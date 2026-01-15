-AMTD, propietaria de las marcas L'Officiel y AMTD IDEA, inicia litigio contra la familia Jalou por falsedad maliciosa, difamación y pérdidas y daños consecuentes

PARÍS, LONDRES y NUEVA YORK, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) y The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), una filial de AMTD Digital Inc., anuncian conjuntamente que AMTD IDEA Group ha iniciado acciones legales contra Benjamin Eymere de la familia Jalou, en relación con una acción difamatoria grave contra el Grupo, así como por mala conducta, incluido el acoso de mala fe del personal y los ejecutivos del Grupo.

Eymere era un exempleado de una filial del Grupo y fue despedido sumariamente debido a su mala conducta y mala gestión. Intentó presentar un recurso ante el Tribunal de París, pero sus acciones han sido desestimadas repetidamente.

Además, las recientes acciones de Eymere, relacionadas con mala conducta y mala fe, han obligado a AMTD a emprender acciones legales, especialmente para corregir acusaciones infundadas y declaraciones erróneas en relación con las marcas L'Officiel y AMTD IDEA del Grupo, que se han mencionado recientemente en ciertas publicaciones de prensa y redes sociales.

AMTD ya ha presentado denuncias formales ante las autoridades policiales en relación con la mala conducta presente y pasada del Sr. Eymere.

AMTD cree firmemente que el estado de derecho, la equidad y la justicia prevalecerán, y espera corregir y disipar cualquier calumnia o declaración difamatoria que pueda haberse hecho en su contra.

En general, aprovechamos la oportunidad para destacar ciertas inexactitudes evidentes en la prensa y las redes sociales, inducidas por el Sr. Eymere y/o la familia Jalou:

1) La adquisición debidamente completada del 100% de L'Officiel en 2022: La marca L'Officiel fue adquirida en 2022 principalmente de Gem Global Yield LLC SCS (GGY), que forma parte de Global Emerging Markets (GEM), un grupo de inversión alternativa de 3.400 millones de dólares, que se centra en los mercados emergentes con diversos vehículos de inversión como compras de gestión, PIPE (inversiones privadas en acciones públicas) e inversiones de riesgo (consulte los anuncios oficiales de GEM como vendedor principal https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf y AMTD como comprador https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, en el que ambas partes confirman que la adquisición de AMTD se ha completado con el 100% del precio de compra debidamente pagado).

2) Desde la adquisición de AMTD como inversor "caballero blanco", L'Officiel no ha incurrido en ninguna deuda ni ha asumido pasivos comerciales y hoy en día L'Officiel es financieramente fuerte con una base de capital sólida.

3) El accionista mayoritario al que AMTD adquirió el negocio fue GEM, no la familia Jalou ni el Sr. Eymere. La familia Jalou no era controladora ni accionista mayoritaria de L'Officiel en el momento de la adquisición.

AMTD también insiste en que perseguirá y continuará con las acciones legales incansablemente contra cualquier infractor que intente dañar su reputación e infringir la ley. Confiamos en que nuestra perseverancia y compromiso traerán inevitablemente justicia y equidad, sin reservas.

Acerca de AMTD Group

AMTD Group es un conglomerado con una cartera de negocios principal que abarca los sectores de medios y entretenimiento, educación y formación, activos prémium y hostelería.

Acerca de AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) representa una institución diversificada y un grupo de soluciones digitales que conecta a empresas e inversores con los mercados globales. Su plataforma integral de servicios empresariales y soluciones digitales aborda las diversas e interconectadas necesidades empresariales y los requisitos digitales de diferentes clientes en todas las etapas de su ciclo de vida. AMTD IDEA Group se encuentra en una posición privilegiada como un importante conector activo entre clientes, socios comerciales, empresas participadas e inversores, conectando Oriente y Occidente. Para más información, visite www.amtdinc.com o síganos en X (anteriormente conocido como "Twitter") en @AMTDGroup.

Acerca de AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) es una plataforma integral de soluciones digitales con sede en Francia. Su plataforma integral de soluciones digitales opera líneas de negocio clave, como medios digitales, servicios de contenido y marketing, inversiones, así como servicios de hostelería y VIP. Para consultar los anuncios de AMTD Digital, visite https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Acerca de The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE), fundado conjuntamente por AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) y AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), tiene su sede en Francia y se centra en estrategias y desarrollos globales en multimedia, entretenimiento y cultura a nivel mundial, así como en servicios de hostelería y VIP. TGE comprende L'Officiel, The Art Newspaper, proyectos cinematográficos y de entretenimiento. En conjunto, TGE es una cartera diversificada de negocios de medios de comunicación y entretenimiento, y una cartera global de propiedades premium. Además, TGE es un gestor de patrocinadores de empresas de adquisición de propósito especial (SPAC), cuya primera SPAC se levantó y fijó con éxito el 18 de diciembre de 2025.

Declaración de seguridad

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que podrían constituir proyecciones futuras, de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995. Estas proyecciones futuras se pueden identificar por términos como "será", "espera", "anticipa", "aspira", "futuro", "pretende", "planea", "cree", "estima", "probable" y similares. Las declaraciones que no constituyen hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de AMTD IDEA Group, AMTD Digital o The Generation Essentials Group, constituyen declaraciones prospectivas. Las proyecciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres inherentes. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos en los documentos presentados por AMTD IDEA Group, AMTD Digital y The Generation Essentials Group ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa se refiere a la fecha de este comunicado de prensa, y nadie de AMTD IDEA Group, AMTD Digital y The Generation Essentials Group asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo requiera la ley aplicable.