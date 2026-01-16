AMTD, propriétaire des marques L'Officiel et AMTD IDEA, engage une procédure judiciaire contre la famille Jalou pour fausse déclaration malveillante, diffamation et pertes et dommages consécutifs

PARIS, LONDRES et NEW YORK, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. (« AMTD Group »), AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) et The Generation Essentials Group (« TGE », NYSE : TGE ; LSE : TGE), une filiale d'AMTD Digital Inc., annoncent conjointement qu'AMTD IDEA Group a intenté une action en justice contre M. Benjamin Eymere de la famille Jalou, en lien avec une action diffamatoire grave à l'encontre du groupe, ainsi que des fautes professionnelles, notamment le harcèlement de mauvaise foi envers le personnel et les dirigeants du groupe.

M. Eymere était un ancien employé d'une filiale du groupe, et il a été licencié sans préavis en raison de sa conduite inappropriée et de sa mauvaise gestion. Il a tenté de déposer un recours devant la Cour de Paris, mais ses actions ont été systématiquement rejetées.

De plus, les récentes actions de M. Eymere impliquant une faute professionnelle et une mauvaise foi ont obligé AMTD à prendre des mesures juridiques, notamment pour corriger les allégations sans fondement et les déclarations erronées concernant les marques L'Officiel et AMTD IDEA du Groupe, qui ont été récemment mentionnées dans certaines publications de la presse et des médias sociaux.

AMTD a d'ores et déjà saisi officiellement les autorités compétentes chargées de l'application de la loi en ce qui concerne le comportement actuel et passé de M. Eymere.

AMTD est fermement convaincu que l'État de droit, l'équité et la justice prévaudront, et se réjouit de corriger et de dissiper toute calomnie ou déclaration diffamatoire qui aurait pu être faite à son encontre.

De manière générale, nous saisissons l'occasion pour souligner certaines inexactitudes manifestes présentes dans certains articles de presse et contenus sur les réseaux sociaux induites par M. Eymere et/ou la famille Jalou :

1) L'acquisition effective de 100 % de L'Officiel en 2022 : la marque L'Officiel a été acquise en 2022 principalement auprès de Gem Global Yield LLC SCS (GGY), qui fait partie de Global Emerging Markets (GEM), un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars, se concentrant sur les marchés émergents avec divers instruments d'investissement tels que les rachats d'entreprises de la direction, les PIPE (Private Investments in Public Equities) et les investissements en capital-risque (voir les annonces officielles de GEM comme vendeur principal https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf et AMTD comme acheteur https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, dans lesquelles les deux parties confirment que l'acquisition d'AMTD a été menée à son terme et le prix d'achat a été payé en intégralité).

2) Depuis l'acquisition d'AMTD en tant qu'investisseur providentiel, L'Officiel n'a pas contracté de dette ni engagé de passif pour l'entreprise, et L'Officiel dispose d'une situation financière solide, reposant sur une base de fonds propres robuste.

3) L'actionnaire majoritaire auprès duquel AMTD a acquis l'entreprise était GEM, et non la famille Jalou, ni M. Eymere. La famille Jalou n'était ni un contrôleur ni un actionnaire majoritaire de L'Officiel au moment de l'acquisition.

AMTD souhaite également souligner avec force qu'il poursuivra sans relâche des poursuites contre tout malfaiteur cherchant à nuire à sa réputation et à enfreindre la loi. Nous sommes convaincus que notre persévérance et notre engagement garantiront inévitablement la justice et l'équité, sans aucune réserve.

À propos d'AMTD Group

AMTD Group est un conglomérat dont le portefeuille d'activités principales couvre les secteurs des médias et du divertissement, de l'éducation et de la formation, ainsi que des biens haut de gamme et de l'hôtellerie.

À propos d'AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) est une institution diversifiée et un groupe de solutions numériques reliant les entreprises et les investisseurs aux marchés mondiaux. Sa plateforme complète tout-en-un de services aux entreprises et de solutions numériques répond aux besoins divers et interconnectés des différents clients et aux exigences numériques à toutes les phases de leur cycle de vie. AMTD IDEA Group occupe une position unique en tant que super connecteur actif entre les clients, les partenaires commerciaux, les entreprises investies et les investisseurs, reliant l'Est et l'Ouest. Pour plus d'informations, visitez www.amtdinc.com ou suivez-nous sur X (anciennement « Twitter ») @AMTDGroup.

À propos d'AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) est une plateforme de solutions numériques complètes dont le siège est situé en France. Sa plateforme de solutions numériques tout-en-un gère des secteurs d'activité clés tels que les médias numériques, les services de contenu et de marketing, les investissements ainsi que les services d'accueil et les services VIP. Pour les annonces d'AMTD Digital, veuillez consulter le site https://ir.amtdigital.net/investor-news.

À propos de The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE : TGE ; LSE : TGE), créé conjointement par AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) et AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD), a son siège en France et se concentre sur les stratégies et les développements mondiaux dans les domaines du multimédia, du divertissement et des affaires culturelles dans le monde entier, ainsi que de l'hôtellerie et des services VIP. TGE comprend L'Officiel, The Art Newspaper, des projets de cinéma et de divertissement. Collectivement, TGE est un portefeuille diversifié d'entreprises de médias et de divertissement, ainsi qu'un portefeuille mondial de propriétés de premier ordre. En outre, TGE est un gestionnaire sponsor de sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), dont le premier SPAC a été levé avec succès et dont le prix a été fixé le 18 décembre 2025.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des déclarations susceptibles de constituer des « déclarations prospectives » conformément aux dispositions de « règle refuge » de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act). Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de , « planifie », « croit », « estime », « susceptible de », et autres déclarations similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations portant sur les croyances, les plans et les attentes de AMTD IDEA Group, AMTD Digital et/ou The Generation Essentials Group, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. De plus amples informations concernant ces risques et d'autres sont incluses dans les documents déposés par AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group auprès de la SEC. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse le sont à la date du communiqué, et AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group n'ont aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.