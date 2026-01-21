AM Group 與北方邦政府簽署諒解備忘錄，標誌雙方在協作上的重要里程碑，同時設立 GW 級 AI 運算樞紐，推動人工智能由電子代理邁向智能代幣的民主化

瑞士達沃斯2026年1月22日 /美通社/ -- 由 Greenko Group 創辦人支持的領先能源轉型平台 AM Group 今日宣佈，已與北方邦政府投資促進機構 Invest UP 簽署一份諒解備忘錄 (MoU)，以建立一個 1 GW（吉瓦）高效能運算樞紐，為全球人工智能工作負載提供服務。

AMG 將於北方邦大諾伊達 (Greater Noida) 地區設立一個人工智能基礎設施樞紐，總投資額約為 250 億美元。 該項目將以分階段方式推進，首階段產能預計於 2028 年投產，並以於 2030 年全面達成 1 GW 總產能為目標。 是次合作突顯 AM Group 致力打造可持續、碳中和的智能經濟解決方案，同時亦與北方邦銳意發展成為印度首屈一指的人工智能樞紐的願景高度契合。

該項目將涉及數十億美元級別投資，用於建設 GW 級基礎設施，並配置約 50 萬枚最新高效能晶片組。此項目將成為印度迄今規模最大的投資項目之一，並與印度政府提出的「Viksit Bharat 2047」願景保持一致，以加快人工智能驅動服務的擴展步伐。

為人工智能與高效能運算注入未來動力

隨着印度對高效能運算 (HPC) 及人工智能 (AI) 工作負載的需求急速上升，該設施將以無碳能源運作，並以高效率及可大規模部署的方式，滿足全球超大規模雲端服務供應商 (hyperscalers)、前沿研究實驗室、企業以及印度主權人工智能計劃的需求。

AMG AI Labs 以推動人工智能民主化為願景，正建立一條由高效、按需電子運算延伸至智能代幣的端到端價值鏈。 這些智能代幣將成為多個行業中定制模型及應用的關鍵投入要素，涵蓋能源、醫療護理、主權雲端、製造、汽車、媒體及遊戲等多個領域。

該 HPC 高效能運算能力亦將促進晶片組向更廣泛的印度開發者社群開放，加快人工智能解決方案技術堆疊的開發進程，以支援全球及本土市場的應用。

該人工智能樞紐將具備以下特點：

可擴展基礎設施： 採取分階段部署方式，首階段產能預計於 2028 年投入運作，並於 2030 年擴展至 1 GW 的全面產能。

採取分階段部署方式，首階段產能預計於 2028 年投入運作，並於 2030 年擴展至 1 GW 的全面產能。 策略性選址： 善用北方邦完善的工業走廊及具吸引力的數據中心政策，為快速增長的數碼市場提供低延遲且高度可靠的連接能力。

善用北方邦完善的工業走廊及具吸引力的數據中心政策，為快速增長的數碼市場提供低延遲且高度可靠的連接能力。 綠色能源整合：憑藉 AMG 在可再生能源領域的領導地位，該設施將採用 24/7 無碳能源解決方案供電，包括風能、太陽能及抽水蓄能。

推動經濟增長的催化劑

該份諒解備忘錄於世界經濟論壇 (World Economic Forum) 在達沃斯舉行期間，在多位政府高級官員及 AMG 管理層團隊的見證下完成交換。 預計該項目將吸引大量外國直接投資 (FDI)，並在區內創造數以千計的高技術職位，從而促進硬件製造、軟件開發及專業冷卻技術等相關產業的本地生態系統發展。

AM Group 集團主席 Anil Chalamalasetty 表示：「以目標性、智能及適應力推動全球人工智能生態系統的演進，將成為當代及未來世代的重要工具。AMG AI Labs 專注於將電子代理轉化為智能代幣，正是我們以科技為先的業務策略之自然延伸，亦回應全球人工智能生態系統正加速邁向物理人工智能 (Physical AI) 解決方案的趨勢。」

AM Group 集團總裁 Mahesh Kolli 補充道：「透過結合 1 GW 的運算能力與我們 24 小時的綠色電力解決方案，我們不僅是在建設一座數據中心，更是在北方邦政府的支持下，為全球人工智能基礎設施的未來打造一個可持續發展的典範。」

關於 AM Group

AMG 由 Greenko Group 的創辦人推動成立。Greenko Group 為印度領先的可再生能源企業集團之一。 AMG 正在橫跨分子、材料及人工智能技術領域建立全球與眾不同的綜合平台，以實現大規模的工業減碳和推動具競爭力的人工智能代幣化 (tokenization)。

Greenko 將發展成為一個 50 GW 的能源基礎設施平台，業務覆蓋 20 多個邦，涵蓋太陽能、風能、水力發電及能源儲存項目。 Greenko 正在印度全國建設全球首個互聯式能源儲存解決方案，總儲能容量達 100 GWh。

AMG 亦正於印度多個地點開發低碳氨項目，目標是實現每年 500 萬噸 (5 Mtpa) 的綠色氨產能。 目前正在建設中的每年 100 萬噸 (1 Mtpa) 綠色氨工廠，將成為全球規模最大的符合 RFNBO 標準的綠色氨設施之一，以支持印度及全球市場實現淨零排放目標的相關努力。

AMG 亦正為其他淨零排放分子及化學品建立生產能力，涵蓋綠色燒鹼、電子甲醇 (e-methanol)、烯烴及生物燃料，包括可持續航空燃料，以支援難以減排產業的脫碳進程。

AMG Metals & Materials 正作為其更廣泛綠色材料布局的一部分，建設一座每年 100 萬噸 (1 MTPA) 的綠色鋁生產設施。

