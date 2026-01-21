AM Group unterzeichnet wegweisende Absichtserklärung mit der Regierung von Uttar Pradesh zur Einrichtung eines GW-Scale-KI-Rechenzentrums, das die Demokratisierung der KI von Elektronenagenten bis hin zu intelligenten Tokens ermöglicht

DAVOS, Schweiz, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die AM Group, die führende Plattform für die Energiewende, die von den Gründern der Greenko Group unterstützt wird, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Invest UP, der Regierung von Uttar Pradesh, bekannt, um einen 1-GW-Hochleistungsrechenzentrum (Gigawatt) für globale KI-Workloads zu errichten.

AMG wird in der Region Greater Noida in Uttar Pradesh einen KI-Infrastruktur-Hub mit einer Gesamtinvestition von rund 25 Milliarden US-Dollar errichten. Dieses groß angelegte Projekt wird schrittweise entwickelt, wobei die erste Kapazität im Jahr 2028 in Betrieb genommen werden soll und bis 2030 eine Gesamtkapazität von 1 GW angestrebt wird. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement der AM Group für den Aufbau nachhaltiger, klimaneutraler Lösungen für eine intelligente Wirtschaft und steht im Einklang mit der Vision von Uttar Pradesh, Indiens führender KI-Hub zu werden.

Dieses Projekt ist eine milliardenschwere Investition in den Aufbau einer Infrastruktur im GW-Maßstab mit rund 500.000 hochmodernen Hochleistungs-Chipsätzen und wird eine der bislang größten Investitionen des Landes sein, die im Einklang mit der Vision „Viksit Bharat 2047" der indischen Regierung steht, die den Ausbau KI-gesteuerter Dienste vorantreiben will.

Die Zukunft von KI und Hochleistungsrechnen vorantreiben

Angesichts der steigenden Nachfrage Indiens nach Hochleistungsrechnen (HPC) und künstlicher Intelligenz (KI) wird diese Einrichtung so konzipiert sein, dass sie die Anforderungen globaler Hyperscaler, Spitzenlabore, Unternehmen und Indiens souveräner KI-Initiativen in großem Maßstab und auf schnelle Weise unter Verwendung kohlenstofffreier Energie erfüllt.

AMG KI-Labore verfolgen die Vision der Demokratisierung der KI und entwickelt eine durchgängige Wertschöpfungskette von effizienten On-Demand-Elektronen bis hin zu intelligenten Token. Diese intelligenten Token bilden wichtige Inputs für maßgeschneiderte Modelle und Anwendungen in verschiedenen Sektoren, darunter Energie, Gesundheitswesen, staatliche Clouds, Fertigung, Automobilindustrie, Medien und Gaming.

Diese HPC-Rechenkapazität wird auch einer breiteren indischen Entwicklergemeinschaft den Zugang zu Chipsätzen ermöglichen, um KI-Lösungsstacks für den globalen und nationalen Einsatz zu beschleunigen und zu entwickeln.

Der KI-Hub wird folgende Merkmale aufweisen:

Skalierbare Infrastruktur: Schrittweise Einführung, wobei die erste Kapazität bis 2028 betriebsbereit sein wird und bis 2030 auf volle 1 GW skaliert werden soll.

Schrittweise Einführung, wobei die erste Kapazität bis 2028 betriebsbereit sein wird und bis 2030 auf volle 1 GW skaliert werden soll. Strategischer Standort: Nutzung der robusten Industriekorridore und der günstigen Rechenzentrumspolitik von Uttar Pradesh, um wachsenden digitalen Märkten eine Konnektivität mit geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit zu bieten.

Nutzung der robusten Industriekorridore und der günstigen Rechenzentrumspolitik von Uttar Pradesh, um wachsenden digitalen Märkten eine Konnektivität mit geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit zu bieten. Integration grüner Energie: Unter Nutzung der Führungsposition von AMG im Bereich erneuerbare Energien wird die Anlage rund um die Uhr mit CO2-freien Energielösungen wie Wind, Sonne und Pumpspeicher betrieben.

Ein Katalysator für Wirtschaftswachstum

Die Absichtserklärung wurde in Anwesenheit hochrangiger Regierungsvertreter und der Führungsmannschaft von AMG auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos unterzeichnet. Das Projekt soll erhebliche ausländische Direktinvestitionen (ADI) anziehen und Tausende hochqualifizierter Arbeitsplätze in der Region schaffen, wodurch ein lokales Ökosystem für Hardware-Fertigung, Software-Entwicklung und spezialisierte Kühltechnologien gefördert wird.

„Die Entwicklung eines globalen KI-Ökosystems mit Intentionalität, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit wird ein entscheidendes Instrument für heutige und zukünftige Generationen sein.Der Fokus der AMG KI-Labore auf die Aufwertung von Elektronenagenten zu intelligenten Tokens ist eine natürliche Erweiterung unseres technologieorientierten Ansatzes für unsere Geschäfte, da das globale KI-Ökosystem auf physische KI-Lösungen zusteuert", sagte Anil Chalamalasetty, Vorsitzender der AM Group.

„Durch die Kombination von 1 GW Rechenkapazität mit unseren rund um die Uhr verfügbaren Ökostromlösungen bauen wir nicht nur ein Rechenzentrum, sondern schaffen mit Unterstützung des Bundesstaates Uttar Pradesh eine nachhaltige Vorlage für die Zukunft der globalen KI-Infrastruktur", fügte Mahesh Kolli, Group President der AM Group, hinzu.

Informationen zur AM Group

AMG wird von den Gründern der Greenko Group gefördert, die zu den führenden Konglomeraten Indiens im Bereich erneuerbare Energien zählt. AMG baut weltweit differenzierte Plattformen für Moleküle, Materialien und KI-Technologien auf, um eine industrielle Dekarbonisierung und wettbewerbsfähige Tokenisierung in großem Maßstab zu ermöglichen.

Greenko wird eine 50-GW-Energieinfrastrukturplattform mit Präsenz in über 20 Bundesstaaten sein, die Solar-, Wind-, Wasser- und Energiespeicherprojekte umfasst. Greenko baut die weltweit erste vernetzte Energiespeicherlösung mit einer Speicherkapazität von 100 GWh im ganzen Land.

AMG entwickelt an mehreren Standorten in Indien Projekte für kohlenstoffarmes Ammoniak mit dem Ziel, eine Kapazität von 5 Mtpa für grünes Ammoniak zu erreichen. Die derzeit im Bau befindliche Anlage für grünes Ammoniak mit einer Kapazität von 1 Mtpa wird eine der weltweit größten RFNBO-konformen Anlagen für grünes Ammoniak sein und die Bemühungen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele sowohl in Indien als auch auf den globalen Märkten unterstützen.

AMG entwickelt außerdem Produktionskapazitäten für andere Netto-Null-Moleküle und -Chemikalien, darunter grünes Natronlauge, E-Methanol, Olefine und Biokraftstoffe, einschließlich nachhaltiger Flugkraftstoffe für die Dekarbonisierung in schwer zu reduzierenden Branchen.

AMG Metals & Materials errichtet eine Produktionsanlage für grünes Aluminium mit einer Kapazität von 1 Mio. Tonnen pro Jahr als Teil eines breiteren Angebots an grünen Materialien.

Medienkontakt für die AM-Gruppe: Sheela Panicker, [email protected]

