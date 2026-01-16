AMTD, proprietária do The Art Newspaper, inicia processo judicial contra INNA BAZHENOVA e GLEB IBRAGIMOV por intimidação, falsidade maliciosa, quebra de confiança e perdas e danos consequentes

PARIS, NOVA YORK e LONDRES, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) e The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE) anunciam conjuntamente o início de um processo judicial contra Inna Bazhenova e Gleb Ibragimov por intimidação, falsidade maliciosa, quebra de confiança e perdas e danos consequentes.

Em 2023, o AMTD Group adquiriu o The Art Newspaper da Sra. Inna Bazhenova, que publicou pessoalmente um artigo sobre a conclusão bem-sucedida do negócio na época: https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. O valor da transação foi integralmente pago e o negócio foi devidamente fechado e concluído.

O valor era composto por dinheiro e determinadas ações de empresas cotadas do AMTD Group, algumas das quais estavam sujeitas a um período de bloqueio ("Ações Bloqueadas") ao abrigo do contrato de compra e venda (o "Contrato").

Em todos os momentos relevantes, as Ações Bloqueadas foram registradas em nome da Sra. Bazhenova e de seu parceiro de negócios e consultor, o Sr. Gleb Ibragimov, a quem a Sra. Bazhenova atribuiu uma parte das ações.

Apesar disso, a Sra. Bazhenova e o Sr. Ibragimov iniciaram uma ação judicial em Hong Kong em 27 de dezembro de 2024, apresentando determinadas reivindicações relacionadas à transação. Eles solicitaram uma ordem de preservação de ativos sobre as Ações Bloqueadas, apesar das evidências claras de que as ações estão registradas em seus nomes, conforme confirmado por cartas do registrador independente das ações.

Em 20 de junho de 2025, o Tribunal Superior de Hong Kong indeferiu totalmente o pedido de ordem de preservação de ativos e impôs uma ordem de custas no valor de HK$ 773.000 contra eles. Em 21 de novembro de 2025, toda a sua ação judicial foi indeferida, com os custos de toda a ação impostos contra eles.

Posteriormente, em janeiro de 2026, o Sr. Ibragimov — em seu próprio nome e/ou em nome e representação da Sra. Bazhenova — enviou mensagens ao AMTD Group, indicando que estava disposto a violar o Acordo e/ou seu dever de confidencialidade, divulgando assuntos relacionados ao Acordo a terceiros, incluindo jornalistas, a menos que o AMTD Group concordasse em resolver as questões relativas às Ações Bloqueadas em favor da Sra. Bazhenova.

As condutas e ações acima foram relatadas às autoridades policiais pela AMTD e pelo The Art Newspaper. Como resultado do acima exposto, o AMTD Group sofreu perdas e danos.

Portanto, conforme recomendado pela Gibson Dunn, o AMTD Group iniciou prontamente uma ação judicial contra a Sra. Bazhenova e o Sr. Ibragimov e está empenhado em fazer valer seus direitos legais contra ambos os indivíduos em toda a extensão possível.

Além disso, o AMTD Group deseja reiterar a sua persistência e dedicação em garantir que a justiça e a equidade prevaleçam contra todos e quaisquer autores de atos maliciosos e intimidatórios contra o AMTD Group e as suas empresas e indivíduos relacionados, e em obter todas as reparações e sanções possíveis contra tais atores maliciosos.

Sobre o AMTD Group

O AMTD Group é um conglomerado com um portfólio de negócios principais que abrange os setores de mídia e entretenimento, educação e treinamento, ativos premium e hospitalidade.

Sobre o AMTD IDEA Group

O AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) representa uma instituição diversificada e um grupo de soluções digitais que conecta empresas e investidores aos mercados globais. Seus serviços comerciais completos e sua plataforma de soluções digitais atendem às diversas necessidades comerciais e requisitos digitais interconectados de diferentes clientes em todas as fases de seus ciclos de vida. O AMTD IDEA Group está posicionado de forma única como um superconector ativo entre clientes, parceiros comerciais, empresas investidas e investidores, conectando o Oriente e o Ocidente. Para obter mais informações, visite www.amtdinc.com ou siga-nos no X (anteriormente conhecido como "Twitter") em @AMTDGroup.

Sobre a AMTD Digital Inc.

A AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) é uma plataforma abrangente de soluções digitais com sede na França. Sua plataforma de soluções digitais completas opera linhas de negócios importantes, incluindo mídia digital, serviços de conteúdo e marketing, investimentos, bem como serviços de hospitalidade e VIP. Para obter os anúncios da AMTD Digital, visite https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Sobre o The Generation Essentials Group

O The Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE), estabelecido conjuntamente pelo AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) e AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), está sediado na França e concentra-se em estratégias e desenvolvimentos globais em multimídia, entretenimento e assuntos culturais em todo o mundo, bem como serviços de hospitalidade e VIP. O TGE compreende a L'Officiel, o The Art Newspaper, projetos de cinema e entretenimento. Coletivamente, o TGE é um portfólio diversificado de negócios de mídia e entretenimento e um portfólio global de propriedades premium. Além disso, o TGE é um gestor patrocinador de empresas de aquisição de propósito específico (SPAC), com sua primeira SPAC levantada e precificada com sucesso em 18 de dezembro de 2025.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

Este comunicado à imprensa contém declarações que podem constituir declarações "prospectivas" de acordo com as disposições de "isenção de responsabilidade" da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "irá", "espera", "antecipa", "pretende", "futuro", "pretende", "planeja", "acredita", "estima", "provavelmente" e declarações semelhantes. Declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre as crenças, planos e expectativas do AMTD IDEA Group, AMTD Digital e/ou The Generation Essentials Group, são declarações prospectivas. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes. Mais informações sobre esses e outros riscos estão incluídas nos arquivos do AMTD IDEA Group, AMTD Digital e The Generation Essentials Group junto à SEC. Todas as informações fornecidas neste comunicado à imprensa são válidas na data deste comunicado, e nem o AMTD IDEA Group, nem a AMTD Digital, nem o The Generation Essentials Group assumem qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

FONTE AMTD Digital Inc.; AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group