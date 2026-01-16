《L'Officiel》及尚乘國際品牌所有者尚乘集團就惡意詆毀、誹謗及連帶損失向Jalou家族提起訴訟

巴黎、倫敦和紐約2026年1月16日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（「尚乘集團」）、尚乘國際(NYSE: AMTD; SGX: HKB)、尚乘數科(NYSE: HKD)以及其旗下子公司The Generation Essentials Group（「TGE」，NYSE: TGE; LSE: TGE）聯合宣布，因Jalou家族的Benjamin Eymere先生發表嚴重不實言論並對集團員工及高管進行惡意騷擾，尚乘國際已對其採取法律行動。

Eymere先生此前曾是集團某子公司員工，因行為不當與管理失職被立即解聘。其曾向巴黎法院提起訴訟，但相關訴求已接連被駁回。

Eymere先生近期進一步存在不當操作與惡意行為，針對集團旗下《L'Officiel》及尚乘國際品牌，在部分新聞與社交媒體平台散布不實信息。尚乘已就此採取法律手段，以澄清事實、糾正誤導性內容。

尚乘已就Eymere先生當前及過往的不當行為正式向執法部門報案。

尚乘堅信法治與公正必將得到維護，並將堅決澄清及駁斥一切針對集團的不實指控與誹謗言論。

綜上所述，現就Eymere先生和/或Jalou家族近期在部分新聞及社交平台發布的不實信息澄清如下：

1）關於2022年對《L'Officiel》100%股權的收購：該收購主要通過Gem Global Yield LLC SCS (GGY)完成。GGY隸屬於規模達34億美元的另類投資集團Global Emerging Markets (GEM)。GEM專注於新興市場，投資工具多樣，包括管理層收購、PIPE（上市公司私募投資）和風險投資等（參見作為主要賣方的GEM官方公告https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf和作為買方的尚乘官方公告https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx，雙方均已通過公告確認相關交易，且尚乘已完成全部款項支付）。

2）自尚乘作為「白衣騎士」投資者完成收購以來，《L'Officiel》未產生任何業務相關的債務或負債，目前財務狀況良好，資本結構健康。

3）尚乘收購時，《L'Officiel》的控股股東為GEM，而非Jalou家族或Eymere先生。交易期間，Jalou家族既非《L'Officiel》的控股方，也非其多數股權持有者。

尚乘在此嚴正聲明：對於任何蓄意損害集團聲譽、違反法律規定的個人，我們將堅決依法採取法律措施，追究其相應責任。我們始終相信，通過不懈努力與堅定承諾，正義與公平必將得以彰顯。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，其核心業務組合涵蓋媒體娛樂、教育培訓、高端資產與酒店服務等多個領域。

關於尚乘國際

尚乘國際(NYSE: AMTD; SGX: HKB)是一家多元化機構與數字解決方案集團，致力於為企業與投資者搭建連接全球市場的橋梁。其綜合性一站式商業服務及數字解決方案平台，可以滿足不同客戶在生命周期各階段多元化、相互關聯的業務需求與數字化要求。尚乘國際憑借獨一無二的定位，成為客戶、商業伙伴、被投企業及投資者之間的活躍超級連接者，實現東西方市場的無縫對接。如需了解更多信息，請訪問www.amtdinc.com，或在X平台（原「Twitter」）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科(NYSE: HKD)是一家總部位於法國的綜合數字解決方案平台。其一站式數字解決方案平台涵蓋數字媒體、內容與營銷服務、投資以及酒店和VIP服務等主要業務板塊。如需了解尚乘數科的公告信息，請訪問https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE)由尚乘集團、尚乘國際(NYSE: AMTD; SGX: HKB)和尚乘數科(NYSE: HKD)聯合創立，總部位於法國，專注於全球多媒體、娛樂、文化事務以及酒店與VIP服務的戰略與發展。TGE旗下擁有《L'Officiel》、《The Art Newspaper》以及電影和娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是一家特殊目的收購公司(SPAC)發起方及管理機構，其首支SPAC已於2025年12月18日成功完成募集與定價。

安全港聲明

本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性」陳述的表述。此類前瞻性陳述可以通過「將」、「預計」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「認為」、「估算」、「可能」等術語及類似表述加以識別。凡非歷史事實的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group信念、計劃及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述本身存在風險與不確定性。有關此類風險及其他風險的進一步信息，詳見尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載全部信息均截至發布日期，除適用法律要求外，尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

