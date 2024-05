Ogłoszenie zwycięzców globalnego finału konkursu ICT Huawei 2023-2024

SHENZHEN, Chiny, 28 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- 26 maja w Shenzhen odbyła się ceremonia zakończenia i przyznana nagród w ramach globalnego finału konkursu ICT Huawei 2023-2024. Tegoroczny konkurs przyciągnął ponad 170 000 studentów z przeszło 2000 wyższych uczelni z ponad 80 krajów i regionów. Ta edycja konkursu stacjonarnego zebrała najwięcej uczestników od czasu jej powstania. Ponad 160 zespołów, na które składało się łącznie 470 uczestników z 49 różnych krajów i regionów, przeszło eliminacje krajowe i regionalne, aby dotrzeć do tegorocznego globalnego finału, który odbył się w Shenzhen w terminie 23-26 maja.

Closing and awards ceremony

Po zaciętej rywalizacji 19 zespołów z dziewięciu krajów (Algieria, Chiny, Nigeria, Pakistan, Polska, Filipiny, Tanzania, Turcja i Uganda) zdobyło główne nagrody w konkursach praktyki i innowacji Practice and Innovation Competitions. Nagrodę Best Social Media Popularity Award za popularność w mediach społecznościowych zdobył zespół z Pakistanu. Nagroda Green Development Award za ekologiczny rozwój przypadła dwóm zespołom z Chin i Maroka. Nagrodę Women in Tech dla kobiet w branży technologicznej otrzymały cztery zespoły z Kenii, Malezji, Maroka i Ugandy. Z kolei nagroda TECH4ALL Digital Inclusion Award za włączenie cyfrowe przypadła dwóm zespołom z Chin i Filipin.

Zhou Hong, prezes Instytutu Strategicznych Badań Naukowych Huawei, powiedział: „Według Huawei, aby każdy mógł w pełni czerpać z korzyści płynących z cyfryzacji przy dynamicznym rozwoju technologii, ważne jest zagwarantowanie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych".

Stefania Giannini, zastępczyni dyrektor generalnej UNESCO ds. edukacji, stwierdziła w wypowiedzi transmitowanej na wideo: „UNESCO działa na rzecz podstawowych praw i sprawczości uczniów i nauczycieli korzystających z technologii cyfrowych i SI oraz wspierania inkluzywnej, sprawiedliwej, otwartej i bezpiecznej przyszłości cyfrowej dla wszystkich. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, w tym również Huawei, za wieloletnie wsparcie".

Ritchie Peng, prezes Działu rozwoju strategii i działalności w zakresie ICT firmy Huawei, powiedział: „Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią fundament inteligentnego świata. Poprzez organizację konkursu ICT chcemy zapewnić studentom globalną platformę, za pośrednictwem której mogą ze sobą rywalizować i wymieniać się pomysłami.

Tego samego dnia firma Huawei poprowadziła również szczyt ICT Accelerating Education Transformation Summit poświęcony przyspieszeniu zmian w edukacji za pomocą ICT. Na szczycie Huawei przyznało 24 nauczycielom tytuł „Huawei ICT Academy Global Most Valuable Instructor". Nagrody, przyznawane w tym roku po raz pierwszy, mają wyrazić wdzięczność za ważny wkład nauczycieli w rozwój umiejętności oraz wskazać ich jako wzory do naśladowania, które pokazują, że największe talenty mogą dodatkowo zabłysnąć. Wzorcowe postawy tych osób pomogą osiągać zrównoważony rozwój w ekosystemie talentów z branży ICT.

Konkurs ICT Huawei to coroczny plebiscyt organizowany przez Huawei dla studentów wyższych uczelni. Organizując konkurs, Huawei chce zapewnić studentom międzynarodową platformę, która umożliwia zdrową rywalizację i wymianę pomysłów. Od czasu powstania w 2015 r. konkurs pomaga studentom rozwijać wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie ICT, jednocześnie podnosząc ich zdolność do innowacji dzięki wykorzystaniu nowych technologii i platform. Celem jest postęp rozwoju technologicznego i wspieranie włączenia cyfrowego na świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2423048/Closing_awards_ceremony.jpg