ARABIA SAUDITA ANUNCIA EL FORO 2026 FUTURE AVIATION PARA CONVOCAR A LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA AVIACIÓN, AMPLÍA EL CRECIMIENTO RÉCORD DE LA AVIACIÓN

El Foro de Aviación Futura 2026 regresará a Riad del 20 al 22 de abril en Riad, reuniendo a más de 11.000 líderes y expertos de la aviación mundial, incluidos reguladores y asociaciones de la industria, fabricantes, aerolíneas y aeropuertos.

FAF 2026 abordará los desafíos más apremiantes de la aviación mundial al tiempo que mostrará las oportunidades de crecimiento e inversión sin precedentes que surgen en Arabia Saudita. El registro ya está abierto.

Arabia Saudita ha registrado un tercer año consecutivo de crecimiento récord en la aviación, con un aumento del 9,6 % en el número de pasajeros y los movimientos de vuelos en 2025.

RIAD, Arabia Saudita, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro de Aviación Futura 2026 regresará a Riad del 20 al 22 de abril, reuniendo a más de 11.000 expertos y líderes de la aviación mundial, incluidos ministros, reguladores, fabricantes, aerolíneas y aeropuertos. La Autoridad General de Aviación Civil (GACA, por sus siglas en inglés) lanzó el Foro al tiempo que anunciaba un tercer año consecutivo de crecimiento récord de la aviación para Arabia Saudita. En 2025, Arabia Saudí transportó 140,9 millones de pasajeros, un 9,6 % más, y operó 980.000 vuelos, un 8,3 % más que en 2024.

El Foro de Aviación Futura de 2026 se celebrará bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. El Foro es el principal foro de liderazgo mundial para la aviación, reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional. La edición de 2024 dio como resultado más de 100 acuerdos y $ 20 mil millones en acuerdos.

El Ministro de Servicios de Transporte y Logística, Su Excelencia Saleh Al-Jasser, dijo:

"La aviación saudí se está elevando a nuevas alturas, brindando conectividad y crecimiento en apoyo de la agenda Visión 2030 del Reino y los objetivos de la Estrategia Nacional de Transporte y Logística. El Foro de Aviación del Futuro de 2026 mostrará las oportunidades sin precedentes de inversión, crecimiento e innovación que se están creando en todo el Reino para inversores, proveedores y operadores globales ".

Su Excelencia el Presidente de GACA, Abdulaziz-Al Duailej, declaró:

"El Foro de Aviación del Futuro 2026 reunirá una vez más a los líderes de la aviación mundial para resolver los mayores desafíos de la aviación, en línea con el tema Desbloquear el crecimiento mundial, diseñar el cielo del futuro. Arabia Saudita se compromete a proporcionar liderazgo global en los problemas de aviación más importantes del mundo, incluidas las cadenas de suministro de fabricación, las limitaciones de capacidad, las interrupciones geopolíticas y el desarrollo del capital humano en todo el mundo ".

GACA también confirmó que las ediciones de 2028 y 2030 del Foro se entregarán en asociación con Richard Attias and Associates, propiedad mayoritaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Este anuncio refleja el éxito de las tres ediciones anteriores y la demanda de los líderes de la aviación y los patrocinadores del evento. Los asistentes al foro incluyen asociaciones reguladoras y de aviación globales, todos los principales fabricantes mundiales de aviones, aerolíneas, empresas proveedoras y proyectos de Saudi Vision 2030.

GACA ha publicado el Informe de Tráfico Aéreo 2025 en la 19ª reunión del Comité Directivo del Sector de la Aviación de Arabia Saudita. El informe confirmó el aumento de la conectividad mundial a 176 destinos, lo que representa un aumento del 78 % con respecto a los niveles previos a la pandemia. El número de pasajeros internacionales aumentó un 10,2 % a 76 millones de pasajeros, y los pasajeros nacionales a 65 millones de pasajeros. Se prevé que Arabia Saudita continúe con la rápida expansión de la aviación en apoyo de su agenda de transformación Visión 2030, y que las aerolíneas nacionales tengan más de 500 aviones en orden y expansiones de la capacidad aeroportuaria en curso en todo el Reino.

Para registrarse, visite el sitio web en https://futureaviation.gaca.gov.sa/en.

