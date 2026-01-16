AMTD, proprietária das marcas L'Officiel e AMTD IDEA, inicia processo judicial contra a família Jalou por falsidade ideológica, difamação e danos consequentes

PARIS, LONDRES e NOVA YORK, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) e The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), uma subsidiária da AMTD Digital Inc., anunciam conjuntamente que o AMTD IDEA Group iniciou uma ação judicial contra o Sr. Benjamin Eymere, da Família Jalou, em relação a uma grave ação difamatória contra o Grupo, bem como a conduta imprópria, incluindo assédio de má-fé aos funcionários e executivos do Grupo.

O Sr. Eymere era um ex-funcionário de uma subsidiária do Grupo e foi demitido sumariamente devido à sua má conduta e má gestão. Ele tentou entrar com um recurso no Tribunal de Paris, mas suas ações foram continuamente indeferidas.

Além disso, as ações recentes do Sr. Eymere envolvendo má conduta e má-fé exigiram que a AMTD tomasse medidas legais, principalmente para corrigir alegações infundadas e declarações falsas relacionadas às marcas L'Officiel e AMTD IDEA do Grupo, que foram mencionadas recentemente em certas publicações da imprensa e das redes sociais.

A AMTD já fez denúncias formais às autoridades policiais em relação à má conduta atual e passada do Sr. Eymere.

A AMTD acredita firmemente que o Estado de Direito, a equidade e a justiça prevalecerão e espera corrigir e dissipar quaisquer calúnias ou declarações difamatórias que possam ter sido feitas contra ela.

De maneira geral, aproveitamos a oportunidade para destacar certas imprecisões evidentes em certos meios de comunicação e redes sociais induzidas pelo Sr. Eymere e/ou pela família Jalou:

1) A aquisição devidamente concluída de 100% da L'Officiel em 2022: A marca L'Officiel foi adquirida em 2022 principalmente da Gem Global Yield LLC SCS (GGY), que faz parte da Global Emerging Markets (GEM), um grupo de investimento alternativo de US$ 3,4 bilhões, com foco em mercados emergentes com diversos veículos de investimento, como aquisições por gestores, PIPE's (Investimentos Privados em Ações Públicas) e investimentos de risco (ver anúncios oficiais da GEM como vendedora principal https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf e AMTD como compradora https://ir.amtdinc.com/press-releases/ news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, nos quais ambas as partes confirmam que a aquisição pela AMTD foi concluída com 100% do preço de compra devidamente pago).

2) Desde a aquisição da AMTD como investidor "cavaleiro branco", a L'Officiel não incorreu em nenhuma dívida nem assumiu responsabilidades comerciais, e atualmente a L'Officiel é financeiramente sólida, com uma base patrimonial sólida.

3) O acionista controlador do qual a AMTD adquiriu o negócio foi a GEM, e não a família Jalou, nem o Sr. Eymere. A família Jalou não era controladora nem acionista majoritária da L'Officiel no momento da aquisição.

A AMTD também enfatiza veementemente que irá processar incansavelmente e continuar com as ações judiciais contra quaisquer infratores que busquem prejudicar sua reputação e violar a lei. Estamos confiantes de que nossa perseverança e compromisso inevitavelmente trarão justiça e equidade, sem reservas.

Sobre o AMTD Group

O AMTD Group é um conglomerado com um portfólio de negócios principais que abrange os setores de mídia e entretenimento, educação e treinamento, ativos premium e hospitalidade.

Sobre o AMTD IDEA Group

O AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) representa uma instituição diversificada e um grupo de soluções digitais que conecta empresas e investidores aos mercados globais. Seus serviços empresariais completos e sua plataforma de soluções digitais atendem às diversas e interconectadas necessidades comerciais e requisitos digitais de diferentes clientes em todas as fases de seus ciclos de vida. O AMTD IDEA Group está posicionado de forma única como um superconector ativo entre clientes, parceiros comerciais, empresas investidas e investidores, conectando o Oriente e o Ocidente. Para obter mais informações, visite www.amtdinc.com ou siga-nos no X (anteriormente conhecido como "Twitter") em @AMTDGroup.

Sobre a AMTD Digital Inc.

A AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) é uma plataforma abrangente de soluções digitais com sede na França. Sua plataforma de soluções digitais completas opera linhas de negócios importantes, incluindo mídia digital, serviços de conteúdo e marketing, investimentos, bem como serviços de hospitalidade e VIP. Para obter os anúncios da AMTD Digital, visite https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Sobre o The Generation Essentials Group

O The Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE), estabelecido em conjunto pelo AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) e AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), está sediado na França e concentra-se em estratégias e desenvolvimentos globais em multimídia, entretenimento e assuntos culturais em todo o mundo, bem como em serviços de hospitalidade e VIP. O TGE compreende a L'Officiel, o The Art Newspaper, projetos de cinema e entretenimento. Coletivamente, o TGE é um portfólio diversificado de negócios de mídia e entretenimento e um portfólio global de propriedades premium. Além disso, o TGE é um gestor patrocinador de empresas de aquisição de propósito específico (SPAC), com sua primeira SPAC levantada e precificada com sucesso em 18 de dezembro de 2025.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

Este comunicado à imprensa contém declarações que podem constituir declarações "prospectivas" de acordo com as disposições de "isenção de responsabilidade" da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "irá", "espera", "antecipa", "visa", "futuro", "pretende", "planeja", "acredita", "estima", "provavelmente" e declarações semelhantes. Declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre as crenças, planos e expectativas do AMTD IDEA Group, AMTD Digital e/ou The Generation Essentials Group, são declarações prospectivas. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes. Mais informações sobre esses e outros riscos estão incluídas nos arquivos do AMTD IDEA Group, AMTD Digital e The Generation Essentials Group junto à SEC. Todas as informações fornecidas neste comunicado à imprensa são válidas na data deste comunicado, e nem a AMTD IDEA Group, nem a AMTD Digital, nem a The Generation Essentials Group assumem qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

FONTE AMTD Digital Inc.; AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group