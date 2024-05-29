Объявлены победители конкурса Huawei ICT Competition 2023-2024 Global Final

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 29 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- 26 мая в Шэньчжэне состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса Huawei ICT Competition 2023-2024 Global Final. В этом году в конкурсе приняли участие свыше 170 000 студентов из более чем 2000 университетов и колледжей из более чем 80 стран и регионов, что делает его крупнейшим оффлайн-конкурсом с начала его проведения. Более 160 команд, т. е. в общей сложности 470 участников из 49 разных стран и регионов, победили в национальных и региональных соревнованиях, чтобы выйти в глобальный финал этого года, проходивший в Шэньчжэне 23-26 мая.

Closing and awards ceremony

В жесткой конкуренции 19 команд из девяти стран (Алжир, Китай, Нигерия, Пакистан, Польша, Филиппины, Танзания, Турция и Уганда) завоевали главные призы практических конкурсов и соревнований по инновациям. Награду за наибольшую популярность в социальных сетях получила команда из Пакистана. Премию за экологичное развитие разделили две команды из Китая и Марокко. Премия для женщин в технической сфере была присуждена четырем командам из Кении, Малайзии, Марокко и Уганды. Премию за цифровую инклюзивность TECH4ALL выиграли две команды из Китая и Филиппин.

Чжоу Хун (Zhou Hong), президент Института стратегических исследований Huawei, сказал: «Чтобы обеспечить каждому возможность по-настоящему пользоваться преимуществами цифровизации, когда соответствующие технологии радикально развиваются, по мнению Huawei крайне важно гарантировать доступность цифровых технологий для всех».

Стефания Джаннини (Stefania Giannini), помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, сказала в видеообращении: «ЮНЕСКО стремится обеспечить каждому учащемуся и преподавателю сохранение основных прав и возможности действовать в процессе использования цифровых технологий и ИИ, а также работает над продвижением инклюзивного, справедливого, открытого и безопасного цифрового будущего для всех. Большое спасибо нашим партнерам, таким как Huawei, за их многолетнюю поддержку».

Ритчи Пэн (Ritchie Peng), президент департамента ИКТ-стратегии и развития бизнеса Huawei, заявил: «ИКТ — это краеугольный камень интеллектуального мира. В рамках конкурса Huawei ICT Competition мы стремимся предоставить студентам глобальную платформу для конкуренции и обмена идеями».

В тот же день Huawei провела Саммит по ускорению трансформации образования в сфере ИКТ. На саммите компания Huawei присвоила 24 преподавателям звание «Ценнейший преподаватель ИКТ-академии Huawei в мире». Впервые вручавшиеся в этом году награды призваны продемонстрировать благодарность за важный вклад преподавателей в развитие талантов и привлечь к ним внимание, чтобы они служили примером того, как самые яркие умы могут стать еще ярче. Эти живые примеры помогут стимулировать устойчивое развитие экосистемы талантов в области ИКТ.

Huawei ICT Competition — это ежегодный конкурс, проводимый компанией Huawei для студентов университетов и колледжей всего мира. Посредством этого конкурса Huawei стремится предоставить студентам международную платформу для здоровой конкуренции и обмена идеями. С начала проведения в 2015 году конкурс помогает студентам улучшить свои знания и практические навыки в области ИКТ, а также развивать способности к инновациям с использованием новых технологий и платформ. Конечная цель — ускорение технологического развития и содействие цифровой интеграции во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2423048/Closing_awards_ceremony.jpg