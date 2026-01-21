AM Group firma un MoU con el gobierno de Uttar Pradesh para establecer un centro de computación de IA

-AM Group firma un memorando de entendimiento histórico con el gobierno de Uttar Pradesh para establecer un centro de computación de IA a escala de GW que permita la democratización de la IA desde agentes electrónicos hasta tokens inteligentes

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AM Group, la plataforma líder de transición energética respaldada por los fundadores de Greenko Group, anunció hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con Invest UP, Gobierno de Uttar Pradesh para establecer un Centro de Computación de Alto Rendimiento de 1 GW (Gigavatio) para atender cargas de trabajo de IA globales.

AMG establecerá un centro de infraestructura de IA en la región de Greater Noida, en Uttar Pradesh, con una inversión total de aproximadamente 25.000 millones de dólares. Este proyecto a gran escala se desarrollará por fases, con la primera capacidad disponible en 2028 y la capacidad total de 1 GW prevista para 2030. Esta colaboración subraya el compromiso de AM Group con la creación de soluciones de economía inteligente sostenibles y neutras en carbono, y se alinea con la visión de Uttar Pradesh de convertirse en el principal centro de IA de la India.

Este proyecto supondrá una inversión multimillonaria para la instalación de una infraestructura a escala de GW con aproximadamente 500.000 chipsets de alto rendimiento de última generación, y será una de las mayores inversiones en el país hasta la fecha, en línea con la visión Viksit Bharat 2047 del Gobierno indio para acelerar la expansión de los servicios basados en IA.

Impulsando el futuro de la IA y la computación de alto rendimiento

Ante el aumento de la demanda de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA) en India, esta instalación se diseñará para satisfacer las necesidades de hiperescaladores globales, laboratorios de vanguardia, empresas e iniciativas soberanas de IA de India a gran escala y de forma rápida, utilizando energía libre de carbono.

AMG AI Labs, con su visión de democratizar la IA, está desarrollando una cadena de valor integral, desde electrones eficientes bajo demanda hasta tokens inteligentes. Estos tokens inteligentes constituyen insumos clave para modelos y aplicaciones personalizados en sectores como la energía, la salud, las nubes soberanas, la fabricación, la automoción, los medios de comunicación y los videojuegos, entre otros.

Esta capacidad de computación HPC también permitirá el acceso a chipsets a una comunidad de desarrolladores india más amplia para acelerar el desarrollo de soluciones de IA para uso global y nacional.

El centro de IA contará con:

Infraestructura escalable: Implementación gradual, con la primera capacidad operativa en 2028 y alcanzando la capacidad total de 1 GW en 2030.

Implementación gradual, con la primera capacidad operativa en 2028 y alcanzando la capacidad total de 1 GW en 2030. Ubicación estratégica: Aprovechando los robustos corredores industriales de Uttar Pradesh y la favorable política de centros de datos para proporcionar una conectividad de baja latencia y alta fiabilidad a los mercados digitales en crecimiento.

Aprovechando los robustos corredores industriales de Uttar Pradesh y la favorable política de centros de datos para proporcionar una conectividad de baja latencia y alta fiabilidad a los mercados digitales en crecimiento. Integración de energías renovables: Aprovechando el liderazgo de AMG en energías renovables, la instalación se alimentará con soluciones energéticas libres de carbono 24/7, como la eólica, la solar y el almacenamiento por bombeo.

Un catalizador para el crecimiento económico

El memorando de entendimiento se intercambió en presencia de altos funcionarios gubernamentales y el equipo directivo de AMG en el Foro Económico Mundial de Davos. Se espera que el proyecto atraiga una importante inversión extranjera directa (IED) y genere miles de empleos altamente cualificados en la región, impulsando un ecosistema local para la fabricación de hardware, el desarrollo de software y las tecnologías de refrigeración especializadas.

"La evolución del ecosistema global de IA con intencionalidad, inteligencia y adaptabilidad será una herramienta fundamental para las generaciones actuales y futuras. El enfoque de AMG AI labs en la valorización de agentes electrónicos para convertirlos en tokens inteligentes es una extensión natural de nuestro enfoque tecnológico para nuestros negocios, a medida que el ecosistema global de IA avanza hacia las soluciones físicas de IA", declaró Anil Chalamalasetty, presidente del Grupo, AM Group.

"Al combinar 1 GW de capacidad de cómputo con nuestras soluciones de energía verde 24/7, no solo estamos construyendo un centro de datos, sino que estamos creando un modelo sostenible para el futuro de la infraestructura global de IA con el apoyo del estado de Uttar Pradesh", añadió Mahesh Kolli, presidente del Grupo, AM Group.

Acerca de AM Group

AMG es una iniciativa de los fundadores de Greenko Group, uno de los principales conglomerados de energías renovables de la India. AMG está construyendo plataformas globalmente diferenciadas que abarcan moléculas, materiales y tecnologías de inteligencia artificial para impulsar la descarbonización industrial y la tokenización competitiva a gran escala.

Greenko será una plataforma de infraestructura energética de 50 GW con presencia en más de 20 estados, con proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y de almacenamiento de energía. Greenko está construyendo la primera solución de almacenamiento de energía interconectada del mundo con una capacidad de almacenamiento de 100 GWh en todo el país.

AMG está desarrollando proyectos de amoníaco con bajas emisiones de carbono en diversas ubicaciones de la India con el objetivo de alcanzar una capacidad de 5 Mtpa de amoníaco verde. Actualmente, su planta de amoníaco verde de 1 Mtpa se encuentra en construcción y será una de las instalaciones de amoníaco verde más grandes del mundo, conforme a la RFNBO, lo que contribuirá a los esfuerzos para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas tanto en la India como en los mercados globales.

AMG también está desarrollando capacidades de producción para otras moléculas y productos químicos con emisiones netas cero, como la sosa cáustica verde, el e-metanol, las olefinas y los biocombustibles, incluyendo combustible de aviación sostenible, para la descarbonización en industrias con dificultades para reducir las emisiones.

AMG Metals & Materials está construyendo una planta de producción de aluminio verde de 1 Mtpa como parte de su oferta más amplia de materiales verdes.

