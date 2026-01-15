AMTD, Eigentümer von The Art Newspaper, reicht Klage gegen INNA BAZHENOVA und GLEB IBRAGIMOV wegen Einschüchterung, böswilliger Falschdarstellung, Vertrauensbruch und daraus resultierender Verluste und Schäden ein.

PARIS und NEW YORK und LONDON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. („AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) und The Generation Essentials Group („TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE) geben gemeinsam bekannt, dass sie gegen Inna Bazhenova und Gleb Ibragimov wegen Einschüchterung, böswilliger Falschaussagen, Vertrauensbruch und daraus resultierenden Verlusten und Schäden Klage einreichen werden.

Im Jahr 2023 erwarb die AMTD Group The Art Newspaper von Frau Inna Bazhenova, die zu diesem Zeitpunkt persönlich einen Artikel über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion veröffentlichte: https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. Das Entgelt für die Transaktion wurde vollständig gezahlt, und die Transaktion wurde ordnungsgemäß abgeschlossen und vollzogen.

Die Gegenleistung umfasste Bargeld und bestimmte Aktien börsennotierter Unternehmen der AMTD Group, von denen einige gemäß dem Kaufvertrag (der „Vertrag") einer Sperrfrist („gesperrte Aktien") unterlagen.

Zu allen maßgeblichen Zeitpunkten waren die gesperrten Aktien auf den Namen von Frau Bazhenova und ihrem Geschäftspartner und Berater, Herrn Gleb Ibragimov, registriert, dem Frau Bazhenova einen Teil der Aktien zugeteilt hatte.

Dennoch haben Frau Bazhenova und Herr Ibragimov am 27. Dezember 2024 in Hongkong Klage erhoben und bestimmte Ansprüche im Zusammenhang mit der Transaktion geltend gemacht. Sie beantragten eine Vermögenssicherungsanordnung für die gesperrten Aktien, obwohl eindeutige Beweise dafür vorlagen, dass die Aktien auf ihren Namen registriert sind, was ihnen durch Schreiben des unabhängigen Registrars der Aktien bestätigt wurde.

Am 20. Juni 2025 wies das Oberste Gericht von Hongkong ihren Antrag auf eine Vermögenssicherungsanordnung vollständig ab und verurteilte sie zur Zahlung von Kosten in Höhe von 773.000 HK$. Am 21. November 2025 wurde ihre Klage in vollem Umfang abgewiesen, wobei ihnen die Kosten des gesamten Verfahrens auferlegt wurden.

Anschließend, im Januar 2026, übermittelte Herr Ibragimov – in eigener Sache und/oder für und im Namen von Frau Bazhenova – Nachrichten an die AMTD Group, in denen er seine Bereitschaft signalisierte, gegen die Vereinbarung und/oder seine Vertraulichkeitspflicht zu verstoßen, indem er Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Vereinbarung an Dritte, darunter auch Journalisten, weitergeben würde, sofern die AMTD Group nicht zustimme, Angelegenheiten im Zusammenhang mit den gesperrten Aktien zugunsten von Frau Bazhenova zu regeln.

Die oben genannten Verhaltensweisen und Handlungen wurden den Strafverfolgungsbehörden von AMTD und The Art Newspaper gemeldet. Aufgrund der oben genannten Umstände hat die AMTD Group Verluste und Schäden erlitten.

Daher hat die AMTD Group, wie von Gibson Dunn empfohlen, umgehend rechtliche Schritte gegen Frau Bazhenova und Herrn Ibragimov eingeleitet und ist entschlossen, ihre gesetzlichen Rechte gegenüber beiden Personen in vollem Umfang durchzusetzen.

Darüber hinaus möchte die AMTD Group erneut ihre Entschlossenheit und ihr Engagement bekräftigen, dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit und Fairness gegenüber allen Tätern, die böswillige und einschüchternde Handlungen gegen die AMTD Group und die mit ihr verbundenen Unternehmen und Personen begehen, durchgesetzt werden und alle möglichen Rechtsmittel und Strafen gegen solche böswilligen Akteure ergriffen werden.

Informationen zu AMTD Group

Die AMTD Group ist ein Mischkonzern, dessen Kerngeschäftsportefeuille sich über die Bereiche Medien und Unterhaltung, Bildung und Ausbildung sowie Premium-Vermögenswerte und Gastgewerbe erstreckt.

Informationen zur AMTD IDEA Group

Die AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) ist eine diversifizierte Institution und Gruppe für digitale Lösungen, die Unternehmen und Investoren mit globalen Märkten verbindet. Die umfassenden One-Stop-Business-Services und die Plattform für digitale Lösungen erfüllen die vielfältigen und miteinander verbundenen geschäftlichen Anforderungen sowie die digitalen Bedürfnisse verschiedener Kunden in allen Phasen ihres Lebenszyklus. Die AMTD IDEA Group ist einzigartig positioniert als aktiver Super-Connector zwischen Kunden, Geschäftspartnern, Beteiligungsunternehmen und Investoren und verbindet den Osten mit dem Westen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amtdinc.com oder folgen Sie uns auf X (früher bekannt als „Twitter") unter @AMTDGroup.

Informationen zu AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) ist eine umfassende Plattform für digitale Lösungen mit Hauptsitz in Frankreich. Die One-Stop-Plattform für digitale Lösungen umfasst wichtige Geschäftsbereiche wie digitale Medien, Content- und Marketing-Dienstleistungen, Investitionen sowie Hospitality- und VIP-Services. Die Ankündigungen von AMTD Digital finden Sie unter https://ir.amtdigital.net/investor-news.

Informationen zur The Generation Essentials Group

Die The Generation Essentials Gruppe (NYSE: TGE; LSE: TGE), die gemeinsam von der AMTD-Gruppe, der AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB) und AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) gegründet wurde, hat ihren Hauptsitz in Frankreich und konzentriert sich auf globale Strategien und Entwicklungen in den Bereichen Multimedia, Unterhaltung und Kultur weltweit sowie auf Hospitality- und VIP-Dienstleistungen. Die TGE umfasst L'Officiel, The Art Newspaper, Film- und Unterhaltungsprojekte. Die TGE ist zusammengenommen ein diversifiziertes Portfolio von Medien- und Unterhaltungsunternehmen sowie ein globales Portfolio von Premium-Immobilien. Darüber hinaus ist TGE ein Sponsor-Manager für Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) und hat seine erste SPAC am 18. Dezember 2025 erfolgreich aufgelegt und bewertet.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die gemäß den „Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als „zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „wird", „erwartet", „geht davon aus", „strebt an", „zukünftig", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „schätzt", „wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen der AMTD IDEA Group, AMTD Digital und/oder The Generation Essentials Group, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen der AMTD IDEA Group, AMTD Digital und The Generation Essentials Group enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Weder die AMTD IDEA Group, AMTD Digital noch die The Generation Essentials Group übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen,sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

