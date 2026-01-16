AMTD, propietaria de The Art Newspaper, inicia un proceso judicial contra INNA BAZHENOVA y GLEB IBRAGIMOV por intimidación, calumnias maliciosas, abuso de confianza y pérdidas y daños consecuentes

PARÍS, NUEVA YORK y LONDRES, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) y The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE) anuncian en conjunto el inicio de un litigio contra Inna Bazhenova y Gleb Ibragimov por intimidación, falsedad maliciosa, abuso de confianza y pérdidas y daños consecuentes.

En 2023, AMTD Group adquirió The Art Newspaper de manos de la Sra. Inna Bazhenova, quien publicó personalmente un artículo sobre la finalización exitosa de la negociación en ese momento: https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. El precio de la transacción se pagó en su totalidad y el acuerdo se cerró y completó debidamente.

La contraprestación consistió en efectivo y determinadas acciones de empresas cotizadas del Grupo AMTD, algunas de las cuales estaban sujetas a un periodo de bloqueo ("acciones bloqueadas") en virtud del contrato de compraventa (el "contrato").

En todo momento, las acciones bloqueadas han estado registradas a nombre de la Sra. Bazhenova y de su socio comercial y asesor, el Sr. Gleb Ibragimov, a quien la Sra. Bazhenova asignó una parte de las acciones.

A pesar de ello, la Sra. Bazhenova y el Sr. Ibragimov iniciaron acciones legales en Hong Kong el 27 de diciembre de 2024, en las que presentaron determinadas reclamaciones en relación con la transacción. Solicitaron una orden de preservación de activos sobre las acciones bloqueadas, a pesar de las pruebas claras de que las acciones están registradas a su nombre, tal y como les confirmaron las cartas del registrador independiente de las acciones.

El 20 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Hong Kong desestimó por completo su solicitud de una orden de preservación de activos y les impuso una condena en costas de 773.000 dólares hongkoneses. El 21 de noviembre de 2025, se desestimó toda su acción legal y se les condenó a pagar todos los costos del procedimiento.

Posteriormente, en enero de 2026, el Sr. Ibragimov, en su propia capacidad y/o en nombre y representación de la Sra. Bazhenova, envió mensajes al Grupo AMTD en los que indicaba su disposición de incumplir el contrato y/o su deber de confidencialidad al revelar asuntos relacionados con el contrato a terceros, incluidos periodistas, a menos que el Grupo AMTD aceptara resolver los asuntos relativos a las acciones bloqueadas a favor de la Sra. Bazhenova.

AMTD y The Art Newspaper denunciaron ante las autoridades policiales las conductas y acciones mencionadas. Como resultado de lo anterior, AMTD Group ha sufrido pérdidas y daños.

Por lo tanto, siguiendo el consejo de Gibson Dunn, AMTD Group ha emprendido acciones legales de inmediato contra la Sra. Bazhenova y el Sr. Ibragimov, y está decidida a hacer valer sus derechos legales contra ambos individuos en la mayor medida posible.

Además, AMTD Group desea reiterar su perseverancia y dedicación para garantizar que prevalezcan la justicia y la equidad frente a todos y cada uno de los autores de actos maliciosos e intimidatorios contra AMTD Group y sus empresas e individuos relacionados, y para obtener todas las reparaciones y sanciones posibles contra dichos actores maliciosos.

Acerca de AMTD Group

AMTD Group es un conglomerado con una cartera de negocios principales que abarca los sectores de medios y entretenimiento, educación y formación, y activos premium y hostelería.

Acerca de AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) es una institución diversificada y un grupo de soluciones digitales que conecta a empresas e inversionistas con los mercados mundiales. Sus servicios empresariales integrales y su plataforma de soluciones digitales satisfacen las diversas necesidades empresariales y los requisitos digitales interconectados de diferentes clientes en todas las fases de sus ciclos de vida. AMTD IDEA Group ocupa una posición única como superconector activo entre clientes, socios comerciales, empresas participadas e inversores, al conectar Oriente y Occidente. Para más información, visite www.amtdinc.com o síganos en X (antes conocido como "Twitter") en @AMTDGroup.

Acerca de AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) es una plataforma integral de soluciones digitales con sede en Francia. Su plataforma integral de soluciones digitales opera líneas de negocio clave, entre las que se incluyen medios digitales, servicios de contenido y marketing, inversiones, así como servicios de hostelería y VIP. Para consultar los anuncios de AMTD Digital, visite https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Acerca de The Generation Essentials Group

Generation Essentials Group (NYSE: TGE; LSE: TGE), creado de forma conjunta por AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) y AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD), tiene su sede en Francia y se centra en estrategias y desarrollos globales en los ámbitos multimedia, entretenimiento y asuntos culturales en todo el mundo, así como en los servicios de hostelería y VIP. TGE comprende L'Officiel, The Art Newspaper, proyectos cinematográficos y de entretenimiento. En conjunto, TGE es una cartera diversificada de empresas de medios de comunicación y entretenimiento, así como una cartera mundial de propiedades de primera calidad. Además, TGE es una empresa patrocinadora de sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC), cuya primera SPAC se constituyó y cotizó con éxito el 18 de diciembre de 2025.

Declaración de salvaguardia

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" de conformidad con las disposiciones de "salvaguardia" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como "será", "espera", "anticipa", "tiene como objetivo", "futuro", "pretende", "planea", "cree", "estima", "probablemente" y expresiones similares. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias, planes y expectativas de AMTD IDEA Group, AMTD Digital y/o The Generation Essentials Group, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Para obtener más información sobre estos y otros riesgos, consulte los documentos presentados por AMTD IDEA Group, AMTD Digital y The Generation Essentials Group ante la SEC. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y ni AMTD IDEA Group, AMTD Digital ni The Generation Essentials Group asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la legislación vigente.

