L'OfficielとAMTD IDEAブランドの所有者であるAMTDが、Jalouファミリーに対し、悪意のある虚偽、名誉毀損、結果損害に対する訴訟を提起

パリ、ロンドン、ニューヨーク、2026年1月16日 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc.（「AMTD Group」）、AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD; SGX：HKB）、AMTD Digital Inc.（NYSE：HKD）およびその子会社であるThe Generation Essentials Group（「TGE」、NYSE：TGE; LSE：TGE）は、AMTD IDEA GroupがJalouファミリーのBenjamin Eymere氏に対し、同グループに対する重大な名誉棄損、および同グループの従業員や幹部に対する悪意ある嫌がらせを含む不正行為に関して、共同で法的措置を講じたことを発表しました。

Eymere氏はグループ子会社の元従業員で、不正行為と管理不行き届きによりまもなく解雇されおり、その後パリ裁判所に控訴を試みていましたが、却下され続けていました。

さらに、最近の同氏による不正行為と悪意を伴う行動により、AMTDは法的措置を講じるに至りました。この訴訟では、最近一部の報道機関やソーシャルメディアの出版物で取り上げられた、AMTD GroupのL'OfficielおよびAMTD IDEAブランドに関する根拠のない主張を虚偽の記載を訂正することが重点となっています。

AMTDはすでに、Eymere氏の現在および過去の不正行為に関して、法執行当局に正式な報告を行っています。

AMTDは、法の支配・公正・正義が必ずや勝つと信じており、同社に対する誹謗中傷が認められた場合には、それが訂正され、払拭されることを期待しています。

全体的な視点を前提に、私たちは、一部の報道機関やソーシャルメディアにおけるEymere氏および/またはJalouファミリーに起因する、明らかに不正確な部分を取り上げる機会を得ました。

1）2022年にL'Officielの全買収を正式完了 ：L'Officielブランドは2022年、主にGem Global Yield LLC SCS（GGY）に買収されました。Gem Global Yield LLC SCS（GGY）は、34億ドルのオルタナティブ投資グループであるGlobal Emerging Markets（GEM）の一部であり、マネジメント・バイアウト、PIPEs（Private Investments in Public Equities）、ベンチャー投資など多様な投資手段で新興市場を中心に事業を展開しています（主な売り手GEMによる公式発表はこちら https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf 、買い手AMTDの発表はこちらhttps://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx。両社はAMTDの買収が完了し、買収金額の100％が正式に支払われたことを確認しています）。

2）「ホワイトナイト」投資家としてのAMTDの買収以来、L'Officielは事業のために負債を負ったり、負債に関与したりすることはなく、今日のL'Officielは強固な自己資本基盤で財務的に強固な会社です。

3）AMTDが事業を買収した支配株主はGEMであり、JalouファミリーでもEymere氏でもありません。買収当時、JalouファミリーはL'Officielの支配株主でも筆頭株主でもありませんでした。

AMTDはまた、同社の評判を傷つけ、法律に違反しようとするいかなる不正行為者に対しても、徹底的に訴訟を行い、法的措置を継続することを強く強調しています。当社の忍耐と献身が、一切の留保なく必ずや正義と公正をもたらすことを確信しています。

AMTD Groupについて

AMTD Groupは、メディアとエンターテインメント、教育とトレーニング、プレミアム資産とホスピタリティの各分野にまたがる中核事業ポートフォリオを持つコングロマリットです。

AMTD IDEA Groupについて

AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD; SGX：HKB）は、企業や投資家とグローバル市場をつなぐ多角的な機関およびデジタルソリューショングループです。その包括的なワンストップビジネスサービスとデジタルソリューションプラットフォームは、さまざまなクライアントの多様で相互に結びついたビジネスニーズとデジタル要件に、ライフサイクルの全段階にわたって対応しています。AMTD IDEA Groupは、クライアント、ビジネスパートナー、投資先企業、投資家を積極的に結ぶスーパーコネクターとして、東西をつなぐユニークな立場にあります。詳細については、www.amtdinc.comをご覧いただくか、X（旧称「Twitter」）の@AMTDGroupをフォローしてください。

AMTD Digital Inc.について

AMTD Digital Inc.(NYSE：HKD）は、フランスに本社を置く総合デジタルソリューションプラットフォームです。ワンストップのデジタルソリューションプラットフォームとして、デジタルメディア、コンテンツおよびマーケティングサービス、投資、ホスピタリティ、VIPサービスなどの主要事業を展開しています。AMTD Digital Inc.の発表については、https://ir.amtdigital.net/investor-news をご覧ください。

The Generation Essentials Groupについて

The Generation Essentials Group（NYSE：TGE; LSE：TGE）は、AMTD Group、AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD; SGX：HKB）とAMTD Digital Inc. （NYSE：HKD）が共同で設立して誕生しました。TGEはフランスに本社を置き、世界中のマルチメディア、エンターテインメント、文化事業、ホスピタリティ、VIPサービスにおけるグローバル戦略や開発に注力しています。TGEは、「L'Officiel」、「The Art Newspaper」、映画やエンターテインメントのプロジェクトで構成されています。TGEは、メディアおよびエンターテインメント事業の多角的ポートフォリオであり、プレミアム不動産の世界的ポートフォリオです。また、TGEは特別買収目的会社（SPAC）のスポンサーマネージャーであり、2025年12月18日に最初のSPACの資金調達とプライシングに成功しています。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に規定される「将来の見通しに関する」記述が含まれている可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、「予定する」、 「期待する」、「予想する」、「目標とする」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」、「可能性がある」 などの用語および類似の表現によって特定することができます。AMTD IDEA Group、AMTD Digital、および/またはThe Generation Essentials Groupの信念、計画、期待に関する記述を含む歴史的事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が伴います。これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、AMTD IDEA Group、AMTD DigitalおよびThe Generation Essentials GroupのSEC提出書類に記載されています。本プレスリリースに記載されたすべての情報は本プレスリリースの日付時点における情報であり、MTD IDEA Group、AMTD DigitalおよびThe Generation Essentials Groupは、適用法で義務付けられている場合を除いて、将来の見通しに関するいかなる記述についても更新を行う義務を負いません。

