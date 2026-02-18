L'ARABIE SAOUDITE ANNONCE LE FORUM DE L'AVIATION DU FUTUR 2026 QUI RÉUNIRA LES LEADERS MONDIAUX DE L'AVIATION ET PROLONGERA LA CROISSANCE RECORD DE L'AVIATION

Le 2026 Future Aviation Forum se tiendra à nouveau à Riyad du 20 au 22 avril. Il réunira plus de 11 000 dirigeants et experts de l'aviation mondiale, notamment des régulateurs et des associations sectorielles, des fabricants, des compagnies aériennes et des aéroports.

Le FAF 2026 abordera les défis les plus pressants de l'aviation mondiale tout en présentant la croissance sans précédent et les opportunités d'investissement qui émergent dans toute l'Arabie saoudite. Les inscriptions sont désormais ouvertes.

L'Arabie saoudite a enregistré une troisième année consécutive de croissance record dans le secteur de l'aviation, le nombre de passagers et de vols ayant encore augmenté de 9,6 % en 2025.

RIYADH, Arabie Saoudite, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 2026 Future Aviation Forum reviendra à Riyad du 20 au 22 avril, réunissant plus de 11 000 experts et dirigeants de l'aviation mondiale, y compris des ministres, des régulateurs, des fabricants, des compagnies aériennes et des aéroports. L'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) a lancé le forum tout en annonçant une troisième année consécutive de croissance record de l'aviation en Arabie saoudite. En 2025, Saudia Arabia a transporté 140,9 millions de passagers, soit une hausse de 9,6 %, et opéré 980 000 vols, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2024.

His Excellency Abdulaziz-Al Duailej, President of GACA His Excellency Saleh Al-Jasser, Minister of Transport and Logistics Services

Le Forum de l'aviation du futur 2026 se tiendra sous le patronage du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Le Forum est le premier forum mondial de l'aviation, reconnu par l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'édition 2024 a donné lieu à plus de 100 accords et 20 milliards de dollars de transactions.

Le ministre des transports et des services logistiques, Son Excellence Saleh Al-Jasser, a déclaré :

« L'aviation saoudienne atteint de nouveaux sommets, assurant la connectivité et la croissance à l'appui du programme Vision 2030 du Royaume et des objectifs de la stratégie nationale en matière de transport et de logistique. Le 2026 Future Aviation Forum présentera les opportunités d'investissement, de croissance et d'innovation sans précédent créées à travers le Royaume pour les investisseurs, les fournisseurs et les opérateurs mondiaux ».

Son Excellence le Président de la GACA, Abdulaziz-Al Duailej, a déclaré :

Le Forum de l'aviation du futur 2026 réunira une fois de plus les dirigeants de l'aviation mondiale pour résoudre les plus grands défis de l'aviation, conformément au thème « Libérer la croissance mondiale, concevoir le ciel du futur. L'Arabie saoudite s'est engagée à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial sur les plus grands problèmes de l'aviation, notamment les chaînes d'approvisionnement, les contraintes de capacité, les perturbations géopolitiques et le développement du capital humain dans le monde entier ».

La GACA a également confirmé que les éditions 2028 et 2030 du Forum seront organisées en partenariat avec Richard Attias and Associates, détenu majoritairement par le Fonds d'investissement public saoudien. Cette annonce reflète le succès des trois éditions précédentes et la demande des leaders de l'aviation et des sponsors pour cet événement. Les participants au forum comprennent des associations mondiales de réglementation et d'aviation, tous les grands constructeurs aéronautiques mondiaux, des compagnies aériennes, des fournisseurs et des représentants des projets Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

La GACA a publié le rapport sur le trafic aérien 2025 lors de la 19e réunion du comité directeur du secteur de l'aviation saoudien. Le rapport confirme l'augmentation de la connectivité mondiale vers 176 destinations, ce qui représente une augmentation de 78 % par rapport aux niveaux prépandémiques. Le nombre de passagers internationaux a augmenté de 10,2 % pour atteindre 76 millions de passagers, et le nombre de passagers nationaux a atteint 65 millions de passagers. L'Arabie saoudite devrait poursuivre son expansion rapide dans le domaine de l'aviation pour soutenir son programme de transformation Vision 2030, les compagnies aériennes nationales ayant plus de 500 appareils en commande et des extensions de capacité aéroportuaire étant en cours dans tout le Royaume.

Pour vous inscrire, veuillez consulter le site web à l'adresse suivante : https://futureaviation.gaca.gov.sa/en.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2902796/GACA_President_FAF.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2902797/GACA_Chairman_FAF.jpg