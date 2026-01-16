AMTD, propietaria de las marcas L'Officiel y AMTD IDEA, inicia un proceso judicial contra la familia Jalou por calumnias, difamación y daños y perjuicios consecuentes

PARÍS, LONDRES y NUEVA YORK, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) y The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), filial de AMTD Digital Inc., anuncian de manera conjunta que AMTD IDEA Group ha emprendido acciones legales contra el Sr. Benjamin Eymere, de la familia Jalou, en relación con graves actos difamatorios contra el grupo, así como con conductas indebidas, entre las que se incluye el acoso de mala fe al personal y a los ejecutivos del grupo.

El Sr. Eymere era un antiguo empleado de una filial del grupo y fue despedido de forma inmediata por conducta indebida y mala gestión. Intentó presentar una apelación ante el Tribunal de París, pero sus demandas han sido continuamente desestimadas.

Además, las recientes acciones del Sr. Eymere, que implican conducta indebida y mala fe, han obligado a AMTD a emprender acciones legales, principalmente para corregir las acusaciones infundadas y las declaraciones erróneas en relación con las marcas L'Officiel y AMTD IDEA del grupo, que han sido mencionadas recientemente en ciertas publicaciones de la prensa y las redes sociales.

AMTD ya ha presentado denuncias formales ante las autoridades policiales en relación con la conducta indebida actual y pasada del Sr. Eymere.

AMTD cree firmemente que prevalecerán el estado de derecho, la equidad y la justicia, y espera corregir y disipar cualquier calumnia o declaración difamatoria que se haya podido hacer en su contra.

En términos generales, aprovechamos la oportunidad para destacar ciertas inexactitudes evidentes en algunos medios de comunicación y redes sociales provocadas por el Sr. Eymere y/o la familia Jalou:

1) La adquisición debidamente completada del 100 % de L'Officiel en 2022: La marca L'Officiel fue adquirida en 2022 principalmente a Gem Global Yield LLC SCS (GGY), que forma parte de Global Emerging Markets (GEM), un grupo de inversión alternativa de 3.400 millones de dólares, centrado en los mercados emergentes con diversos vehículos de inversión, como adquisiciones por parte del equipo directivo, PIPE (inversiones privadas en acciones cotizadas) e inversiones de riesgo (véanse los anuncios oficiales de GEM como vendedor principal https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf y AMTD como comprador https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, en los que ambas partes confirman que la adquisición de AMTD se ha completado con el pago del 100 % del precio de compra).

2) Desde la adquisición de AMTD como inversor "caballero blanco", L'Officiel no ha contraído ninguna deuda ni ha asumido responsabilidades comerciales, y en la actualidad L'Officiel goza de una sólida situación financiera con una base de capital sólida

3) El accionista mayoritario al que AMTD compró el negocio fue GEM, no la familia Jalou ni el Sr. Eymere. La familia Jalou no era interventora ni accionista mayoritaria de L'Officiel al momento de la adquisición.

Además, AMTD desea enfatizar que perseguirá sin descanso y continuará emprendiendo acciones legales contra cualquier infractor que intente dañar su reputación e infringir la ley. Estamos seguros de que nuestra perseverancia y compromiso traerán inevitablemente justicia y equidad, sin excepciones.

Acerca de AMTD Group

AMTD Group es un conglomerado con una cartera de negocios principales que abarca los sectores de medios y entretenimiento, educación y formación, y activos premium y hostelería.

Acerca de AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) es una institución diversificada y un grupo de soluciones digitales que conecta a empresas e inversores con los mercados mundiales. Sus servicios empresariales integrales y su plataforma de soluciones digitales satisfacen las diversas necesidades empresariales y los requisitos digitales interconectados de diferentes clientes en todas las fases de sus ciclos de vida. AMTD IDEA Group ocupa una posición única como superconector activo entre clientes, socios comerciales, empresas participadas e inversores, conectando Oriente y Occidente. Para más información, visite www.amtdinc.com o síganos en X (antes conocido como "Twitter") en @AMTDGroup.

Acerca de AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) es una plataforma integral de soluciones digitales con sede en Francia. Su plataforma integral de soluciones digitales opera líneas de negocio clave, entre las que se incluyen medios digitales, servicios de contenido y marketing, inversiones, así como servicios de hostelería y VIP. Para consultar los anuncios de AMTD Digital, visite https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Acerca de The Generation Essentials Group

El Grupo Generation Essentials (NYSE: TGE; LSE: TGE), creado conjuntamente por AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) y AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), tiene su sede en Francia y se centra en estrategias y desarrollos globales en los ámbitos de los multimedia, el entretenimiento y los asuntos culturales en todo el mundo, así como en los servicios de hostelería y VIP. TGE comprende L'Officiel, The Art Newspaper, proyectos cinematográficos y de entretenimiento. En conjunto, TGE es una cartera diversificada de empresas de medios de comunicación y entretenimiento, así como una cartera mundial de propiedades de primera calidad. Además, TGE es una empresa patrocinadora de sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC), cuya primera SPAC se constituyó y cotizó con éxito el 18 de diciembre de 2025.

Declaración de salvaguardia

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" de conformidad con las disposiciones de "resguardo" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como "será", "espera", "anticipa", "tiene como objetivo", "futuro", "pretende", "planea", "cree", "estima", "probablemente" y expresiones similares. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de AMTD IDEA Group, AMTD Digital y/o The Generation Essentials Group, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Para obtener más información sobre estos y otros riesgos, consulte los documentos presentados por AMTD IDEA Group, AMTD Digital y The Generation Essentials Group ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y ni AMTD IDEA Group, AMTD Digital ni The Generation Essentials Group asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la legislación aplicable.

FUENTE AMTD Digital Inc.; AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group