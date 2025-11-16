Tras la desinversión de operaciones con pérdidas, Token Cat Limited autoriza a su subsidiaria estadounidense a evaluar un posible plan de recaudación de fondos de 500 millones de dólares para la investigación de la fisión nuclear y la fusión y adquisición (M&A) para abordar la creciente demanda de energía limpia de la computación con IA

PEKÍN, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC) anunció hoy que, después de desinvertir en su negocio no rentable a largo plazo y completar la reestructuración organizacional, la empresa acelera su expansión estratégica hacia los sectores de alta tecnología y energía de próxima generación. La subsidiaria estadounidense de la empresa está autorizada para evaluar un plan de recaudación de fondos de hasta 500 millones de dólares para explorar la posible aplicación de la energía de fisión nuclear en la futura infraestructura informática y para evaluar su viabilidad como fuente de energía estable y a largo plazo para las operaciones de inteligencia artificial (IA) de alto consumo energético.

La gerencia de la empresa señaló que la creciente demanda de IA e informática de alto rendimiento crea una presión sin precedentes sobre el suministro, la estabilidad, la eficiencia y los costos a largo plazo de la energía. En este contexto, la empresa considera la fisión nuclear como una frontera de alto potencial y estudiará sus tendencias, comercialización y adecuación estratégica mediante su subsidiaria estadounidense.

Como parte de esta iniciativa estratégica, la subsidiaria estadounidense de la empresa planea entablar conversaciones más profundas con múltiples instituciones de investigación, empresas de ingeniería energética y empresas de infraestructura informática de IA para explorar posibles oportunidades de colaboración. El objetivo es desarrollar un marco de investigación integral centrado en las tecnologías avanzadas de reactores de fisión, los sistemas de energía modulares pequeños y las arquitecturas informáticas integradas de propulsión nuclear.

Guangsheng Liu, director ejecutivo de Token Cat Limited, comentó:

"Las crecientes demandas de energía de la IA reestructuran el panorama tecnológico mundial. Vemos las soluciones de energía de próxima generación como un factor clave en la futura competitividad informática. Mediante la investigación en etapa inicial de la subsidiaria estadounidense, buscamos evaluar de forma proactiva el papel potencial de la fisión nuclear en la infraestructura informática de próxima generación. Llevaremos a cabo esta estrategia con precaución y ambición para asegurar una posición sólida en el próximo ciclo tecnológico".

