Após a alienação das operações deficitárias, a Token Cat Limited autoriza sua subsidiária nos EUA a avaliar um potencial plano de captação de recursos de US$ 500 milhões para pesquisa em fissão nuclear e fusões e aquisições, visando atender à crescente demanda por energia limpa na computação de inteligência artificial

PEQUIM, 16 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Token Cat Limited (Nasdaq: TC) anunciou hoje que, após se desfazer de seus negócios deficitários de longa data e concluir a reestruturação organizacional, a empresa está acelerando sua expansão estratégica para os setores de alta tecnologia e energia de próxima geração. A subsidiária americana da empresa foi autorizada a avaliar um plano de captação de recursos de até US$ 500 milhões para explorar a aplicação potencial da energia de fissão nuclear em infraestruturas de computação futuras e avaliar sua viabilidade como uma fonte de energia estável e de longo prazo para operações de inteligência artificial com alto consumo de energia.

A administração da empresa observou que a crescente demanda por IA e computação de alto desempenho está criando uma pressão sem precedentes sobre o fornecimento de energia, a estabilidade, a eficiência e os custos a longo prazo. Nesse contexto, a empresa considera a fissão nuclear uma fronteira de alto potencial e estudará suas tendências, comercialização e adequação estratégica por meio de sua subsidiária nos EUA.

Como parte dessa iniciativa estratégica, a subsidiária americana da empresa planeja aprofundar as discussões com diversas instituições de pesquisa, empresas de engenharia de energia e empresas de infraestrutura de computação de IA para explorar potenciais oportunidades de colaboração. O objetivo é desenvolver uma estrutura de pesquisa abrangente focada em tecnologias avançadas de reatores de fissão, sistemas de energia modulares de pequeno porte e arquiteturas integradas de computação movidas a energia nuclear.

Guangsheng Liu, CEO da Token Cat Limited, comentou:

"As crescentes demandas energéticas da IA estão remodelando o cenário tecnológico global. Consideramos as soluções energéticas de próxima geração um fator-chave para a competitividade futura da computação. Por meio da pesquisa inicial da subsidiária americana, pretendemos avaliar proativamente o papel potencial da fissão nuclear na infraestrutura de computação de próxima geração. Buscaremos essa estratégia com cautela e ambição para garantir uma posição sólida no próximo ciclo tecnológico."

Declaração de Porto Seguro

Este comunicado inclui declarações prospectivas, conforme definido na Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários dos EUA (Exchange Act) e na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Essas declarações, incluindo aquelas sobre os planos e perspectivas da Empresa, são identificadas por termos como "pode", "irá", "espera", "antecipa", "pretende", "acredita" e expressões semelhantes. Elas se baseiam em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa. Mais informações sobre esses riscos podem ser encontradas nos documentos da Empresa arquivados na SEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

