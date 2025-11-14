Token Cat Limited evaluará un posible plan para la investigación en fisión nuclear

Tras la desinversión en operaciones deficitarias, Token Cat Limited autoriza a su filial estadounidense a evaluar un posible plan de recaudación de fondos de 500 millones de dólares para la investigación en fisión nuclear y fusiones y adquisiciones con el fin de abordar la creciente demanda de energía limpia de la computación de IA

BEIJING, 14 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC) anunció hoy que, tras desprenderse de su negocio no rentable a largo plazo y completar su reestructuración organizativa, la compañía está acelerando su expansión estratégica hacia los sectores de alta tecnología y energía de próxima generación. Su filial estadounidense ha recibido autorización para evaluar un plan de captación de fondos de hasta 500 millones de dólares destinado a explorar la posible aplicación de la energía de fisión nuclear en la infraestructura informática del futuro y a evaluar su viabilidad como fuente de energía estable a largo plazo para operaciones de inteligencia artificial de alto consumo energético.

La dirección de la empresa señaló que la creciente demanda de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento está generando una presión sin precedentes sobre el suministro energético, la estabilidad, la eficiencia y los costes a largo plazo. En este contexto, la empresa considera la fisión nuclear como una frontera de gran potencial y estudiará sus tendencias, su comercialización y su adecuación estratégica a través de su filial estadounidense.

Como parte de esta iniciativa estratégica, la filial estadounidense de la compañía planea entablar conversaciones más profundas con diversas instituciones de investigación, empresas de ingeniería energética y compañías de infraestructura de computación de IA para explorar posibles oportunidades de colaboración. El objetivo es desarrollar un marco de investigación integral centrado en tecnologías avanzadas de reactores de fisión, sistemas energéticos modulares de pequeño tamaño y arquitecturas de computación integradas alimentadas por energía nuclear.

Guangsheng Liu, consejero delegado de Token Cat Limited, comentó:

"Las crecientes demandas energéticas de la IA están transformando el panorama tecnológico mundial. Consideramos que las soluciones energéticas de próxima generación son un factor clave para la competitividad informática futura. Mediante la investigación inicial de nuestra filial estadounidense, pretendemos evaluar de forma proactiva el papel potencial de la fisión nuclear en la infraestructura informática de próxima generación. Impulsaremos esta estrategia con cautela y ambición para consolidar una posición de liderazgo en el próximo ciclo tecnológico".

Declaración de puerto seguro

Este comunicado incluye declaraciones prospectivas conforme a la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones, incluidas las relativas a los planes y perspectivas de la Compañía, se identifican mediante términos como «podría», «debería», «espera», «prevé», «tiene la intención de», «cree» y expresiones similares. Se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres, muchos de ellos ajenos al control de la Compañía. Puede encontrar más información sobre estos riesgos en los informes presentados por la Compañía ante la SEC. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que así lo exija la ley.