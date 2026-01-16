The Art Newspaperの所有者であるAMTD、INNA BAZHENOVA氏とGLEB IBRAGIMOV氏を相手取り、脅迫、悪質な虚偽、秘密保持契約違反、結果損害に対する訴訟を開始

パリ、ニューヨーク、ロンドン 、2026年1月16日 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc.（「AMTD Group」）、AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX：HKB）、AMTD Digital Inc.（NYSE：HKD）とThe Generation Essentials Group（「TGE」、NYSE：TGE、LSE：TGE）は共同で、Inna Bazhenova氏とGleb Ibragimov氏を相手取り、脅迫、悪質な虚偽、秘密保持契約違反、結果損害に対する訴訟を開始することを発表しました。

2023年、AMTD GroupはInna Bazhenova氏からThe Art Newspaperを買収しました。同氏は当時、この取引を無事完了したことについて自ら記事を掲載しています。https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. 取引の対価は全額支払われ、取引は正式に完了しました。

対価は現金およびAMTD Groupの上場会社の株式（その一部は売買契約（「契約」）に基づくロックアップ期間（「ロックアップ」）の対象）となります。

一定期間において、Bazhenova氏と、同氏から株式の一部を割り当てられた彼女のビジネス・パートナー兼アドバイザーを務めるGleb Ibragimov氏はロックアップの対象となります。

しかしながら、Bazhenova氏とIbragimov氏は2024年12月27日に香港で訴訟を開始し、買収取引に関連する一定の請求を行いました。両氏がロックアップの対象であることは、株式の独立登録機関からの書簡で確認されており、明確な証拠があるにもかかわらず、彼らはロックアップに対する資産保全命令を申請しました。

2025年6月20日、香港高等法院は両氏による資産保全命令の申請を全面的に却下し、彼らに対して773,000香港ドルの支払命令を課しました。2025年11月21日、両氏による訴訟はすべて棄却され、訴訟費用の支払が命じられました。

その後、Ibragimov氏は2026年1月に個人として、および／またはBazhenova氏のために、かつBazhenova氏の代理人として、AMTD Groupに対し、同グループがロックアップに関する問題をBazhenova氏に有利な形で解決することに同意しない限り、契約に関連する事項をジャーナリストを含む第三者に開示することにより、契約および／または守秘義務に違反する用意がある旨のメッセージを発出しました。

上記の行為および行動は、AMTDおよびThe Art Newspaperによって法執行機関に報告されています。その結果、AMTD Groupは損失および損害を被ることとなりました。

したがって、Gibson Dunnの助言通り、AMTD GroupはBazhenova氏とIbragimov氏に対して速やかに法的措置を開始し、両氏に対する法的権利を可能な限り行使することを約束します。

さらに、AMTD Groupは、AMTD Groupとその関連企業および個人に対する悪意ある脅迫的行為のあらゆる加害者に対して、正義と公正が勝つようにし、そのような悪意ある行為者に対して可能な限りの救済措置と罰則を講じることに向けて、粘り強く尽力することを改めて表明します。

AMTD Groupについて

AMTD Groupは、メディア・エンターテイメント、教育・トレーニング、プレミアムアセットおよびホスピタリティ分野を中心に事業を展開しているコングロマリットです 。

AMTD IDEA Groupについて

AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX: HKB）は、多角的な事業を展開する機関、そしてデジタルソリューショングループとして、企業および投資家とグローバル市場の架け橋となっています。包括的なワンストップビジネスサービスとデジタルソリューションプラットフォームにより、さまざまなクライアントの多様かつ相互に関連するビジネスニーズとデジタル要件に、ライフサイクルの全段階にわたって対応しています。AMTD IDEA Groupは、クライアント、ビジネスパートナー、投資先企業、投資家をつなぐことで、東と西を繋ぐアクティブなスーパーコネクターとして独自の地位を築いています。詳細については、www.amtdinc.com をご覧いただくか、X（旧「Twitter」 ）で@AMTDGroupをフォローしてください。

AMTD Digital Inc.について

AMTD Digital Inc.(NYSE：HKD) は、フランスに本社を置く総合デジタルソリューションプラットフォームです。ワンストップのデジタルソリューションプラットフォームとして、デジタルメディア、コンテンツおよびマーケティングサービス、投資、ホスピタリティ、VIPサービスなどの主要事業を展開しています。AMTD Digital Inc.の発表については、https://ir.amtdigital.net/investor-news をご覧ください。

The Generation Essentials Groupについて

The Generation Essentials Group（NYSE：TGE、LSE：TGE）は、AMTD Group、AMTD IDEA Group（NYSE：AMTD、SGX：HKB）とAMTD Digital Inc：HKD）が共同で設立して誕生しました。TGEはフランスに本社を置き、世界中のマルチメディア、エンターテインメント、文化事業、ホスピタリティ、VIPサービスにおけるグローバル戦略や開発に注力しています。TGEは、「L'Officiel」、「The Art Newspaper」、映画やエンターテインメントのプロジェクトで構成されています。TGEは、メディアおよびエンターテインメント事業の多角的ポートフォリオであり、プレミアム不動産の世界的ポートフォリオです。また、TGEは特別買収目的会社（SPAC）のスポンサー・マネージャーであり、2025年12月18日に最初のSPACの資金調達とプライシングに成功しています。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に規定される「将来の見通しに関する」記述が含まれている可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、「予定する」、 「期待する」、「予想する」、「目標とする」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「見積もる」、「可能性がある」 などの用語および類似の表現によって特定することができます。AMTD IDEA group、AMTD Digital、および/またはThe Generation Essentials Groupの信念、計画、期待に関する記述を含む歴史的事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴います。これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、AMTD IDEA group、AMTD DigitalおよびThe Generation Essentials GroupのSEC提出書類に記載されています。本プレスリリースに記載されたすべての情報は本プレスリリースの日付時点における情報であり、MTD IDEA group、AMTD DigitalおよびThe Generation Essentials Groupは、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関するいかなる記述についても更新を行う義務を負いません。

