW, basée sur environ 500 000 puces à haute performance les plus récentes, ce projet constitue l'un des plus grands investissements dans le pays à ce jour, conformément à la vision Viksit Bharat 2047 du gouvernement indien visant à accélérer l'expansion des services fondés sur l'IA.

Propulser l'avenir de l'IA et du calcul à haute performance

Alors que la demande indienne en matière de calcul à haute performance (HPC) et de charges de travail d'intelligence artificielle (IA) augmente, cette installation sera conçue pour répondre rapidement et en conséquence aux exigences des centres de données mondiaux à très grande échelle, des laboratoires de pointe, des entreprises et des initiatives de l'Inde relatives à l'IA souveraine, en utilisant de l'énergie décarbonée.

Le laboratoire d'IA d'AMG, dont l'objectif est de démocratiser l'IA, développe une chaîne de valeur de bout en bout, de l'électron efficace à la demande au jeton intelligent. Ces jetons intelligents représentent des intrants clés pour des modèles et des applications personnalisés dans des secteurs tels que l'énergie, la santé, les nuages souverains, la fabrication, l'automobile, les médias et les jeux, entre autres.

Cette capacité de calcul HPC ouvrira également l'accès aux jeux de puces à une communauté plus large de développeurs indiens, afin d'accélérer la mise au point de piles de solutions d'IA destinées à un usage national et international.

Caractéristiques du centre d'IA :

Infrastructure évolutive : Déploiement progressif, avec la première capacité opérationnelle d'ici à 2028, avant d'atteindre 1 GW d'ici à 2030.

Déploiement progressif, avec la première capacité opérationnelle d'ici à 2028, avant d'atteindre 1 GW d'ici à 2030. Emplacement stratégique : Les solides corridors industriels de l'Uttar Pradesh et sa politique favorable aux centres de données sont mis à profit pour fournir aux marchés numériques en pleine croissance une connectabilité à faible latence et très fiable.

Les solides corridors industriels de l'Uttar Pradesh et sa politique favorable aux centres de données sont mis à profit pour fournir aux marchés numériques en pleine croissance une connectabilité à faible latence et très fiable. Intégration des énergies vertes : S'appuyant sur le leadership d'AMG en matière d'énergie renouvelable, l'installation sera alimentée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des solutions énergétiques décarbonées, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le stockage par pompage.

Un catalyseur de la croissance économique

Le protocole d'accord a été signé en présence de hauts fonctionnaires du gouvernement et de l'équipe dirigeante d'AMG à l'occasion du Forum économique mondial de Davos. En promouvant un écosystème local centré sur la fabrication de matériel, le développement de logiciels et les technologies de refroidissement spécialisées, le projet devrait attirer d'importants investissements directs étrangers (IDE) et générer des milliers d'emplois hautement qualifiés dans la région.

« L'évolution de l'écosystème mondial d'IA vers plus d'intentionnalité, d'intelligence et d'adaptabilité sera essentielle pour les générations actuelles et futures. L'accent mis par le laboratoire d'IA d'AMG sur la valorisation des agents électroniques en jetons intelligents est l'extension naturelle d'une approche de nos activités axée sur la technologie, alors que l'écosystème mondial d'IA s'emploie à rechercher des solutions d'IA physique », a déclaré Anil Chalamalasetty, président du groupe AM.

« En combinant une capacité de calcul de 1 GW avec nos solutions d'énergie verte en continu, nous ne construisons pas seulement un centre de données ; nous créons un modèle durable pour l'avenir de l'infrastructure mondiale d'IA, avec le soutien de l'État de l'Uttar Pradesh », a ajouté Mahesh Kolli, directeur du groupe AM.

À propos du groupe AM

AMG est soutenu par les fondateurs du groupe Greenko, l'un des principaux conglomérats indiens dans le secteur des énergies renouvelables. AMG construit au niveau mondial des plateformes différenciées fondées sur les molécules, les matériaux et les technologies d'IA pour favoriser la décarbonation industrielle et la jetonisation compétitive à grande échelle.

Présente dans plus de 20 États à travers des projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage d'énergie, l'infrastructure énergétique de Greenko atteindra 50 GW. Greenko construit la première solution mondiale de stockage d'énergie interconnectée, qui affiche une capacité de stockage de 100 GWh dans tout le pays.

AMG met en œuvre des projets de production d'ammoniac à bas carbone sur plusieurs sites en Inde, avec pour objectif de parvenir à produire 5 millions de tonnes d'ammoniac vert par an. Soutenant les efforts pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en Inde comme sur les marchés mondiaux, l'usine d'ammoniac vert d'une capacité de 1 million de tonnes par an, en cours de construction, sera à l'échelle mondiale l'une des plus grandes installations de production d'ammoniac vert conforme aux normes des carburants renouvelables d'origine non biologique.

AMG développe par ailleurs des capacités de production d'autres molécules et produits chimiques à zéro émission nette, notamment la soude caustique verte, l'e-méthanol, les oléfines et les biocarburants comme le carburant d'aviation durable, en vue de décarboner des industries dans lesquelles la réduction des émissions s'avère difficile.

La division « Métaux et matériaux » d'AMG installe actuellement une usine de production d'aluminium vert d'une capacité de 1 million de tonnes par an dans le cadre d'une offre plus large de matériaux verts.

Relations avec les médias pour le groupe AM : Sheela Panicker, [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2865285/AM_Group_Logo.jpg