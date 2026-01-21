AM Group、ウッタル・プラデーシュ州政府と重要な基本合意書を締結、電子エージェントからインテリジェント・トークンまでAIの民主化を実現するGW規模のAIコンピューティング・ハブ設立

ダボス、スイス, 2026年1月21日 /PRNewswire/-- Greenko Group社の創業者が支援する最大手のエネルギー転換プラットフォームであるAM Group社は 1GW（ギガワット）の高性能コンピューティング・ハブを設立し、世界規模の AIワークロードに対応するため、ウッタル・プラデーシュ州政府のInvest UPと基本合意書（MoU）を締結したことについて本日発表しました。

AMG社は総額250億米ドルを投資して、ウッタル・プラデーシュ州のグレーターノイダ地域に AIインフラ・ハブを設立します。この壮大な規模のプロジェクトは段階的に開発され、2028年に最初の容量が稼動し、2030年までに1GWのフル容量が稼動する予定です。このパートナーシップは、AM Group社が持続可能でカーボンニュートラルなインテリジェント経済ソリューションを構築するコミットメントを強調し、インド最大級のAIハブを実現するウッタル プラデーシュ州のビジョンに沿っています。

このプロジェクトはGW規模のインフラを構築するために数十億ドルに及ぶ投資となり、最大50万個の最新で高性能なチップセットを備えてこれまでに国内で最大級の投資として、AI搭載サービスの拡大を加速させるインド政府のViksit Bharat 2047ビジョンに沿っています。

AIと高性能コンピューティングの未来を支える

インドの高性能コンピューティング（HPC）と 人工知能（AI）のワークロードに対する需要が急増するなか、この施設はカーボンフリーのエネルギーを使用して、世界中なハイパースケーラー、最先端の研究所、企業、インドの主権AIイニシアチブの要件を大規模かつ迅速に満たすように設計されます。

AMG社 のAI研究所はAIを民主化するビジョンを掲げ 、効率的なオンデマンド電子からインテリジェント・トークンまでの範囲で全工程のバリューチェーンを開発しています。このようなインテリジェント・トークンはエネルギー、ヘルスケア、ソブリン・クラウド、製造、自動車、メディア、ゲームなど、さまざまな分野でカスタマイズされたモデルやアプリケーションに重要なインプットとして貢献します。

この HPC コンピューティング 能力 により、 広範な インドの開発者コミュニティがチップセットにアクセスし、世界中と国内向けにAIソリューション・スタックを迅速に追跡して開発することも可能にします。

AI ハブ には 以下の機能があります

スケーラブルなインフラ： 2028年までに最初の容量が稼働し、2030年までに最大1GWまで拡大する段階的展開。

ウッタル・プラデーシュ州の強固な産業遅滞と有利なデータセンター政策を活用し、成長するデジタル市場に低レイテンシーと信頼性の高い接続を提供します。 グリーン・エネルギーの統合：再生可能エネルギーにAMG社のリーダーシップを活用し、この施設は風力、太陽光、揚水発電を含む年中無休でカーボンフリーのエネルギー・ソリューションによって運営されます。

経済成長を促進する

この基本合意書は、ダボスの 世界経済フォーラムにおいて、政府高官とAMG社のリーダーシップ・チームの立会いのもとで締結されました。このプロジェクトは大規模な海外直接投資（FDI）を誘致し、地元で数千人規模の高スキル雇用が創出され、ハードウェア製造、ソフトウェア開発、特殊冷却技術の地元エコシステムが育成されることが期待されます。

「 意図、 インテリジェンス、 適応性 を備えた グローバル AI エコシステム の進化は、 現在 と 未来の世代に変化をもたらすツールになるでしょう。 AMG社 のAI研究所が電子エージェントをインテリジェント・トークンに価値化することに焦点を当てることは、グローバルAIエコシステムが物理的AIソリューションに向かって急速に進むなか、当社事業に対する技術重視のアプローチの自然な拡張です」とAM Group社の Anil Chalamalasetty会長が述べました。

「1GWのコンピューティング容量と当社の年中無休のグリーン電力ソリューションを組み合わせることで、データセンターの建設だけでなく、ウッタル・プラデシュ州の支援によってグローバルAIインフラにおける未来の持続可能な模範を構築しています」と AM Group社のMahesh Kolliグループ社長が述べました。

AM Group社について

AMG社は、インド最大手の再生可能エネルギー複合企業であるGreenko Group社の創設者たちによって推進されています。 AMG社は分子、材料、AI技術を駆使して世界的に差別化されたプラットフォームを構築し、産業の脱炭素化と競争力のあるトークン化を大規模に実現することを目指しています。

Greenko社 は 50 GW規模 の エネルギー インフラ ・プラットフォーム となり、 20以上 の 州で 太陽光、風力、水力、エネルギー貯蔵プロジェクトを担当します。Greenko社は、全国で100GWhの蓄電容量を持つ世界初の相互接続型蓄電ソリューションを構築しています。

AMG社はインドの複数拠点で低炭素アンモニアプロジェクトを開発し、年間5Mtpaのグリーンアンモニアの容量を目指しています。現在建設中の1Mtpaのグリーンアンモニア工場は、RFNBOに準拠した世界最大級のグリーンアンモニア 施設 となり、 インドと グローバル市場 の 両方 で ネット ・ゼロ の目標を達成す取り組みを支援します。

AMG社はグリーン苛性ソーダ、e-メタノール、 オレフィン、 バイオ燃料 など、その他のネット・ゼロ分子や化学物質の生産能力も開発しています。これには、削減が困難な産業で脱炭素化を実現するため、持続可能な航空燃料も含まれます。

AMG社 の Metals & Materials は 、グリーン 素材 の 広範 な 提供 の 一環 として、1MTPAのグリーンなアルミ生産向上を建設します。

