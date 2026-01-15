-AMTD, propietaria de The Art Newspaper, inicia litigio contra INNA BAZHENOVA y GLEB IBRAGIMOV por intimidación, falsedad maliciosa, abuso de confianza y pérdidas y daños consecuentes

PARIS y NUEVA YORK y LONDRES, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) y The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE) anuncian conjuntamente el inicio de un litigio contra Inna Bazhenova y Gleb Ibragimov por intimidación, falsedad maliciosa, violación de la confianza y pérdidas y daños consecuentes.

En 2023, el Grupo AMTD adquirió The Art Newspaper de Inna Bazhenova, quien publicó personalmente un artículo sobre el cierre exitoso de la operación en aquel momento: https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. La contraprestación de la transacción se pagó íntegramente y la operación se cerró y completó debidamente.

La contraprestación comprendía efectivo y determinadas acciones de empresas cotizadas del Grupo AMTD, algunas de las cuales estaban sujetas a un período de bloqueo ("Acciones de bloqueo") según el contrato de Compraventa (el "Contrato").

En todo momento, las acciones de bloqueo han estado registradas a nombre de Bazhenova y su socio comercial y asesor, Gleb Ibragimov, a quien Bazhenova le asignó una parte de las acciones.

A pesar de ello, Bazhenova e Ibragimov iniciaron acciones legales en Hong Kong el 27 de diciembre de 2024, presentando ciertas reclamaciones en relación con la transacción. Solicitaron una orden de preservación de activos sobre las acciones de bloqueo, a pesar de la clara evidencia de que las acciones están registradas a su nombre, según lo confirmado por cartas del registrador independiente de acciones.

El 20 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Hong Kong desestimó por completo su solicitud de preservación de activos y les impuso una condena en costas por 773.000 dólares de Hong Kong. El 21 de noviembre de 2025, se desestimó la totalidad de su acción legal y se les impuso la condena en costas.

Posteriormente, en enero de 2026, Ibragimov, en su propia capacidad y/o en nombre y representación de Bazhenova, envió mensajes al Grupo AMTD indicando su disposición a incumplir el Acuerdo y/o su deber de confidencialidad al revelar asuntos relacionados con el Acuerdo a terceros, incluidos periodistas, a menos que el Grupo AMTD aceptara resolver los asuntos relacionados con las Acciones de Bloqueo a favor de Bazhenova.

AMTD y The Art Newspaper han denunciado las conductas y acciones mencionadas a las autoridades policiales. Como consecuencia de ello, el Grupo AMTD ha sufrido pérdidas y daños.

Por lo tanto, tal y como lo asesoró Gibson Dunn, Grupo AMTD inició rápidamente acciones legales contra Bazhenova e Ibragimov, y se compromete a hacer cumplir sus derechos legales contra ambos individuos en la mayor medida posible.

Además, el Grupo AMTD desea reiterar nuestra persistencia y dedicación para garantizar que la justicia y la equidad prevalezcan contra todos y cada uno de los perpetradores de actos maliciosos e intimidatorios contra el Grupo AMTD y sus empresas e individuos relacionados, y para obtener todos los recursos y sanciones posibles contra dichos actores maliciosos.

Acerca de AMTD Group

AMTD Group es un conglomerado con una cartera de negocios principal que abarca los sectores de medios y entretenimiento, educación y formación, activos prémium y hostelería.

Acerca de AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) representa una institución diversificada y un grupo de soluciones digitales que conecta a empresas e inversores con los mercados globales. Su plataforma integral de servicios empresariales y soluciones digitales aborda las diversas e interconectadas necesidades empresariales y los requisitos digitales de diferentes clientes en todas las etapas de su ciclo de vida. AMTD IDEA Group se encuentra en una posición privilegiada como un importante conector activo entre clientes, socios comerciales, empresas participadas e inversores, conectando Oriente y Occidente. Para más información, visite www.amtdinc.com o síganos en X (anteriormente conocido como "Twitter") en @AMTDGroup.

Acerca de AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) es una plataforma integral de soluciones digitales con sede en Francia. Su plataforma integral de soluciones digitales opera líneas de negocio clave, como medios digitales, servicios de contenido y marketing, inversiones, así como servicios de hostelería y VIP. Para consultar los anuncios de AMTD Digital, visite https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Acerca de The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE), fundado conjuntamente por AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) y AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), tiene su sede en Francia y se centra en estrategias y desarrollos globales en multimedia, entretenimiento y cultura a nivel mundial, así como en servicios de hostelería y VIP. TGE comprende L'Officiel, The Art Newspaper, proyectos cinematográficos y de entretenimiento. En conjunto, TGE es una cartera diversificada de negocios de medios de comunicación y entretenimiento, y una cartera global de propiedades premium. Además, TGE es un gestor de patrocinadores de empresas de adquisición de propósito especial (SPAC), cuya primera SPAC se levantó y fijó con éxito el 18 de diciembre de 2025.

Declaración de seguridad

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que podrían constituir proyecciones futuras, de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995. Estas proyecciones futuras se pueden identificar por términos como "será", "espera", "anticipa", "aspira", "futuro", "pretende", "planea", "cree", "estima", "probable" y similares. Las declaraciones que no constituyen hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de AMTD IDEA Group, AMTD Digital o The Generation Essentials Group, constituyen declaraciones prospectivas. Las proyecciones futuras conllevan riesgos e incertidumbres inherentes. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos en los documentos presentados por AMTD IDEA Group, AMTD Digital y The Generation Essentials Group ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa se refiere a la fecha de este comunicado de prensa, y nadie de AMTD IDEA Group, AMTD Digital y The Generation Essentials Group asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo requiera la ley aplicable.

