ARÁBIA SAUDITA ANUNCIA FUTURO FÓRUM DE AVIAÇÃO DE 2026 PARA CONVOCAR LÍDERES GLOBAIS DE AVIAÇÃO E AMPLIA CRESCIMENTO RECORDE DA AVIAÇÃO

O Fórum de Aviação do Futuro de 2026 retornará a Riade de 20 a 22 de abril, em Riade, reunindo mais de 11.000 líderes e especialistas em aviação global, incluindo reguladores e associações do setor, fabricantes, companhias aéreas e aeroportos.

O FAF 2026 abordará os desafios globais mais urgentes da aviação, ao mesmo tempo em que mostrará as oportunidades de crescimento e investimento sem precedentes que estão surgindo em toda a Arábia Saudita. As inscrições já estão abertas.

A Arábia Saudita registrou um terceiro ano consecutivo de crescimento recorde na aviação, com o número de passageiros e os movimentos de voo aumentando em mais 9,6% em 2025.

RIADE, Arábia Saudita, 18 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Fórum de Aviação do Futuro de 2026 retornará a Riade de 20 a 22 de abril, reunindo mais de 11.000 especialistas e líderes globais da aviação, incluindo ministros, reguladores, fabricantes, companhias aéreas e aeroportos. A Autoridade Geral de Aviação Civil (GACA) lançou o Fórum, ao mesmo tempo em que anunciou o terceiro ano consecutivo de crescimento recorde da aviação na Arábia Saudita. Em 2025, a Arábia Saudita transportou 140,9 milhões de passageiros, um aumento de 9,6%, e operou 980.000 voos, um aumento de 8,3% em comparação com 2024.

His Excellency Abdulaziz-Al Duailej, President of GACA His Excellency Saleh Al-Jasser, Minister of Transport and Logistics Services

O Fórum de Aviação do Futuro de 2026 será realizado sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud. O Fórum é o principal fórum de liderança global para a aviação, reconhecido pela Organização da Aviação Civil Internacional. A edição de 2024 resultou em mais de 100 acordos e $ 20 bilhões em negócios.

O Ministro dos Transportes e Serviços Logísticos, Sua Excelência Saleh Al-Jasser, disse:

"A aviação saudita está alcançando novos patamares, oferecendo conectividade e crescimento em apoio à agenda Visão 2030 do Reino e aos objetivos da Estratégia Nacional de Transporte e Logística. O Fórum de Aviação do Futuro de 2026 mostrará as oportunidades sem precedentes de investimento, crescimento e inovação que estão sendo criadas em todo o Reino para investidores, fornecedores e operadores globais."

Sua Excelência o Presidente do GACA, Abdulaziz-Al Duailej, declarou:

"O Fórum de Aviação do Futuro de 2026 mais uma vez unirá os líderes globais da aviação para resolver os maiores desafios da aviação, em consonância com o tema Desbloqueando o Crescimento Global, Projetando o Céu do Futuro. A Arábia Saudita está comprometida em fornecer liderança global nos maiores problemas de aviação do mundo, incluindo cadeias de suprimentos de fabricação, restrições de capacidade, interrupções geopolíticas e o desenvolvimento de capital humano em todo o mundo."

A GACA também confirmou que as edições de 2028 e 2030 do Fórum serão entregues em parceria com Richard Attias and Associates, de propriedade majoritária do Saudi Public Investment Fund. Este anúncio reflete o sucesso das três edições anteriores e a demanda de líderes da aviação e patrocinadores para o evento. Os participantes do fórum incluem associações reguladoras e de aviação globais, todos os principais fabricantes globais de aeronaves, companhias aéreas, empresas fornecedoras e projetos da Visão 2030 da Arábia Saudita.

O GACA divulgou o Relatório de Tráfego Aéreo de 2025 na 19ª reunião do Comitê Diretor do Setor de Aviação da Arábia Saudita. O relatório confirmou o aumento da conectividade global para 176 destinos, representando um aumento de 78% nos níveis pré-pandemia. O número de passageiros internacionais aumentou 10,2%, para 76 milhões de passageiros, e o de passageiros domésticos, para 65 milhões de passageiros. A Arábia Saudita deve continuar a rápida expansão da aviação em apoio à sua agenda de transformação da Visão 2030, com as companhias aéreas nacionais tendo mais de 500 aeronaves encomendadas e expansões de capacidade aeroportuária em andamento em todo o Reino.

Para se registrar, acesse o site https://futureaviation.gaca.gov.sa/en.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902796/GACA_President_FAF.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2902797/GACA_Chairman_FAF.jpg

FONTE General Authority of Civil Aviation (GACA)