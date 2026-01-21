AM Group firma un memorando de entendimiento histórico con el gobierno de Uttar Pradesh para establecer un centro de informática de IA a escala de gigavatio que permita la democratización de la IA de agentes electrónicos a tokens inteligentes

DAVOS, Suiza, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AM Group, plataforma líder en transición energética respaldada por los fundadores de Greenko Group, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con Invest UP, Gobierno de Uttar Pradesh, para establecer un centro de informática de alto rendimiento de 1 GW (gigavatio) para prestar servicio a las cargas laborales de IA a nivel mundial.

AMG establecerá un centro de infraestructura de IA en la región de Greater Noida en Uttar Pradesh con una inversión total de alrededor de 25 mil millones de dólares. Este proyecto a gran escala se desarrollará por etapas, con una primera capacidad prevista para 2028 y una capacidad total de 1 GW prevista para 2030. Esta alianza destaca el compromiso de AM Group de crear soluciones de economía inteligente sostenibles y neutras en carbono y está en consonancia con la visión de Uttar Pradesh de convertirse en el principal centro de IA de India.

Este proyecto será una inversión multimillonaria para instalar una infraestructura a escala de GW con alrededor de 500.000 últimos conjuntos de chips de alto rendimiento y será una de las mayores inversiones en el país hasta la fecha alineada con la visión de Viksit Bharat 2047 del Gobierno de India para acelerar la expansión de servicios impulsados por IA.

Impulso del futuro de la IA y la informática de alto rendimiento

A medida que aumente la demanda de India de cargas laborales en computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) e inteligencia artificial (IA), este centro estará diseñado para satisfacer los requisitos de los hiperescaladores mundiales, los laboratorios de frontera, las empresas y las iniciativas soberanas de IA de India a escala y de manera rápida con energía sin carbono.

Los laboratorios de IA de AMG, con su visión de democratizar la IA, están desarrollando una cadena de valor de extremo a extremo, desde un electrón eficiente bajo demanda hasta un token inteligente. Estos tokens inteligentes forman entradas clave para modelos y aplicaciones personalizados en todos los sectores, incluidos energía, atención médica, nubes soberanas, fabricación, de automotores, medios y juegos, entre otros.

Además, esta capacidad informática de HPC permitirá el acceso del chipset a una comunidad de desarrolladores más amplia en India para acelerar y desarrollar ofertas tecnológicas de soluciones de IA para uso mundial y doméstico.

El centro de IA contará con lo siguiente:

Infraestructura escalable: implementación gradual con la primera capacidad operativa para 2028 y escalará a 1 GW completo para 2030.

utilización de los sólidos corredores industriales de Uttar Pradesh y la política favorable del centro de datos para ofrecer conectividad de baja latencia y alta confiabilidad a mercados digitales en crecimiento. Integración de energía ecológica: aprovechamiento del liderazgo de AMG en energía renovable, el centro funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con soluciones de energía sin carbono, como energía eólica, solar y almacenamiento por bombeo.

Catalizador para el crecimiento económico

La transacción del MoU se realizó en presencia de altos funcionarios del gobierno y el equipo de liderazgo de AMG en el Foro Económico Mundial de Davos. Se espera que el proyecto atraiga una importante inversión extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés) y genere miles de empleos altamente calificados en la región, lo que promoverá un ecosistema local para fabricación de hardware, desarrollo de software y tecnologías de enfriamiento especializadas.

"La evolución del ecosistema mundial de IA con intencionalidad, inteligencia y adaptabilidad será una herramienta fundamental para las generaciones actuales y futuras. El enfoque de los laboratorios de IA de AMG en la valorización de agentes de electrones para convertirlos en tokens inteligentes es una extensión natural de nuestra filosofía de negocio centrada en la tecnología a medida que el ecosistema mundial de IA avanza hacia las soluciones de IA física", declaró Anil Chalamalasetty, presidente de la junta directiva del grupo de AM Group.

"Al combinar 1 GW de capacidad informática con nuestras soluciones de energía ecológica las 24 horas, los 7 días de la semana, no solo estamos construyendo un centro de datos; estamos creando una plantilla sostenible para el futuro de la infraestructura de IA a nivel mundial con el apoyo del estado de Uttar Pradesh", agregó Mahesh Kolli, presidente del grupo de AM Group.

Acerca de AM Group

AMG es patrocinado por los fundadores de Greenko Group, que se encuentra entre los principales conglomerados de energía renovable de India. AMG está construyendo plataformas a nivel mundial diferenciadas en moléculas, materiales y tecnologías de IA para permitir la descarbonización industrial y la tokenización competitiva a escala.

Greenko será una plataforma de infraestructura de energía de 50 GW con presencia en más de 20 estados en proyectos de energía solar, eólica, hidráulica y de almacenamiento de energía. Greenko está construyendo la primera solución de almacenamiento de energía interconectada del mundo con una capacidad de almacenamiento de 100 GWh en todo el país.

AMG está desarrollando proyectos de amoníaco bajo en carbono en diferentes lugares en India con el objetivo de alcanzar 5 millones de toneladas por año de capacidad de amoníaco ecológico. Actualmente en construcción, la planta de amoníaco verde de 1 millón de toneladas por año será una de las instalaciones de amoníaco verde más grandes del mundo que cumple con la normativa RFNBO y respalda los esfuerzos para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas tanto en India como en los mercados mundiales.

Asimismo, AMG está desarrollando capacidades de producción para otras moléculas y productos químicos de cero emisiones netas, incluidos soda cáustica verde, e-metanol, olefinas y biocombustibles, como combustible de aviación sostenible para la descarbonización en sectores difíciles de reducir.

AMG Metals & Materials está estableciendo una planta de producción de aluminio ecológico de 1 millón de toneladas por año como parte de una oferta más amplia de materiales ecológicos.

