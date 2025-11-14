À la suite de la cession de ses activités déficitaires, Token Cat Limited autorise sa filiale américaine à évaluer un projet potentiel de levée de fonds de 500 millions de dollars destiné à la recherche sur la fission nucléaire et aux opérations de fusion-acquisition, afin de répondre à la demande croissante en énergie propre liée au calcul de l'IA

PÉKIN, 15 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq : TC) a annoncé aujourd'hui qu'après avoir cédé ses activités non rentables à long terme et achevé sa restructuration organisationnelle, l'entreprise accélère son expansion stratégique dans les secteurs de la haute technologie et de l'énergie de nouvelle génération. La filiale américaine de l'entreprise a été autorisée à évaluer un plan de financement d'un montant maximal de 500 millions de dollars afin d'étudier l'application potentielle de l'énergie de fission nucléaire dans les futures infrastructures informatiques et d'évaluer sa faisabilité en tant que source d'énergie stable et à long terme pour les opérations d'intelligence artificielle énergivores.

La direction de l'entreprise a noté que l'explosion de la demande en matière d'IA et de calcul à haute performance crée une pression sans précédent sur l'énergie, son approvisionnement, sa stabilité, son efficacité et ses coûts à long terme. Dans ce contexte, l'entreprise voit dans la fission nucléaire un secteur prometteur et examinera les tendances, les opportunités de commercialisation et l'adéquation stratégique par l'intermédiaire de sa filiale américaine.

Dans le cadre de cette initiative stratégique, la filiale américaine de l'entreprise prévoit d'engager des discussions plus approfondies avec plusieurs institutions de recherche, des sociétés d'ingénierie énergétique et d'infrastructure informatique d'IA afin d'explorer les opportunités de collaboration potentielles. L'objectif est de développer un cadre de recherche complet axé sur les technologies avancées des réacteurs à fission, les petits systèmes énergétiques modulaires et les architectures informatiques nucléaires intégrées.

Guangsheng Liu, président-directeur général de Token Cat Limited, a commenté :

« Les besoins croissants en énergie de l'IA redessinent le paysage technologique mondial. Nous considérons les solutions énergétiques de la prochaine génération comme un facteur clé de la compétitivité informatique future. Grâce aux recherches préliminaires de la filiale américaine, nous souhaitons évaluer de manière proactive le rôle potentiel de la fission nucléaire dans l'infrastructure informatique de la prochaine génération. Nous poursuivrons cette stratégie avec prudence et ambition afin de nous assurer une position forte dans le prochain cycle technologique ».

