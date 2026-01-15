AMTD, propriétaire de The Art Newspaper, lance un procès contre INNA BAZHENOVA et GLEB IBRAGIMOV pour intimidation, déclarations calomnieuses, abus de confiance et pertes et dommages consécutifs.

PARIS et NEW YORK et LONDRES, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. (« AMTD Group »), AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) et The Generation Essentials Group (« TGE », NYSE : TGE ; LSE : TGE) annoncent conjointement le lancement d'une procédure contre Inna Bazhenova et Gleb Ibragimov pour intimidation, déclarations calomnieuses, abus de confiance et pertes et dommages consécutifs.

En 2023, AMTD Group a racheté The Art Newspaper à Mme Inna Bazhenova, qui a personnellement publié un article à propos de la réussite de l'opération à l'époque : https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. Le montant dû dans le cadre de la transaction a été entièrement payé et l'opération a été dûment conclue et achevée.

La contrepartie comprenait des espèces et des actions de sociétés cotées en bourse d'AMTD Group, dont certaines étaient soumises à une période d'incessibilité (« actions bloquées ») en vertu du contrat de vente et d'achat (le « contrat »).

À tous les moments importants, les actions bloquées ont été enregistrées aux noms de Mme Bazhenova et de son partenaire commercial et conseiller, M. Gleb Ibragimov, à qui Mme Bazhenova a attribué une partie des actions.

Malgré cela, Mme Bazhenova et M. Ibragimov ont intenté une action en justice à Hong Kong le 27 décembre 2024, invoquant certaines prétentions au titre de la transaction. Ils ont demandé une ordonnance conservatoire des actifs sur les actions bloquées, malgré la preuve évidente que les actions sont enregistrées à leur nom, comme le leur ont confirmé des lettres de l'agent indépendant chargé de la tenue du registre des actions.

Le 20 juin 2025, la Haute Cour de Hong Kong a entièrement rejeté leur demande d'ordonnance conservatoire des actifs et leur a imposé une ordonnance de frais de 773 000 HK$. Le 21 novembre 2025, l'ensemble de leur action en justice a été rejetée, les dépens de l'ensemble de l'action étant mis à leur charge.

Par la suite, en janvier 2026, M. Ibragimov, en sa propre capacité et/ou pour le compte et au nom de Mme Bazhenova, a envoyé des messages à AMTD Group, indiquant qu'il était prêt à violer le Contrat et/ou son devoir de confidentialité en divulguant des questions relatives au Contrat à des tiers, y compris des journalistes, à moins qu'AMTD Group n'accepte de résoudre les questions relatives aux actions bloquées en faveur de Mme Bazhenova.

Les conduites et actions susmentionnées ont été signalées par AMTD et The Art Newspaper aux autorités chargées de l'application de la loi. En conséquence de ce qui précède, AMTD Group a subi des pertes et des dommages.

Par conséquent, comme l'a conseillé Gibson Dunn, AMTD Group a rapidement entamé une action en justice contre Mme Bazhenova et M. Ibragimov, et s'est engagé à faire valoir ses droits légaux contre les deux individus dans toute la mesure du possible.

En outre, AMTD Group souhaite réitérer sa détermination et son dévouement à garantir que la justice et l'équité prévalent contre tous les auteurs d'actes malveillants et d'intimidation à l'encontre d'AMTD Group et de ses sociétés et personnes liées, et à obtenir tous les recours et sanctions possibles à l'encontre de ces acteurs malveillants.

À propos d'AMTD Group

AMTD Group est un conglomérat dont le portefeuille d'activités principales couvre les secteurs des médias et du divertissement, de l'éducation et de la formation, ainsi que des biens haut de gamme et de l'hôtellerie.

À propos d'AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) est une institution diversifiée et un groupe de solutions numériques reliant les entreprises et les investisseurs aux marchés mondiaux. Sa plateforme complète tout-en-un de services aux entreprises et de solutions numériques répond aux besoins divers et interconnectés des différents clients et aux exigences numériques à toutes les phases de leur cycle de vie. AMTD IDEA Group occupe une position unique en tant que super connecteur actif entre les clients, les partenaires commerciaux, les entreprises investies et les investisseurs, reliant l'Est et l'Ouest. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.amtdinc.com ou nous suivre sur X (anciennement connu sous le nom de « Twitter ») à l'adresse @AMTDGroup.

À propos d'AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) est une plateforme de solutions numériques complètes dont le siège est situé en France. Sa plateforme de solutions numériques tout-en-un gère des secteurs d'activité clés tels que les médias numériques, les services de contenu et de marketing, les investissements ainsi que les services d'accueil et les services VIP. Pour les annonces d'AMTD Digital, veuillez consulter le site https://ir.amtdigital.net/investor-news.

À propos de Generation Essentials Group

Generation Essentials Group (NYSE : TGE ; LSE : TGE), créé conjointement par AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) et AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD), a son siège en France et se concentre sur les stratégies et les développements mondiaux dans les domaines du multimédia, du divertissement et des affaires culturelles dans le monde entier, ainsi que de l'hôtellerie et des services VIP. TGE comprend L'Officiel, The Art Newspaper, des projets de cinéma et de divertissement. Collectivement, TGE est un portefeuille diversifié d'entreprises de médias et de divertissement, ainsi qu'un portefeuille mondial de propriétés de premier ordre. En outre, TGE est un gestionnaire sponsor de sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), dont le premier SPAC a été levé avec succès et dont le prix a été fixé le 18 décembre 2025.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des déclarations susceptibles de constituer des « déclarations prospectives » conformément aux dispositions de « règle refuge » de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act). Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de , « planifie », « croit », « estime », « susceptible de », et autres déclarations similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations portant sur les croyances, les plans et les attentes de AMTD IDEA Group, AMTD Digital et/ou The Generation Essentials Group, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. De plus amples informations concernant ces risques et d'autres sont incluses dans les documents déposés par AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group auprès de la SEC. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse le sont à la date du communiqué, et AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group n'ont aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

