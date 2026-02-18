沙特阿拉伯宣佈將於 2026 年舉辦未來航空論壇，匯聚環球航空領袖，延續屢破紀錄的航空業增長

交通及物流服務部長 Saleh Al-Jasser 閣下說道：

「沙特阿拉伯航空業正衝上雲霄、飛越巔峰，透過加強聯繫和促進增長，全力配合國家『2030 願景』(Vision 2030) 及國家運輸與物流策略的目標。 2026 年未來航空論壇將展示沙特阿拉伯境內為環球投資者、供應商及營運商所締造前所未有的投資、增長及創新機遇。」

民航總局局長 Abdulaziz-Al Duailej 閣下表示：

「2026 年未來航空論壇將再度匯聚環球航空領袖，合力應對業界面對最嚴峻的挑戰，並緊扣大會主題『開創環球增長，共建未來天際』(Unlocking Global Growth, Designing the Future Sky)。 沙特阿拉伯致力在全球航空重大議題上擔當領導角色，涵蓋製造供應鏈、客量限制、地緣政治干擾，以至環球人力資本的發展。」

民航總局同時確認，2028 年及 2030 年論壇將與沙特公共投資基金 (Saudi Public Investment Fund) 持有多數股權的 Richard Attias and Associates 合作舉辦。 此公佈體現過去三屆論壇的成功佳績，亦反映航空界領袖及贊助商對活動的殷切需求。 論壇與會者來自世界各地，包括監管機構、航空業界組織、全球主要飛機製造商、航空公司、供應商公司，以及沙特「2030 願景」項目。

民航總局於第 19 屆沙特航空業督導委員會 (Saudi Aviation Sector Steering Committee) 會議上，發表了 2025 年航空交通報告。 報告確認，沙特航空網絡現已連接全球 176 個目的地，較疫情前增加 78%。 國際航線客運量上升 10.2 %，達 7,600 萬人次；國內客運量則為 6,500 萬人次。 沙特阿拉伯預期將持續快速拓展航空業，全力配合「2030 願景」轉型大計，國家航空公司已落實訂購超過 500 架飛機，全國多個機場亦正擴建提升客量。

如欲報名參加，請前往網站 https://futureaviation.gaca.gov.sa/en。

