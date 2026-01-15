AMTD, Eigentümer der Marken L'Officiel und AMTD IDEA, verklagt Jalou-Familie wegen böswilliger Falschaussage, Verleumdung und daraus resultierender Verluste und Schäden

PARIS, LONDON und NEW YORK, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. („AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) und The Generation Essentials Group („TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), eine Tochtergesellschaft von AMTD Digital Inc., geben gemeinsam bekannt, dass die AMTD IDEA Group rechtliche Schritte gegen Herrn Benjamin Eymere von der Jalou-Familie eingeleitet hat, und zwar im Zusammenhang mit schwerwiegenden Verleumdungen gegen die Gruppe sowie mit Fehlverhalten, einschließlich böswilliger Belästigung von Mitarbeitenden und Führungskräften der Gruppe.

Herr Eymere war ein ehemaliger Mitarbeiter einer Tochtergesellschaft der Gruppe und wurde aufgrund von Fehlverhalten und Managementfehlern fristlos entlassen. Er hat versucht, vor dem zuständigen Pariser Gericht Berufung einzulegen, seine Anträge wurden jedoch wiederholt abgewiesen.

Darüber hinaus haben die jüngsten Handlungen von Herrn Eymere, die Fehlverhalten und Böswilligkeit beinhalten, AMTD gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. Dies insbesondere um unbegründete Behauptungen und falsche Aussagen in Bezug auf die Marken L'Officiel und AMTD IDEA der Gruppe zu korrigieren, die kürzlich in bestimmten Veröffentlichungen in der Presse und in sozialen Medien erwähnt wurden.

AMTD hat im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen und früheren Fehlverhalten von Herrn Eymere bereits Anzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet.

AMTD ist fest davon überzeugt, dass sich Rechtsstaatlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit letztendlich durchsetzen werden, und freut sich darauf, alle gegen das Unternehmen gerichteten Verleumdungen und diffamierenden Äußerungen zu korrigieren und zu widerlegen.

Insgesamt möchte das Unternehmen die Gelegenheit nutzen, um auf einige offensichtliche Ungenauigkeiten in der Presse und den sozialen Medien hinzuweisen, die von Herrn Eymere und/oder der Familie Jalou lanciert wurden:

1) Der ordnungsgemäß vollzogene Erwerb von 100 % von L'Officiel im Jahr 2022 : Die Marke L'Officiel wurde 2022 in erster Linie von Gem Global Yield LLC SCS (GGY) erworben, die zu Global Emerging Markets (GEM) gehört, einer 3,4 Mrd. USD schweren alternativen Investmentgruppe, die sich auf Schwellenländer mit verschiedenen Investmentvehikeln wie Management-Buy-outs, PIPEs (Private Investments in Public Equities) und Venture-Investitionen konzentriert (siehe offizielle Ankündigungen von GEM als Hauptverkäufer https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf und AMTD als Käufer https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, in denen beide Seiten bestätigen, dass die Übernahme von AMTD abgeschlossen ist und 100 % des Kaufpreises ordnungsgemäß bezahlt wurden).

2) Seit der Übernahme durch AMTD als „White Knight"-Investor hat L'Officiel keine Schulden gemacht undn ist Verbindlichkeiten für das Geschäft eingegangen, und L'Officiel ist heute finanziell stark und verfügt über eine solide Eigenkapitalbasis.

3) Der Mehrheitsaktionär, von dem AMTD das Unternehmen erwarb, war GEM, nicht die Familie Jalou und auch nicht Herr Eymere. Die Familie Jalou war zum Zeitpunkt der Übernahme weder Inhaberin einer Kontrollmehrheit noch Mehrheitsaktionärin von L'Officiel.

AMTD möchte außerdem nachdrücklich betonen, dass das Unternehmen unermüdlich rechtliche Schritte gegen alle Rechtsbrecher einleiten und fortsetzen wird, die versuchen, seinen Ruf zu schädigen und gegen das Gesetz verstoßen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Beharrlichkeit und unser Engagement unweigerlich zu Gerechtigkeit und Fairness führen werden, ohne zwar Einschränkungen.

Informationen zur AMTD Group

Die AMTD-Gruppe ist ein Mischkonzern mit einem Kerngeschäftsportfolio, das sich auf die Bereiche Medien und Unterhaltung, Bildung und Ausbildung sowie hochwertige Vermögenswerte und Gastgewerbe erstreckt.

Informationen zur AMTD IDEA Group

Die AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) ist eine diversifizierte Gruppe von Institutionen und digitalen Lösungen, die Unternehmen und Investoren mit den globalen Märkten verbindet. Ihre umfassende Plattform für Geschäftsdienstleistungen und digitale Lösungen aus einer Hand befasst sich mit den unterschiedlichen und miteinander verknüpften Geschäftsanforderungen und digitalen Anforderungen von Kunden in allen Phasen ihres Lebenszyklus. Die AMTD IDEA Group ist einzigartig positioniert als aktiver Super-Connector zwischen Kunden, Geschäftspartnern, Beteiligungsunternehmen und Investoren und verbindet den Osten und den Westen miteinander. Weitere Informationen finden Sie auf www.amtdinc.com oder wenn Sie uns auf X (früher bekannt als „Twitter") folgen unter @AMTDGroup.

Informationen zu AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) ist eine umfassende Plattform für digitale Lösungen mit Hauptsitz in Frankreich. Die Plattform für digitale Lösungen aus einer Hand betreibt wichtige Geschäftsbereiche wie digitale Medien, Content- und Marketingdienste, Investitionen sowie Hospitality- und VIP-Dienste. Ankündigungen von AMTD Digital finden Sie unter https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Informationen zu The Generation Essentials Group

Die Generation Essentials Gruppe (NYSE: TGE; LSE: TGE), die gemeinsam von der AMTD Group, der AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) und AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), hat ihren Hauptsitz in Frankreich und konzentriert sich auf globale Strategien und Entwicklungen in den Bereichen Multimedia, Unterhaltung und Kultur weltweit sowie auf Hospitality- und VIP-Dienstleistungen. TGE umfasst L'Officiel, The Art Newspaper, Film- und Unterhaltungsprojekte. Zusammengenommen ist TGE ein diversifiziertes Portfolio von Medien- und Unterhaltungsunternehmen und ein globales Portfolio von Premium-Immobilien. Darüber hinaus ist TGE ein Sponsor-Manager für Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) und hat am 18. Dezember 2025 seine erste SPAC erfolgreich aufgelegt und bewertet.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den „Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als „zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „wird", „erwartet", „geht davon aus", „strebt an", „zukünftig", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „schätzt", „wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen der AMTD IDEA Group, AMTD Digital und/oder The Generation Essentials Group, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen der AMTD IDEA Group, AMTD Digital und The Generation Essentials Group enthalten. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und keine der Unternehmen AMTD IDEA Group, AMTD Digital und The Generation Essentials Group ist verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.