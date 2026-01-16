《The Art Newspaper》所有方尚乘對伊娜-巴熱諾娃和格列布-易卜拉欣莫夫提起訴訟

尚乘指控其存在恐嚇、惡意誹謗、違反保密義務的行為，並由此造成了損失和損害

巴黎、紐約和倫敦2026年1月16日 /美通社/ -- 尚乘集團股份有限公司（「尚乘集團」）、尚乘國際（紐約證券交易所(NYSE)代碼：AMTD；新加坡證券交易所(SGX)代碼：HKB）、尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）以及The Generation Essentials Group（「TGE」，紐約證券交易所代碼：TGE；倫敦證券交易所(LSE)代碼：TGE）聯合宣布，對伊娜-巴熱諾娃(Inna Bazhenova)和格列布-易卜拉欣莫夫(Gleb Ibragimov)提起訴訟，指控其存在恐嚇、惡意誹謗、違反保密義務的行為，並由此造成了損失和損害。

2023年，尚乘集團從伊娜-巴熱諾娃女士手中收購了《The Art Newspaper》，當時巴熱諾娃女士還親自發表了一篇關於該交易成功完成的文章，文章鏈接如下：https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper。該交易對價已全額支付，且交易已按正規流程結束並完成。

交易對價包括現金和尚乘集團旗下上市公司一定份額的股票，其中部分股票根據買賣協議（以下簡稱「協議」）設有鎖定期（以下簡稱「鎖定股」）。

在所有關鍵時間點，鎖定股均已被登記在巴熱諾娃女士及其商業伙伴兼顧問格列布-易卜拉欣莫夫先生名下，其中部分股份由巴熱諾娃女士分配給了易卜拉欣莫夫先生。

儘管如此，巴熱諾娃女士和易卜拉欣莫夫先生仍於2024年12月27日在香港提起法律訴訟，就該筆交易提出若干主張。儘管有明確證據顯示，且股份獨立登記機構發函向他們確認，這些鎖定股已被登記在二人名下，但他們仍申請對鎖定股下達資產保全令。

2025年6月20日，香港高等法院(Hong Kong High Court)全面駁回其資產保全令申請，並裁定他們需要承擔77.3萬港元的訴訟費用。2025年11月21日，其全部法律訴訟被駁回，且法院裁定他們需要承擔整場訴訟的全部費用。

隨後，2026年1月，易卜拉欣莫夫先生——以其個人身份及/或代表巴熱諾娃女士——向尚乘集團發出信息，表示除非尚乘集團同意以有利於巴熱諾娃女士的方式解決與鎖定股相關的事宜，否則其准備違反協議及/或違反保密義務，向包括記者在內的第三方披露與協議相關的事項。

尚乘和《The Art Newspaper》已就上述行為和舉動向執法部門報案。受上述事件影響，尚乘集團已遭受損失和損害。

因此，根據美國吉布森律師事務所(Gibson Dunn)的建議，尚乘集團已迅速對巴熱諾娃女士和易卜拉欣莫夫先生提起法律訴訟，並承諾將盡最大可能對二人行使法律權利。

此外，尚乘集團希望重申：我們將堅持不懈、全力以赴，確保針對任何對尚乘集團及其關聯公司與個人實施惡意和恐嚇行為的犯罪者，都能伸張正義、維護公平；並將對這類惡意行為人採取一切可能的補救措施和懲處手段。

尚乘集團簡介

尚乘集團是一家綜合企業集團，其核心業務組合涵蓋媒體娛樂、教育培訓以及高端資產與酒店服務等多個領域。

尚乘國際簡介

尚乘國際（紐約證券交易所代碼：AMTD；新加坡證券交易所代碼：HKB）是一家多元化機構與數字解決方案集團，致力於為企業與投資者搭建連接全球市場的橋梁。其綜合性一站式商業服務及數字解決方案平台，可以滿足不同客戶在生命周期各階段多元化、相互關聯的業務需求與數字化要求。尚乘國際憑借獨一無二的定位，成為客戶、商業伙伴、被投企業及投資者之間的活躍超級連接者，實現東西方市場的無縫對接。如需了解更多信息，請訪問www.amtdinc.com，或在X平台（原「推特」）關注@AMTDGroup。

尚乘數科簡介

尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）是一家總部位於法國的綜合數字解決方案平台。其一站式數字解決方案平台涵蓋數字媒體、內容與營銷服務、投資以及酒店和VIP服務等關鍵業務領域。如需了解尚乘數科的公告信息，請訪問https://ir.amtdigital.net/investor-news。

The Generation Essentials Group簡介

The Generation Essentials Group（紐約證券交易所代碼：TGE；倫敦證券交易所代碼：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐約證券交易所代碼：AMTD；新加坡證券交易所代碼：HKB）和尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）共同設立，總部位於法國，專注於全球多媒體、娛樂及文化事務領域的戰略與發展，同時涉足酒店及VIP服務業務。TGE旗下涵蓋《L'Officiel》雜志、《The Art Newspaper》以及電影和娛樂項目等業務板塊，集媒體娛樂多元化業務與全球高端資產組合於一體。此外，TGE還是一家特殊目的收購公司(SPAC)發起方及管理機構，其首個SPAC項目已於2025年12月18日成功完成募資和定價。

安全港聲明

本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性」陳述的表述。此類前瞻性陳述可以通過「將」、「預計」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「認為」、「估算」、「可能」等術語及類似表述加以識別。凡非歷史事實的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group信念、計劃及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述本身存在風險與不確定性。有關此類風險及其他風險的進一步信息，詳見尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載全部信息均截至發布日期，除適用法律要求外，尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

