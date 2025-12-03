Após nomeação de Sav Persico como diretor de operações, conselho da Token Cat Limited aprova política de investimento em ativos criptográficos de US$ 1 bilhão

PEQUIM, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Token Cat Limited (Nasdaq: TC, a "Companhia") anunciou hoje que seu Conselho de Administração aprovou formalmente uma Política de Investimento em Ativos Criptográficos (a "Política"), autorizando a Companhia a alocar uma parte de suas reservas de caixa em ativos criptográficos selecionados sob uma estrutura disciplinada de gerenciamento de riscos.

Após uma avaliação cuidadosa, a Companhia decidiu prosseguir com esta Política. Anteriormente, nomeou Sav Persico, com trinta anos de experiência em cripto e blockchain, como Diretor de Operações para liderar sua implementação.

Guangsheng Liu, Diretor Executivo da Token Cat Limited, declarou: "A Política é um passo importante no fortalecimento de nossa estratégia de ativos. A profunda experiência de Sav em cripto e blockchain nos ajudará a executar este plano de longo prazo com forte disciplina e liderança eficaz".

Estrutura Central da Política:

1. Autorização de investimento e teto de capital definidos

O Conselho aprovou um limite de alocação geral de até US$ 1 bilhão para o planejamento de ativos digitais. A implantação prosseguirá em fases com base nas condições de mercado, avaliações de risco e necessidades de gestão de capital.

2. Alocação seletiva de ativos

A alocação inicial se concentrará em tokens de projetos criptográficos emergentes com fortes perspectivas de crescimento, incluindo ativos relacionados a IA, iniciativas RAW-to-chain e modelos híbridos de token-equity. Qualquer expansão futura para categorias de ativos adicionais exigirá reavaliação e aprovação do Comitê de Risco do Conselho.

3. Padrões de Custódia de Nível Mais Alto: A Companhia não fará a autocustódia dos ativos criptográficos adquiridos.

4. Estrutura aprimorada de governança e supervisão

A Companhia formou um Comitê de Risco de Ativos Criptográficos, liderado pelo CFO, para supervisionar a alocação de ativos, gerenciar controles de risco e reportar regularmente ao Conselho.

Sav Persico comentou:

É uma honra assumir esta responsabilidade em um momento tão crucial. A Companhia trata os ativos criptográficos como reservas de valor de longo prazo, não como ferramentas especulativas, visando aumentar a resiliência em meio à incerteza macroeconômica. Espero avançar nossa estratégia de ativos criptográficos e fortalecer a colaboração da indústria para apoiar o crescimento sustentável e de longo prazo.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Fatores adicionais são descritos nos documentos da Companhia junto à SEC. A Companhia não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Token Cat Limited